Střechy budov; věže kostelů, hradů či zámků; rozhledny i bývalé tovární komíny. Místa, kde mobilní operátoři běžně instalují své antény. Kde nic z uvedeného nelze využít, tam staví třeba příhradové stožáry. Někde však ani to možné není. Pak, je-li ta možnost, využívají i neobvyklá řešení. Dvě taková jsme s O2 navštívili v rámci putování po zajímavých BTS.
Tentokrát jsme zamířili na tři lokality nacházející se jihovýchodně a jižně od Prahy. Dnes se podíváme na první dvě z nich. Mají totiž společné to, že z pohledu běžně využívaných objektů, na které operátoři instalují antény, jsou neobvyklé.
Jedna z nich se nachází na vrchu Homole nad Štěchovicemi, a to prakticky nad zdejší přečerpávací vodní elektrárnou. Jde o bývalou betonárnu, respektive její železobetonový skelet.
Cesta nahoru k anténám není ve srovnání s jinými „bétéeskami“ tak snadná, ale víme i o hůře přístupných „sajtech“. Stejně jako technici jsme tak museli zdolat dva výstupové žebříky s ochranou zad.
V případě potřeby se lze o skruže zapřít, díky tomu tedy není nutná instalace lišty pro jezdec Söll, jak tomu je standardně třeba na věžových lokalitách (viz dále v galerii).
První z žebříků nás zavede do druhého patra stavby, druhým se pak přes tři patra dostáváme na cosi, co by se dalo považovat za střechu této stavby. Ale na to je v tuto chvíli ještě čas…
…před cestou vzhůru jsme totiž nejprve nahlédli do technologického kontejneru, v němž se ukrývají nezbytné technologie…
… včetně záložních zdrojů (LiFePo AKU 48 V/100 Ah) pro případ výpadku dodávky elektrické energie.
…či BBU (base band unit), tedy řídicí jednotky k RRU (vysílací jednotky).
Ještě detailní pohled na optické kabely od RRU (vysílací jednotka) a již pojďme na vrchol torza betonárny…
…kde se nacházejí antény včetně nezbytných rádiových jednotek Ericsson.
Tento „sajt“ byl původně T-Mobilu, základnová stanice se zde nachází již více než čtvrt století. Po konsolidaci má od roku 2014 tuto lokalitu ve správě společnost Cetin.
Jsou zde umístěny dva sektory. Jejich vysílací, resp. vyzařovací azimuty jsou 90° a 320° (úhly měřené ve stupních od severu ve směru hodinových ručiček).
Vpravo jsou antény 700/800/900/1 800/2 100/3 700 MHz, vlevo pak mikrovlnná konektivita. Antény jsou umístěny 22 metrů nad zemí. A proč se vlastně nacházejí na tomto torzu?
V době původní realizace bylo podle zástupců původního správce (T-Mobile) běžnou praxí instalovat vysílací technologie na existující budovy. Bylo to efektivnější a rychlejší řešení než výstavba samostatných stožárů.
Modernizace této základnové stanice proběhla v roce 2022. I více než 70 kilogramů vážící rádiové jednotky bylo nutné nějak dostat na vrchol stavby.
Technikům jsou v takových chvílích nápomocny železné konzole sloužící pro zavěšení kladky, pomocí níž pak potřebné technologie snadno dostanou tam, kam potřebují.
Odměnou technikům, kteří mají tento „sajt“ na starost, jsou úžasné rozhledy do okolní zalesněné krajiny lemující štěchovickou vodní nádrž.
Tato lokalita je známa především trampům, nachází se zde totiž jedna z nejstarších trampských osad v České republice. Počátky osady Ztracenka sahají podle její kroniky do roku 1919, ovšem původní osada byla v roce 1944 štěchovickou přehradou zatopena. Nová byla následně vybudována v lese nad zátopovým pásmem.
Štěchovický most Dr. Edvarda Beneše, vlevo pak silnice 102 spojující Prahu a Milevsko.
Kostel svatého Jana Nepomuckého, vlevo od něj pak místní římskokatolická farnost
… ve které se nachází například depozitář Národního filmového archivu (na snímku).
BTS nad Štěchovicemi je další základnovou stanicí, z níž jsme viděli televizní vysílač Cukrák.
Nedaleko od torza betonárny se na hřebeni zhruba 200 metrů vysoké stráně nad vodním dílem Štěchovice nachází akumulační nádrž Homole. Pojme půl milionu metrů krychlových vody. Zajímavostí je, že z betonu jsou pouze její stěny, dno je jílové. Od jejího zprovoznění v roce 1947 tak nebyla nikdy zcela vypuštěna, hrozilo by totiž popraskání jílu.
Přehlédnout nešlo ani příhradový stožár, který je ve správě společnosti ČEZ a na kterém má antény umístěné konkurenční operátor. V minulosti chtěl na tuto věž ty své přemístit i T-Mobile, v době jednání mu však přístup na objekt nebyl umožněn.
