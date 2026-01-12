Za výhledy na zasněženou Prahu jsme se s Cetinem a O2 operativně vypravili ještě na jednu lokalitu. Tato základnová stanice se nachází na Vinohradech v místě, odkud mají technici operátora historické centrum jako na dlani. Poradíme nicméně, jak si podobný, byť ne tak široký pohled, můžete užít z běžně přístupného místa i vy.
Naším cílem byla Poliklinika Agel, kterou místní znají spíše jako Železniční nemocnici. Původně šlo totiž o nemocniční zařízení pro zaměstnance Československých státních drah. První budova byla postavena už ve 20. letech minulého století, nachází se na sousedním pozemku (přes ulici Helénská). Tento „sajt“ skýtá i takovýto výhled na vrch Petřín.
Objekt, na kterém má společnost Cetin umístěné své technologie od září 2007 je moderní čtyřpatrovou přístavbou původně jednopatrové vily z roku 1888. Vila, která začátkem 20. století prošla dvěma přestavbami, byla za druhé světové války poškozena bombardováním. V roce 1953 prošla provizorní, ovšem zásadní přestavbou, v roce 1969 pak bylo přistavěno 3. patro.
Výhled na Prahu je ze střechy polikliniky opravdu působivý, jeho dominantou jsou podle očekávání zejména Hradčany.
Toto je výhled západním směrem, tedy na Nové Město a již zmíněný vrch Petřín.
Tomuto snímku dominuje především nová budova Národního muzea, někdejší Federální shromáždění. Jde o originální architektonické rozšíření (nástavbu) budovy původně peněžní burzy.
Pohled na Malou Stranu a Hradčany přes Staré Město. Mezi dobře rozpoznatelné památky patří kromě chrámu svatého Víta třeba malostranský kostel svatého Mikuláše (v levé čtvrtině fotky), Malostranská mostecká věž, Staroměstská vodárenská věž (u levého spodního rohu snímku), věž kostela svatého Jiljí (věž se žlutou fasádou zčásti zakrývající Malostranskou mosteckou věž) či kupole kostela svatého Františka z Assisi a věže v areálu Klementina. Na horizontu pak vyčnívá vokovická budova Shiran Tower, na níž se nachází nejstarší funkční česká BTS.
Ani zde jsme nicméně neopomenuli zavítat do technologické místnosti, kde jsou v rackových skříních usazeny nezbytné technologie.
… a v tomto případě i SDH optické přenosové zařízení, které slučuje více optických tras do jednoho vlákna.
Zadní trakt Státní opery Praha, jedné ze čtyř scén Národního divadla
Kouřící „komín“ je 49 metrů vysoká odvětrávací věž Strahovského tunelu (fotoreportáž z návštěvy BTS v tomto tunelovém komplexu si můžete připomenout zde). Vlevo od ní je patrná budova velínu městských pražských tunelů (původně jen velín Strahovského tunelu), vpravo pak Strahovský stadion.
Zleva: věž Staroměstské radnice, staroměstský kostel svatého Mikuláše (za jeřábem), Letohrádek královny Anny (mezi stromy nad kostelem sv. Mikuláše), Strakova akademie (sídlo Úřadu vlády ČR) a kostel Panny Marie před Týnem (Týnský chrám), kde má svou základnovou stanici jeden z konkurenčních operátorů (unikátní výhledy z Týnského chrámu si můžete připomenout zde. Za Týnským chrámem je patrná i Kramářova vila.
Novoměstská radnice, vpravo je pak v pozadí patrný smíchovský klášter svatého Gabriela.
Mikrovlnných antén má na tomto „sajtu“ Cetin vícero, a to ne náhodou.
„Vzhledem k pěkné viditelnosti na Prahu je tato lokalita využívána i jako MW bod (kde je sdruženo více MW tras),“ informoval specialista výstavby Oldřich Šedivý z Cetinu s tím, že následný odchod dále do sítě je zde řešen optickou konektivitou.
Národní muzeum, vpravo pak věž Novoměstské radnice. Mezi kupolemi muzea jsou v pozadí patrné věže smíchovského kostela svatého Václava.
Jižní portál dvojlodní ocelové haly nad nástupišti železniční stanice Praha hlavní nádraží. Hodinové věži jižního křídla Fantovy budovy dominuje sousoší kola s plastikou pozlacených křídel. V pozadí nad střechami domů pak vyčnívají (zleva doprava od hodinové věže Fantovy budovy) věž kostela svatého Jindřicha a svaté Kunhuty, Jindřišská věž a patrná je i Prašná brána.
Dům Radost (bývalý Dům odborových svazů) a Národní památník na Vítkově s jezdeckou sochou Jana Žižky z Trocnova
Na střeše polikliniky jsou umístěny dva sektory s vysílacími azimuty 85 °a 175 ° (úhly měřené ve stupních od severu ve směru hodinových ručiček).
Druhý sektor (zleva): mikrovlnná technologie, Multiband anténa, Massive MIMO 3700 MHz, pod níž je patrná GPS anténa.
