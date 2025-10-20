|
Neuvěříte, kam všude lze umístit antény. Jedno z míst vzbuzuje respekt
KVÍZ: Máte pádlo, periskop nebo píchátko? Tyto slangové výrazy musíte znát
Mobilovou hantýrku či různé slangové výrazy potkáváme prakticky pořád. Je to totiž věc, kterou používají prakticky všichni a denně. Jak následujícím výrazům rozumíte vy?
Střechy budov; věže kostelů, hradů či zámků; rozhledny i bývalé tovární komíny. Místa, kde mobilní operátoři běžně instalují své antény. Kde nic z uvedeného nelze využít, tam staví třeba příhradové...
Tak odolné chytré hodinky jste ještě neviděli. Mají zabudovaný i sonar
Společnost Huawei se opět pustila do kategorie luxusních chytrých hodinek s modelem Watch Ultimate 2. Je to robustní, vysoce odolný model s nadstandardními funkcemi, přitom jeho cena sice je vysoká,...
To není obvyklé. Skvěle padnou do ruky a navíc si vyberete i podle ceny
Jeden z mála výrobců, který nadále nabízí špičkové kompaktní smartphony, je Google. U modelů Pixel řady 10 dá uživatelům vybrat hned ze dvou kompaktních kousků: standardního modelu Pixel 10 a...
Lidé se ho bojí, přitom je to pecka. Test Apple iPhone Air
Je to jediný iPhone, který je u prodejců stále dostupný skladem a od startu prodeje se nevyprodal. Přitom je to podle nás nejzajímavější kousek letošní sestavy telefonů od Applu. Ano, v sourozencích...
Nové, nebo starší? Které iPhony zajistily Applu největší tržní podíl a které nejmenší
Dorazila zajímavá data k iPhonům: jak se jim daří v jednotlivých kvartálech roku, jak se celkově dařilo všem modelům a také jak na tom jsou iPhony v síti jednoho z tuzemských operátorů. Některá...
Mobil vystrkuje foťák na rameni. Prapodivný Robot Phone má existovat
Při představení nové vlajkové lodi Honor ukázal i koncept Robot Phone. Prapodivný smartphone by se měl na veřejnosti ukázat příští rok na jaře v rámci veletrhu MWC v Barceloně. Ten startuje druhého...
Vodafone má nové tarify. Výhodnější jsou však díky slevám ty starší
Vodafone představil novou tarifní nabídku. Ve srovnání s tou předchozí mírně podražila, přináší však až dvojnásobně rychlejší mobilní data. Zákazníci si navíc mohou nově přikoupit i výhody navíc....
Vlastnost, kterou Apple nezamýšlel. Jeden nový iPhone umí i měnit barvu
Internet se baví případem nového iPhonu v zajímavé barevné variantě, který však majiteli začal používáním blednout. Z oranžového modelu se tak stal růžový.
První tip na vánoční dárek? Zkoušíme adepta na nejlepší fotomobil
Čínská značka Vivo představila nový špičkový smartphone X300 Pro. Ten na první pohled nepřináší oproti předchůdci X200 Pro tak zásadní novinky, jak se dalo očekávat. Jenže pod pokličkou je vylepšení...
Zákazníci Vodafonu budou Happy. Operátor připravil novinky
Vodafone spustil zcela novou mobilní samoobsluhu. V jejím názvu přibylo znaménko plus, figuruje i v nově pojaté ikonce aplikace. Vodafone slibuje, že Můj Vodafone+ bude rychlejší, intuitivnější a...
Operátoři tlačí ceny tarifů i hluboko pod pětistovku. Slevy jsou lákavé
Na říjen si tuzemští mobilní operátoři nachystali řadu atraktivních slev na vybrané tarify. Určené jsou jako obvykle pro nové zákazníky. Ti, kteří touží po neomezených datech, díky tomu nemusejí...
