Podívejte se na zasněženou Prahu ze střechy v centru města

Lukáš Hron
Za výhledy na zasněženou Prahu jsme se s Cetinem a O2 operativně vypravili ještě na jednu lokalitu. Tato základnová stanice se nachází na Vinohradech v místě, odkud mají technici operátora historické centrum jako na dlani. Poradíme nicméně, jak si podobný, byť ne tak široký pohled, můžete užít z běžně přístupného místa i vy.
Výhledy na zasněženou Prahu od BTS společnosti Cetin na Poliklinice Agel Výhledy na zasněženou Prahu od BTS společnosti Cetin na Poliklinice Agel Výhledy na zasněženou Prahu od BTS společnosti Cetin na Poliklinice Agel Výhledy na zasněženou Prahu od BTS společnosti Cetin na Poliklinice Agel Výhledy na zasněženou Prahu od BTS společnosti Cetin na Poliklinice Agel Výhledy na zasněženou Prahu od BTS společnosti Cetin na Poliklinice Agel Výhledy na zasněženou Prahu od BTS společnosti Cetin na Poliklinice Agel Výhledy na zasněženou Prahu od BTS společnosti Cetin na Poliklinice Agel Výhledy na zasněženou Prahu od BTS společnosti Cetin na Poliklinice Agel Výhledy na zasněženou Prahu od BTS společnosti Cetin na Poliklinice Agel Výhledy na zasněženou Prahu od BTS společnosti Cetin na Poliklinice Agel¨ Výhledy na zasněženou Prahu od BTS společnosti Cetin na Poliklinice Agel

Putování po zajímavých BTS mobilních operátorů

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

To nedává žádný smysl. Dvě značky prodávají téměř stejný mobil

Poco M8 5G a Redmi Note 15 5G

Xiaomi a Poco jsou sice sourozenecké značky, ale vzájemně si jdou dost po krku. V současnosti však došla situace do bodu, kdy obě nabízejí na trhu prakticky stejný mobil, v podání jedné je však...

S těmito smartphony budete na ulici za blázny, ale na sítích za hvězdy

Oppo Find X9 Ultra s telkekonvertorem

V poslední době se rychle šíří trend doplňkového příslušenství ke špičkovým smartphonům v podobě telekonvertorů. Ty totiž umí nabídnout ještě výraznější přiblížení obrazu než zabudované telefoto...

Hvězda sociálních sítí, influenceři tento nový smartphone vyzdvihují

Honor Magic 8 Pro Air

Přestože tenké mobily od Samsungu a Applu žádný velký úspěch nezaznamenaly, neznamená to, že se podobné přístroje nebudou na trhu dál ukazovat. Vedle Motoroly tenkou novinku představil Honor a je to...

Operátor vypíná mobilní aplikaci Můj Vodafone ke konci ledna 2026. Co dál?

Mobilní aplikace Můj Vodafone+

Éra původní mobilní samoobsluhy od Vodafonu definitivně končí. Operátor oznámil, že k 31. lednu 2026 ukončí provoz své starší aplikace Můj Vodafone. Uživatelům doporučuje aplikaci z telefonů smazat a...

Hodinky mají technologii od známé značky. Výdrž bude dlouhá, cena nízká

Motorola Watch 2026

Motorola se snaží být aktivnější i na poli mobilního příslušenství. Takže zjednodušeně řečeno: V ruce pero, na ruce hodinky, na stole reprák a v kapse tag, ukazuje novou sestavu příslušenství. Silnou...

Podívejte se na zasněženou Prahu ze střechy v centru města

Výhledy na zasněženou Prahu od BTS společnosti Cetin na Poliklinice Agel

Za výhledy na zasněženou Prahu jsme se s Cetinem a O2 operativně vypravili ještě na jednu lokalitu. Tato základnová stanice se nachází na Vinohradech v místě, odkud mají technici operátora historické...

27. ledna 2026

S těmito smartphony budete na ulici za blázny, ale na sítích za hvězdy

Oppo Find X9 Ultra s telkekonvertorem

V poslední době se rychle šíří trend doplňkového příslušenství ke špičkovým smartphonům v podobě telekonvertorů. Ty totiž umí nabídnout ještě výraznější přiblížení obrazu než zabudované telefoto...

