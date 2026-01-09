Nedávná sněhová nadílka byla pro centrum Prahy neobvyklá a my toho hbitě využili. Se zástupci společnosti Cetin a operátora O2 se podařilo operativně domluvit návštěvu vybrané pražské základnové stanice s cílem nafotit zasněžené památky.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Najít vhodnou základnovou stanici nebylo snadné, drtivá většina těch v centru Prahy se totiž nachází na domech se sedlovou střechou. Ty nám jsou z bezpečnostních důvodů zapovězeny i za příznivého počasí, bylo tak nutné najít „sajt“ umístěný na ploché střeše.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Letošní první navštívenou lokalitou se tak stal hotel Marriott stojící v těsné blízkosti jednoho z důležitých vlakových nádraží v Praze, Masarykova nádraží.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Jde o třetí nejfrekventovanější stanici na české železnici. V současnosti toto nádraží prochází modernizací, během níž dojde k navýšení počtu nástupišť a přibude také nová platforma, která je překlene a nádraží tak propojí s Florencí…
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
… a hlavním nádražím. Konkrétně se platforma stane spojnicí ulic Na Florenci a Opletalova.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Zpočátku naší návštěvy nás sice zastihla sněhová přeháňka, i ta však měla své kouzlo: vytvořila totiž bílou stěnu, která dala vyniknout nejbližším staroměstským památkám. Nicméně bystrému oku na tomto snímku neunikne ani silueta jedné z nejznámějších pražských památek.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Ty se skrývají v outdoorové skříni umístěné přímo na střeše hotelu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Hned vedle této skříně jsou pak umístěné rádiové jednotky (RRU) Ericsson.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
…zdroj Vertiv 48 V s cotrollerem a rectifiery (usměrňovači) 2000 W…
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
…a samozřejmě záložní akumulátory pro vykrytí případného výpadku dodávky elektrické energie.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Na této lokalitě jsou celkem tři sektory, vysílací azimuty jsou 0°, 120°a 240° (úhly měřené ve stupních od severu ve směru hodinových ručiček).
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Technologie Cetinu, které využívá operátor O2, jsou zde od roku 2020.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
O dva roky později (2022) proběhla modernizace na technologii Ericsson.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Na jedné z konstrukcí jsou umístěny hned dva sektory anténního systému spolu s mikrovlnnou technologií.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Pohled na koaxiální vývody Multiband antény pro pásma 700/800/900/1 800/2 100/2 600 MHz
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Zima kouzlí i na samotných anténách. Oproti horským oblastem se však zde ono kouzlení smrsklo jen na pár rampouchů.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
To v lokalitách s drsnějšími klimatickými podmínkami musejí technici pro zajištění funkčnosti vysílačů používat proti námraze ochranný nástřik či speciální návleky. Více se dočtete zde.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Vraťme se teď k dřívější zmínce o siluetě jedné z nejznámějších pražských památek. Šlo o Pražský hrad.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Průčelí Fantovy budovy, tedy výpravní budovy Hlavního nádraží ze začátku 20. století. Spolu s přilehlou halou nad nástupišti jde o největší českou secesní památku.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Zleva: kostel Panny Marie před Týnem (Týnský chrám), staroměstský kostel svatého Mikuláše, věžička na budově hotelu Paříž a věž kostela svatého Jakuba Většího.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Funkcionalistický Dům Radost (bývalý Dům odborových svazů) je první pražskou výškovou budovou. Její výška činí 52 metrů a byla postavena byla v roce 1934. Její dominantou je fasáda tvořená světlými keramickými deskami RAKO.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Za budovou Radost je patrná i dvojice věžiček, které náleží k budově bývalé městské telefonní ústředny na Žižkově.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Měděnou věž na snímku najdete na budově, v níž sídlí noblesní hotel Andaz. Zelená věž v pozadí pak náleží ke kostelu svatého Jindřicha a svaté Kunhuty.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Půlkruhová mozaika podle kresby Karla Špillara na průčelí secesního Obecního domu
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Zleva: věž kostela svatého Havla, Prašná brána, průčelí a kupole Obecního domu. V pozadí je pak dobře viditelná část více než půl kilometru dlouhé lanové dráhy na Petřín, která v současnosti prochází kompletní rekonstrukcí. Vpravo na vrchu Petřín nelze přehlédnout ani známou pražskou rozhlednu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Již zmíněná platforma, která zastřeší část nástupišť Masarykova nádraží, bude na novoměstské straně ústit do novostavby hotelu The Cloud One.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Sousoší Světlonoše se lvem na střeše budovy České národní banky (ČNB) je symbolem síly českého lva připraveného k obraně. V roce 1898 jej vytvořil sochař Antonín Popp, a to pro tehdejší Živnostenskou banku, která na tomto místě stávala. Od roku 1993 je toto sousoší neoficiálním symbolem ČNB.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Zleva: kostel Panny Marie před Týnem (Týnský chrám), Strahovský klášter (v pozadí na horizontu), staroměstský kostel svatého Mikuláše, věžička na budově hotelu Paříž, malostranský kostel svatého Mikuláše a věže kostela svatého Jakuba Většího (mezi nimi lze v pozadí rozpoznat Černínský palác).
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Štíhlá věž vlevo patří k bazilice svatého Jiří v areálu Pražského hradu, vpravo pak čtyřboká Černá věž u východního vstupu. V pravé části snímku je za stromy patrná silueta Shiran Tower. Na této výškové budově ve Vokovicích se nachází nejstarší funkční česká BTS. Více se dočtete zde.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Věž Staroměstské radnice byla často v zákrytu jiných památek, na tento snímek se nám však kromě Petřínské rozhledny, kupole Obecního domu a Týnského chrámu podařilo dostat i ji.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
V jedné z věží Týnského chrámu se nachází také „bétéeska“, unikátní výhledy si můžete připomenout zde.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Petřínská rozhledna, vlevo od ní lze mezi stromy rozpoznat i opodál stojící katedrální chrám svatého Vavřince.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Dominanty vrchu Vítkov: Národní památník a jezdecká socha Jana Žižky z Trocnova
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Železniční estakáda mezi tunely pod Vítkovem a Hlavním nádražím Praha, budova v pravé horní části fotky je Armádní muzeum Žižkov.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Administrativní budova Masaryčka podle návrhu studia Zaha Hadid Architects
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Tomuto snímku dominuje brutalistická budova centrálního dispečinku Dopravního podniku hl. m. Prahy.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Tuto kupoli s lucerničkou najdete na hotelu Century Old Town Prague v ulici Na Poříčí.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Národní technické muzeum (NTM) a Letenský zámeček, vlevo v popředí je pak patrný vršek Novomlýnské vodárenské věže. Výhled od základnové stanice na střeše NTM si můžete připomenout zde.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Jediný zachovaný objekt z Českého pavilonu na Světové výstavě roku 1958 je zaoblená budova restaurace, která byla po ukončení výstavy přenesena na pražskou Letnou.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Jedna z budov Masarykova nádraží s vchodem z Hybernské ulice. Původně šlo o hlavní průčelí, od zrušení tramvajové tratě v této ulici v roce 1985 však plní funkci postranního vchodu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Budova s touto kopulí se nachází v Hybernské ulici a sídlí v ní Obvodní soud pro Prahu 5.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Na horizontu jsou patrné bytové domy Rezidence Central Park Praha, vpravo pak nad domy ční věž žižkovského kostela svatého Prokopa.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Výhled západním směrem na Masarykovo nádraží, Severojižní magistrálu a železniční estakádu
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz