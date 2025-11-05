|
Nejníže položená rozhledna na umělé kopě. Co zní jako nesmysl, má velký užitek
Tato šílenost v Česku bude. A dostanete ji prakticky zadarmo
Ještě před oficiálním představením a uvedením na trh nám do redakce dorazilo Vivo X300 Pro ve speciálním balení. To kromě telefonu obsahuje i speciální kryt, battery grip a teleobjektiv s...
Je nejlepší na světě. Když jsme ho dostali do ruky, tak jsme žasli
Ještě před několika lety by to byl očekávaný přístroj, ale dnes je to spíš zvláštnost. Americké embargo udělalo z přístrojů Huawei mimo domácí trh v podstatě raritu. Jenže ta poslední rarita je...
Putování po zajímavých základnových stanicích mobilních operátorů nás zavedlo i na nejníže položenou rozhlednu v Česku. Nachází se v jeho nejrovinatější části a jednou ze zajímavostí tohoto místa je,...
Prodejní propadák Applu má zapomenutého předchůdce. Jmenoval se jinak
Apple to mohl s cenou tenkého iPhonu Air přehnat. Ale nepřehnal, cenově ho umístil zhruba tam, kam patřily zrušené modely iPhone Plus, jen s malou prémií. Důvod k tomu můžeme mimo jiné hledat v...
Nejlepší koupě je ta nejlevnější novinka. Test iPhonu 17
Apple se ještě donedávna snažil své zákazníky lákat na koupi Pro modelů tím, že záměrně dělal až zbytečné kompromisy ve výbavě základu nabídky. Letos to však neplatí a kdo si počkal na iPhone 17 jako...
Nový kompaktní smartphone není levný. Ovšem kamarádí se s iPhonem
Značka Vivo uvedla do Evropy své nové smartphony řady X300. Vedle špičkového typu X300 Pro přichází do prodeje i model X300, který je překvapivě nadupaným kompaktním smartphonem. Po vzoru většího...
Zneužití tísňové linky si rozmyslete. Příště se už nemusíte dovolat
Operátoři obsluhující linky tísňového volání se dennodenně potýkají s případy zlomyslného volání. Kvůli lidem, kteří tyto linky zneužívají, se tak může oddálit poskytnutí pomoci těm, kteří ji...
Nové pixely mají satelitní SOS. Bez rizika ho může zkusit každý
S novou generací smartphonů Pixel zpřístupnil Google v Česku i funkci satelitní SOS komunikace. Tuto užitečnou funkci si uživatelé mohou v menu telefonu kdykoli nezávazně vyzkoušet. To se může hodit...
Špičkový fotomobil přichází na český trh s dárky za víc než 16 tisíc
Český trh se dočkal nové vlajkové řady smartphonů společnosti vivo. Modely X300 a X300 Pro přinášejí kombinaci špičkové optiky ZEISS, vysokého výkonu a elegantního designu.
Operátor vás letos může vzít za Santou. Cenu útěchy si může vyzvednout každý
Prvním tuzemským mobilním operátorem, který představil svou letošní vánoční nabídku, je T-Mobile. Pro zákazníky si přichystal několikatisícové slevy na mobily i další hardware a chybět nebude ani...
Ikea představila postýlku pro mobil. Kdo ho tam bude dávat, získá bonus
Mnozí uživatelé odkládají na noc mobil na dosah postele, aby ho měli stále po ruce. Švédská nábytkářská společnost proto v rámci dlouholeté iniciativy uvedla netradiční produkt – miniaturní postel...
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....
S telefonními podvody chce EU zatočit. Škody jdou do stovek milionů eur
Evropská reakce na spoofing, sofistikovanou formu telefonních podvodů pomocí zfalšované identity, kdy podvodníci napodobí telefonní číslo, musí být koordinovaná. Vyzval k tomu Europol, podle něhož se...