Modernizací na technologii Ericsson prošla tato lokalita v prosinci 2021.
Vysílací technologie Ericsson (RRU Lowband, Midband, Highband) a mikrovlnná technologie
Petřínská rozhledna (výška 58,7 metrů) a opodál stojící téměř stejně vysoký stožár, který je umístěn v nedalekém vojenském prostoru. Ve svahu je patrné těleso lanové dráhy, které v současnosti prochází kompletní rekonstrukcí.
Hotel Hilton. I odtud jsme loni shlíželi na noční Prahu, více zde. Za hotelem v pozadí se tyčí výškové budovy vysokoškolských kolejí na Praze 8, vlevo dole pak zpoza novostavby na Florenci vystupuje část budovy Muzea Prahy.
Bazilika svaté Ludmily, zelená střecha v popředí je Divadlo na Vinohradech.
Zima mírně kouzlila i přímo na „sajtu“. V horských oblastech je však mocnější čarodějkou – na to, co dokáže, se můžete podívat zde.
Technikům Cetinu se z polikliniky při servisních a revizních návštěvách nabízí široký pohled na nejen historické centrum Prahy. Podobný výhled si můžete užít i vy. Jen opodál, v Riegrových sadech se totiž nachází vyhlídka – ovšem výhled na město je zde omezen okolní zelení.
Tomuto snímku dominují věže kostela svatého Havla. Vpravo je pak patrná věž Staroměstské radnice, v pozadí pak Rožmberský a Lobkowiczký palác včetně zahrad pod nimi a Černá věž stojící u východní vstupní brány do areálu Pražského hradu.
Památky v popředí od kostela v levém horním rohu snímku od sebe dělí více než tři kilometry, tedy téměř hodinová procházka. V popředí jsou (zleva) Staroměstská vodárenská věž, malostranský kostel svatého Mikuláše, Malostranská mostecká věž, kostel svatého Jiljí, vršek Staroměstské mostecké věže, kostel svatého Františka z Assisi a kostel svatého Tomáše. V pozadí jsou pak (zleva) Černínský palác a věž Lorety Praha a paláce (Schwarzenberský a Salmovský) na Hradčanském náměstí. Věže v levém horním okraji náleží kostelu svatého Norberta ve Střešovicích. V pravé polovině snímku pak na horizontu vyčnívá již jednou zmíněná vokovická budova Shiran Tower.
Tento „sajt“ díky umístění polikliniky nabízí skvělý výhled na dění na pražském hlavním nádraží. A to jak na jižním…
Východní část areálu Pražského hradu, tedy Lobkowiczký palác a Černá věž včetně Pálffyovské a Fürstenberské zahrady. Ve spodní části snímku jsou vlevo patrné věže kostela svatého Havla, vpravo pak vyčnívá věž Staroměstské radnice.
Zleva: kostel svatého Jindřicha a svaté Kunhuty, Jindřišská věž, kostel svatého Jakuba Většího a Prašná brána. V pozadí lze snadno rozpoznat stadion Juliska a Grand Hotel International Prague.
Fantova budova Hlavního nádraží byla postavena mezi lety 1901 a 1909 na místě původní výpravní budovy z let 1869 až 1871. Svému účelu, tedy k odbavování cestujících tato historická odjezdová hala sloužila do 1. července 1977, kdy byla otevřena nová podzemní hala.
Detail hodinové věže jižního křídla Fantovy budovy, které dominuje sousoší okřídleného kola.
Severní křídlo Fantovy budovy a část ocelové dvojlodní haly nad nástupišti nádraží
Vlevo Prašná brána, uprostřed snímku pak kopule Obecního domu. Kopule v popředí najdete na budově, v níž sídlí noblesní hotel Andaz, v pozadí jsou pak Letenské sady.
Kostel Panna Marie Sněžné, za kterým je dobře rozpoznatelný Kostel Panny Marie Vítězné vzdálený 1,5 kilometru vzdušnou čarou a vpravo pak kostel Panny Marie pod řetězem a Staroměstská vodárenská věž. Ve svahu Petřína (na snímku vlevo) je patrný i Gloriet (zahradní pavilon) stojící v zahradě Velvyslanectví USA. V horní části snímku lze rozpoznat Černínský palác a Loretu.
Jedna z věží budovy bývalé městské telefonní ústředny ve Fibichově ulici
Letenská muzea: Národní zemědělské muzeum Praha (vlevo) a Národní technické muzeum, před nímž se nachází Letenský zámeček.
Pohled na sídliště Bohnice, nejvýše vyčnívající budova je Hotel Praha AHA.
Jezdecká socha Jana Žižky z Trocnova stojící před Národním památníkem na Vítkově
Výšková budova vystupující nad okolní zástavbu je bytový dům nacházející se v areálu bývalého Holešovického pivovaru.
Pohled na sídliště Ďáblice. Na snímku (v jeho pravé polovině) je dobře rozpoznatelný dvoupatrový zámeček Vychovatelna, který je součástí nemocnice Na Bulovce. Na snímku je zachycena i Libeňská vodárenská věž.
