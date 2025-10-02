Nachází se kousek za Prahou a jde o nejvýznamnější park v Česku. Stejně jako zámek v jeho severní části je ve správě Botanického ústavu Akademie věd ČR. Nejen na Průhonický park jsme shlíželi od základnové stanice (BTS) společnosti Cetin. Tu nemá běžný návštěvník šanci odhalit, je skryta v zámecké věži. A to se pro naše účely ukázalo jako problém.
Cílem naší výpravy se zástupci společnosti Cetin a operátora O2 byl tentokrát Průhonický zámek, který svou současnou, novorenesanční podobu získal na konci 19. století. V letech 1889 až 1894 jej v tomto slohu nechal přestavět hrabě Arnošt Emanuel Silva-Tarouca, který si průhonické panství vyženil sňatkem s jeho dědičkou Marií Nostic-Rieneck.
Zámecká věž, která není stejně jako většina zámku veřejnosti přístupná a v jejíž horní dřevěné části se nacházejí antény (nejen) Cetinu, jež nemáte šanci z nádvoří postřehnout, byla při zmíněné poslední přestavbě zvýšena. Jak už jsme naznačili, tentokrát jsme si kvůli výhledům od BTS museli nečekaně poradit – ty původně zamýšlené totiž nevyšly.
Důvodem bylo zjištění, že malá okénka ve věži nelze otevřít. Navíc umístění antén operátorů v jejich značné blízkosti by to ani neumožňovalo. To je věc, kterou nemáte při plánovaní výprav šanci dopředu odhalit. A to i proto, že výhledy nejsou pro techniky operátorů stěžejní. Co se nicméně zmíněných antén týče, tak těch je tu nespočet.
Konkrétně Cetin, jehož technologie využívá operátor O2, tu má celkem čtyři sektory. Vysílací, respektive vyzařovací azimuty jsou 50°, 140°, 230° a 320° (úhly měřené ve stupních od severu ve směru hodinových ručiček).
O2 tuto lokalitu k šíření mobilního signálu využívá už od roku 1997, tedy od dob svého předchůdce, společnosti Eurotel. Modernizace na technologii Ericsson zde proběhla v říjnu 2021.
Vysílá se zde v pásmech 700/800/900/1 800/2 100/2 600/3 700 MHz. Antény včetně rádiových jednotek (RRU) a mikrovlnných pojítek (na snímku vpravo) jsou umístěny ve výšce 30 metrů.
Ještě než si i navzdory zmíněné překážce dopřejeme neopakovatelné výhledy z věže Průhonického zámku, tak nahlédneme do technologického kontejneru Cetinu. Ten se nachází na půdě jedné za zámeckých budov a objevit jej nebylo úplně snadné. To technik jde na jistotu.
V technologickém kontejneru se nachází tradiční vybavení jako třeba řídící jednotky (BBU) pro vysílací RRU technologii Ericsson.
Řídící jednotky (BBU) a optické rozhraní mezi nimi a rádiovými jednotkami (RRU)
Detail optického rozhraní mezi řídícími (BBU) a rádiovými (RRU) jednotkami
Chybět nesmí samozřejmě ani záložní zdroj energie, který je nezbytný pro vykrytí případného výpadku v dodávce elektrické energie, tedy z důvodů zachování funkčnosti dané BTS po dobu až několika hodin.
A teď zpět na „půdu“ zámecké věže. Nemožnost otevřít kterékoli z okének nás zprvu zaskočila, vypadalo to, že z této výpravy žádné výhledy nebudou. Nicméně jsme to nevzdali a hledali jiné možnosti. Nabídly se dvě alternativy. My zvolili tu pro nás schůdnější. Neochudíme vás ovšem ani o unikátní rozhled z té druhé. Ale popořadě…
Mezi dřevěnými trámy jsme v každém rohu střechy věže zahlédli vikýře. Stačilo tak přesunout jeden z žebříků a mohli jsme se kochat výhledy nejen na zámecký areál, ale i do širokého okolí.