26. ledna 2026

Klíčový prvek výbavy se zlepšil. Test Xiaomi Redmi Note 15 Pro+

Xiaomi Redmi Note 15 Pro+

Nejlépe vybavený model série Xiaomi Redmi Note 15 s přívlastkem Pro+ dorazil s novým typem baterie, díky které novinka vydrží na jedno nabití výrazně déle. Pokrok je to zásadní, ale jinak tato...

25. ledna 2026

O další mobilní značce se pochybuje, ta to popírá. Ale situace je složitá

OnePlus Ace 3 Pro

Blíží se konec další mobilní značky? V posledních dnech se internetem šíří informace, že OnePlus má svůj mobilní byznys zabalit. Ten to poměrně rychle popřel. Jenže strukturální problémy producentů...

24. ledna 2026

Hvězda sociálních sítí, influenceři tento nový smartphone vyzdvihují

Honor Magic 8 Pro Air

Přestože tenké mobily od Samsungu a Applu žádný velký úspěch nezaznamenaly, neznamená to, že se podobné přístroje nebudou na trhu dál ukazovat. Vedle Motoroly tenkou novinku představil Honor a je to...

23. ledna 2026

Operátor vypíná mobilní aplikaci Můj Vodafone ke konci ledna 2026. Co dál?

Mobilní aplikace Můj Vodafone+

Éra původní mobilní samoobsluhy od Vodafonu definitivně končí. Operátor oznámil, že k 31. lednu 2026 ukončí provoz své starší aplikace Můj Vodafone. Uživatelům doporučuje aplikaci z telefonů smazat a...

22. ledna 2026  13:17

Samsung S26: premiéra se blíží. Jaké změny čekají modely, design a výbavu?

Předpokládaný vzhled Samsungů S26

Premiéra vrcholné řady Samsungů S26 se blíží, takže mobilní svět je plný informací a spekulací, co by telefony měly umět a jak budou vypadat. Vcelku jasno je i nad sestavou modelů, protože už delší...

22. ledna 2026  7:02

To nedává žádný smysl. Dvě značky prodávají téměř stejný mobil

Poco M8 5G a Redmi Note 15 5G

Xiaomi a Poco jsou sice sourozenecké značky, ale vzájemně si jdou dost po krku. V současnosti však došla situace do bodu, kdy obě nabízejí na trhu prakticky stejný mobil, v podání jedné je však...

22. ledna 2026

Dávejte si pozor, co kupujete. Stačí malá nepozornost a dostanete horší kus

Série Xiaomi Redmi Note 15 – zleva: Redmi Note 15, Redmi Note 15 5G, Redmi Note...

Xiaomi v úvodu letošního roku vypustilo na trh hned pětici novinek střední třídy. Nabídka začíná na modelech se skromnější výbavou a příznivou cenou a končí u solidních zástupců na hranici vyšší...

21. ledna 2026

Hodinky mají technologii od známé značky. Výdrž bude dlouhá, cena nízká

Motorola Watch 2026

Motorola se snaží být aktivnější i na poli mobilního příslušenství. Takže zjednodušeně řečeno: V ruce pero, na ruce hodinky, na stole reprák a v kapse tag, ukazuje novou sestavu příslušenství. Silnou...

20. ledna 2026,  aktualizováno  12:12

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Který operátor má nejlepší pevný a který mobilní internet? To uhodnete

Ilustrační snímek

Česko, co se týče spolehlivosti 5G sítě i kvality přenosu hovorů přes ni, patří ke světové špičce. Vyplývá to z analýzy nezávislé měřící společnosti Opensignal za rok 2025. Analýza nPerf pak...

20. ledna 2026  7:02

Další výrobce mobilů si dává pauzu. Byl to průkopník slepých uliček

Asus Zenfone 11 Ultra

Tchajwanská značka Asus je silná na poli notebooků, ale uplynulých víc než dvacet let se věnovala také vývoji a výrobě smartphonů. V nich nikdy nepatřila ke kdovíjak velkým hráčům, ale dovedla...

19. ledna 2026  7:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.