|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Podívejte se na zasněženou Prahu ze střechy v centru města
To nedává žádný smysl. Dvě značky prodávají téměř stejný mobil
Xiaomi a Poco jsou sice sourozenecké značky, ale vzájemně si jdou dost po krku. V současnosti však došla situace do bodu, kdy obě nabízejí na trhu prakticky stejný mobil, v podání jedné je však...
S těmito smartphony budete na ulici za blázny, ale na sítích za hvězdy
V poslední době se rychle šíří trend doplňkového příslušenství ke špičkovým smartphonům v podobě telekonvertorů. Ty totiž umí nabídnout ještě výraznější přiblížení obrazu než zabudované telefoto...
Hvězda sociálních sítí, influenceři tento nový smartphone vyzdvihují
Přestože tenké mobily od Samsungu a Applu žádný velký úspěch nezaznamenaly, neznamená to, že se podobné přístroje nebudou na trhu dál ukazovat. Vedle Motoroly tenkou novinku představil Honor a je to...
Operátor vypíná mobilní aplikaci Můj Vodafone ke konci ledna 2026. Co dál?
Éra původní mobilní samoobsluhy od Vodafonu definitivně končí. Operátor oznámil, že k 31. lednu 2026 ukončí provoz své starší aplikace Můj Vodafone. Uživatelům doporučuje aplikaci z telefonů smazat a...
Hodinky mají technologii od známé značky. Výdrž bude dlouhá, cena nízká
Motorola se snaží být aktivnější i na poli mobilního příslušenství. Takže zjednodušeně řečeno: V ruce pero, na ruce hodinky, na stole reprák a v kapse tag, ukazuje novou sestavu příslušenství. Silnou...
Podívejte se na zasněženou Prahu ze střechy v centru města
Za výhledy na zasněženou Prahu jsme se s Cetinem a O2 operativně vypravili ještě na jednu lokalitu. Tato základnová stanice se nachází na Vinohradech v místě, odkud mají technici operátora historické...
S těmito smartphony budete na ulici za blázny, ale na sítích za hvězdy
V poslední době se rychle šíří trend doplňkového příslušenství ke špičkovým smartphonům v podobě telekonvertorů. Ty totiž umí nabídnout ještě výraznější přiblížení obrazu než zabudované telefoto...
Klíčový prvek výbavy se zlepšil. Test Xiaomi Redmi Note 15 Pro+
Nejlépe vybavený model série Xiaomi Redmi Note 15 s přívlastkem Pro+ dorazil s novým typem baterie, díky které novinka vydrží na jedno nabití výrazně déle. Pokrok je to zásadní, ale jinak tato...
O další mobilní značce se pochybuje, ta to popírá. Ale situace je složitá
Blíží se konec další mobilní značky? V posledních dnech se internetem šíří informace, že OnePlus má svůj mobilní byznys zabalit. Ten to poměrně rychle popřel. Jenže strukturální problémy producentů...
Hvězda sociálních sítí, influenceři tento nový smartphone vyzdvihují
Přestože tenké mobily od Samsungu a Applu žádný velký úspěch nezaznamenaly, neznamená to, že se podobné přístroje nebudou na trhu dál ukazovat. Vedle Motoroly tenkou novinku představil Honor a je to...
Operátor vypíná mobilní aplikaci Můj Vodafone ke konci ledna 2026. Co dál?
Éra původní mobilní samoobsluhy od Vodafonu definitivně končí. Operátor oznámil, že k 31. lednu 2026 ukončí provoz své starší aplikace Můj Vodafone. Uživatelům doporučuje aplikaci z telefonů smazat a...
Samsung S26: premiéra se blíží. Jaké změny čekají modely, design a výbavu?
Premiéra vrcholné řady Samsungů S26 se blíží, takže mobilní svět je plný informací a spekulací, co by telefony měly umět a jak budou vypadat. Vcelku jasno je i nad sestavou modelů, protože už delší...
To nedává žádný smysl. Dvě značky prodávají téměř stejný mobil
Xiaomi a Poco jsou sice sourozenecké značky, ale vzájemně si jdou dost po krku. V současnosti však došla situace do bodu, kdy obě nabízejí na trhu prakticky stejný mobil, v podání jedné je však...
Dávejte si pozor, co kupujete. Stačí malá nepozornost a dostanete horší kus
Xiaomi v úvodu letošního roku vypustilo na trh hned pětici novinek střední třídy. Nabídka začíná na modelech se skromnější výbavou a příznivou cenou a končí u solidních zástupců na hranici vyšší...
Hodinky mají technologii od známé značky. Výdrž bude dlouhá, cena nízká
Motorola se snaží být aktivnější i na poli mobilního příslušenství. Takže zjednodušeně řečeno: V ruce pero, na ruce hodinky, na stole reprák a v kapse tag, ukazuje novou sestavu příslušenství. Silnou...
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ
Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč
Který operátor má nejlepší pevný a který mobilní internet? To uhodnete
Česko, co se týče spolehlivosti 5G sítě i kvality přenosu hovorů přes ni, patří ke světové špičce. Vyplývá to z analýzy nezávislé měřící společnosti Opensignal za rok 2025. Analýza nPerf pak...
Další výrobce mobilů si dává pauzu. Byl to průkopník slepých uliček
Tchajwanská značka Asus je silná na poli notebooků, ale uplynulých víc než dvacet let se věnovala také vývoji a výrobě smartphonů. V nich nikdy nepatřila ke kdovíjak velkým hráčům, ale dovedla...