Z výšky zhruba 35 metrů jsme tak shlíželi i na nejstarší památku zámeckého areálu – románský kostelík Narození Panny Marie. Ten byl vysvěcený v roce 1187 a jeho původní románská apsida byla při pozdější přestavbě zbourána a kaple byla prodloužena o gotickou přístavbu.
Současný zámek s půdorysem ve tvaru podkovy vznikl přestavbou původního gotického hrádku ze 14. století. Původně uzavřené nádvoří se díky vybourání části jižního křídla směrem do parku otevřelo a proměnilo se v terasu s výhledem na Podzámecký rybník a rozlehlý park.
Ten si oblíbila i řada filmařů. Natáčely se zde například pohádky S čerty nejsou žerty, Koloběžka první, Třetí princ či závěrečné záběry dětské hudební komedie Ať žijí duchové! A zavítal sem i Apple, v roce 2021 zde vznikl reklamní spot propagující tehdy novou videofunkci Cinematic.
Pohled na Malé nádvoří a západní křídlo zámku s Rytířským sálem s okny napodobujícími ta na Staré sněmovně Pražského hradu. Rytířský sál má lunetovou římsu s malovanými šlechtickými erby.
Na tomto snímku jsou patrné hned dvě základnové stanice pokrývající Průhonice signálem konkurenčních operátorů. Na horizontu je dobře zřetelné pražské sídliště Petrovice.
Výhled severovýchodním směrem: patrná je nejen obchodní zóna v sousedních Čestlicích, ale i zástavba v Pitkovicích.
Při pohledu severním směrem jsou kromě již jednou zmíněných Petrovic patrné i panelové zástavby na Opatově a Milíčově.
V pozadí ještě jednou pražské Petrovice, v pravé polovině snímku lze rozpoznat výškové obytné budovy v hornoměcholupské Javorové čtvrti.
Na horizontu jsou pražské Háje včetně jejich dominanty, nejvyššího panelového domu v Česku, ubytovny Kupa. Tu jsme letos rovněž navštívili, i odtud se totiž šíří signál operátora O2. V popředí jsou patrné rodinné domy v Újezdu u Průhonic.
Pohled na pražský Opatov, v pravé polovině fotky je patrný i televizní vysílač na Žižkově.
Hlavní vstupní brána (na snímku) do zámeckého areálu má obloučkový štít a sousedí s ní domek vrátného. Branou se vstupuje na Velké nádvoří. Věž na snímku se nachází nad vstupní branou na Malé nádvoří zámku.
Pohled na zakončení schodišťové věžičky přiléhající k zámecké věži
Netradiční pohled na jeden z chrličů, funkční a dekorativní prvek historických staveb
Nesmí scházet ani pár pohledů na samotné Průhonice – zde přes část Průhonického parku
Pohled na zástavbu v Průhonicích, vlevo na horizontu místní část Rozkoš
Střechy v levém spodním rohu snímku náleží budovám lemujícím zámecký Panský dvůr, budova vystupující mezi stromy je pak objekt Výzkumného ústavu pro krajinu.
Co se týče věží, tak těmi se na Průhonickém zámku opravdu nešetřilo.
Vybavujete si zmínku o druhé alternativě, co se týče výhledů do okolí Průhonického zámku? Po žebřících lze totiž vystoupat až do lucerny hlavní zámecké věže.
Pro nás to byla ovšem již nekomfortní záležitost, nicméně náš pravidelný průvodce, specialista výstavby Oldřich Šedivý z Cetinu, žebříky pokořil a pořídil jedinečné záběry na okolí Průhonického zámku.
Výhled od BTS společnosti Cetin ve věži Průhonického zámku
Výhled od BTS společnosti Cetin ve věži Průhonického zámku
Výhled od BTS společnosti Cetin ve věži Průhonického zámku
Výhled od BTS společnosti Cetin ve věži Průhonického zámku
Výhled od BTS společnosti Cetin ve věži Průhonického zámku
Výhled od BTS společnosti Cetin ve věži Průhonického zámku
Výhled od BTS společnosti Cetin ve věži Průhonického zámku
Výhled od BTS společnosti Cetin ve věži Průhonického zámku