S Homolí souvisí i obří (průměr 1,7 až dva metry) potrubí v blízkosti torza betonárny. Jde o dva 590 metrů dlouhé přivaděče, kterými z výšky 219,5 metru padá voda na Francisovou turbínou typu FR-180 z ČKD Blansko, nebo se jimi naopak čerpá do přečerpávací nádrže.
Vyrovnávací komora tlumící zpětný náraz vody při uzavření kulového uzávěru před turbínou. Tento otevřený válec o výšce 35 metrů byl vybudován až při velké rekonstrukci přečerpávací elektrárny (1991 až 1996) je běžně zaplaven vodou (její hladina je ve stejné výšce jako hladina vody v Homoli). Při velkém zpětném nárazu z něj tak může stříkat voda.
Na snímku vlevo od vyrovnávací komory jsou patrné kolejnice. Jde o spojení s elektrárnou pod strání, pohybuje se po nich pracovní výtah pro obsluhující personál.
Druhý z výstupových žebříků, které musejí technici Cetinu při údržbě mobilních antén či rádiových jednotek zdolat.
… poslední pohled na první neobvyklou lokalitu osazenou technologiemi mobilních operátorů a zamíříme k další neméně zajímavé BTS.
Ta se nachází nedaleko Zvole u Prahy. Cestou k ní míjíme místní kostel svaté Markéty. Nezmiňujeme jej zde bezdůvodně. Měl být totiž jedním z míst, které jsme původně měli navštívit.
I odsud se totiž šíří signál operátora O2. Technologie Cetinu se skrývají v kostelní věži. Její vysoká okna jsou však osazena dřevěnými lamelami a zevnitř je použito pletivo zamezující vniknutí ptactva. Bohužel tedy kombinace, která znemožňuje focení jakýchkoliv výhledů. Cíl naší cesty se však v tuto chvíli nachází ještě o dva kilometry dále…
… v přírodní rezervaci Zvolská homole. Antény se zde nacházejí na velmi neobvyklém místě: na stožáru velmi vysokého napětí (VVN), který je ve vlastnictví společnosti ČEPS. Cetin jej k šíření signálu operátora O2 využívá od srpna 2002.
Na stožáru jsou umístěny tři sektory v azimutech 170°, 260°a 350°.
Antény Cetinu se nacházejí ve výšce 33 metrů. Nutno dodat, že kromě O2 (a potažmo i T-Mobilu – oba tito operátoři své lokality vzájemně sdílejí) tuto lokalitu využívá i Vodafone.
Operátor O2 zde vysílá v pásmech 700/800/900/1 800/2 100/3 700 MHz.
Jeho technologický kontejner se nachází v těsné blízkosti stožáru VVN.
Nešlo si nevšimnout, že v oploceném prostoru jsou vedle kontejneru umístěné rádiové jednotky. Jde o nízkopásmové RRU (LB RRU 700/800/900 MHz) a důvod je nasnadě: zajištění snadného přístupu a možnost oprav téměř kdykoliv z důvodu zajištění nepřetržitého provozu BTS (vysvětlení dále v galerii).
Po celé republice má Cetin zhruba dvanáct obdobně řešených základnových stanic.
„Je to řešení, kdy pro potřeby definovaného pokrytí není možno postavit stožár, který by tyto potřeby byl schopen zajistit nebo je to CHKO či jinak nevhodné území,“ informoval specialista výstavby Oldřich Šedivý z Cetinu.
Toto řešení má však svá úskalí. „Při instalacích se musí vždy vypnout napětí, a tudíž jsme časově limitováni výlukami vedení,“ přiblížil Šedivý. To vysvětluje, proč Cetin umístil nízkopásmové rádiové jednotky mimo stožár.
Před vstupem na stožár (k výstupu slouží žebřík s lištou – viz snímek – do níž se umístí bezpečnostní jezdec Söll, který si technik připevní ke svému postroji) je tedy nutné si předem domluvit vstup s ČEPS, bez povolení žádný technik na stožár nesmí. Platí zde tedy pravidlo známé mnohým z dětství: nikdy nelezte na sloup vysokého napětí!
Jezdec Söll je opatřen bezpečnostním zobáčkem, který se v případě, že by technik na žebříku například uklouzl, díky tahu karabiny vysune. Jezdec se tak zasekne o jednu z příček žebříku, které vedou skrz lištu, v níž se pohybuje.
Rovněž platí, že za deště a sněžení se na stožár nesmí. „V případě rekonfigurace u antén (na stožáru VVN) je třeba zajistit u firmy ČEPS souhlas,“ dodal specialista výstavby z Cetinu s tím, že obecně tak nejde o preferovanou variantu umístění technologií a antén.
Od této velmi netradiční BTS nedaleko Zvole u Prahy se loučíme ještě jedním pohledem na televizní vysílač Cukrák.
