Leží na soutoku dvou řek a jeho dominanta se tyčí do výšky více než jednoho sta metrů. Lidé toto město znají zejména díky dostihu s více než stopadesátiletou tradicí a také perníku, jehož výrobou je proslulé již od 16. století. Od této BTS jsme měli Pardubice jako na dlani. A možná je takto jednou uvidí kdokoli. Blízcí sousedé budou takový rozhled závidět.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Naším cílem byla telekomunikační budova na pardubickém Masarykově náměstí, tedy objekt Českých radiokomunikací (ČRa). Dominantou této stavby z první poloviny 80. let minulého století je telekomunikační věž, která s nástavcem dostavěným v roce 2009 měří 103,3 metru.
Budovu tranzitní ústředny stejně jako pozemek, na kterém stojí, vlastní Cetin, ovšem telekomunikační věž je ve vlastnictví ČRa.
Z širokého okolí nepřehlédnutelný betonový monument je osazen dvěma prstenci technologických ochozů, které se nacházejí ve výšce zhruba 90 metrů. Pod nimi jsou ještě dvě dvojice technologických plošin.
Právě na jedné z nich se nacházejí antény Cetinu, které využívá operátor O2.
Vysílací, resp. vyzařovací azimuty jsou 10°, 135°, 255° (úhly měřené ve stupních od severu ve směru hodinových ručiček).
Nešlo si nevšimnout i kotvení, které sloužilo k jištění techniků v dobách, kdy byly operátorské antény ještě zavěšené pod ochozy.
Před rozhledy, které pardubická telekomunikační věž nabízí, ještě krátký pohled do zázemí, k srdci základnové stanice. Na tomto snímku je detail optické konektivity na řídící jednotce (Base Band unit – BBU).
Base Band unit pro řízení rádiových jednotek, které se nacházejí u antén.
Teď už pojďme na výhledy, které pardubická telekomunikační věž nabízí a které si bude možná v budoucnu užít kdokoliv. V této atypické budově, která se nachází v blízkosti věže, sídlí ČSOB pojišťovna. Jde o její centrálu.
Na tomto snímku jsou zachyceny činžovní domy na třídě Míru. Dům s věžičkou na nároží je Krudencův palác, dům s béžovou fasádou a atypickou střechou pak takzvaný Palác na Kopečku.
Přehlédnout nešlo samozřejmě ani hlavní nádraží Pardubice. Ústí sem čtyři železniční tratě: od Prahy, Olomouce, Hradce Králové a Chrudimi. Staniční budova je památkově chráněna, jde o jednu z nejvýznamnějších staveb poválečného funkcionalismu. Odbavovací hala aktuálně prochází rekonstrukcí.
Klíčová dopravní stavba v Pardubicích: most Pavla Wonky, resp. Wonkův most. Toho času ve fázi opravy. Přes toto přemostění Labe projede denně zhruba 33 tisíc aut.
Kostel svatého Bartoloměje. Takto je vidět z balkonu, kde jsou umístěné antény Cetinu…
…a takto z nejvyššího ochozu, tedy zhruba z výšky, z níž by se mohl v budoucnu nabízet rozhled do okolí návštěvníkům této věže. Nižší z ochozů je totiž téměř volný, telekomunikační přístroje se modernizací zmenšují a nezabírají tak již tolik prostoru jako v minulosti.
Při pohledu na Zelenou bránu je výškový rozdíl mezi technologickou plošinou s anténami Cetinu a nejvyšším ochozem podstatně patrnější. Takto je do této části Pardubic vidět od mobilních antén…
A ještě jedno porovnání, tentokrát při pohledu na Pardubický zámek…
… a Automatické mlýny stojící za Chrudimkou, které jsou z vyššího ochozu podstatné lépe viditelné. Každopádně obě zmíněné stavby od sebe dělí několik stovek metrů vzdušnou čarou.
Panelový dům v Havlíčkově ulici, na jehož střeše se nacházejí i antény Cetinu.
Pohled na Labe s dvojicí mostů – v popředí most Kapitána Bartoše, v pozadí jsou patrné oblouky železničního mostu u přemostění řeky v Nádražní ulici
A takto jsou zmíněná přemostění Labe v západní části Pardubic viditelná z nejvyššího ochozu.
Dominanta sídliště Polabiny: osmnáctipatrový panelový dům. Na jeho střeše měla být původně restaurace. Podle místních k její realizaci nedošlo kvůli tehdejšímu režimu, mělo z ní být vidět totiž až na místní vojenské letiště.
Budova se zelenou plechovou střechou stojí na Čechově nábřeží a sídlí v ní Katastrální úřad pro Pardubický kraj.
Lanový most na budovaném severovýchodním obchvatu. Jde o největší zavěšený silniční most v Česku.
Travnatý cíp vybíhající zprava do řeky (zhruba uprostřed snímku), je místem, kde se do Labe vlévá Chrudimka (z tohoto pohledu přitéká zprava).
Pohled na další místo, kde se nacházejí i antény Cetinu, a sice areál společnosti Odkolek nacházející se u Automatických mlýnů.
Dominanta blízkého okolí Pardubic, takzvaná Kuňka. Tedy Kunětická hora, osamocený vrch se zříceninou stejnojmenného hradu z 15. století (vpravo vzadu je zřetelný vysílač Hoděšovice). A opět se, po reportáži z Bouzova, dostáváme k Arabele.
Tento hrad totiž ve světě pohádek obývali Mekota, Blekota, Pekota a spol. Současně posloužil jako vítané útočiště čaroději Rumburakovi, z jehož spárů zde na poslední chvíli zachraňoval princeznu Arabelu Fantomas.
Z věže lze pozorovat i dění na prakticky vedle stojícím fotbalovém stadionu Arnošta Košťála.
A dohlédnout lze i na fabriku světového giganta, společnosti Foxconn.
Svého času nejluxusnější hotel v Pardubicích, někdejší Interhotel Labe, v současnosti Hotel Labe
Průmyslový areál společnosti Paramo (Pardubická rafinérie minerálních olejů)
Věžičku na snímku najdete na budově chemicko - technologické fakulty Univerzity Pardubice na nároží náměstí Československých legií se Štefánikovou ulicí.
Poslední větší průmyslový podnik v centru Pardubic, společnost Kávoviny. Svůj areál v ulici Jana Palacha rozkládající se podél železniční trati, kde sídlí od konce 19. století, však výhledově opustí – v místě tohoto průmyslového areálu vyroste nová městská čtvrť za zhruba dvě miliardy korun.
Šedá budova je nový pavilon urgentního příjmu pardubické nemocnice.
Pohled na elektrárnu Opatovice. Za ní je pak zřetelná panelová výstavba v Hradci Králové, zejména tři věžáky stojící v místní Jungmannově ulici.
Vpuštění návštěvníků na věž musí podle architekta Tomáše Dohnala, autora této nejvyšší pardubické stavby, předcházet ověřovací studie. Ta má navrhnout požární bezpečnost a ověřit statickou únosnost konstrukcí.
Na vrch věže vede dostatečně široké schodišti ve dříku budovy, v něm je i výtah. Jeho nosnost je sice dostatečná, je však pomalý, o čemž jsme se při naší návštěvě sami přesvědčili.
Na závěr si vychutnejte ještě pár širokých rozhledů z pardubické telekomunikační věže, která by mohla v budoucnu sloužit coby rozhledna…
…z níž jsou za ideálních podmínek vidět Krkonoše či Jizerské hory.
