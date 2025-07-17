Letošní putování po základnových stanicích zakončíme fotoreportáží z významného města. Po dlouhá staletí bylo přirozeným centrem Moravy, patřilo mezi nejvýznamnější královská města, sídlí v něm starobylá univerzita a má i bohatou vojenskou historii. Takto Olomouc včetně toho času restaurované památky na seznamu UNESCO vidí technici spravující síť operátora O2.
Onou památkou je barokní sloup Nejsvětější Trojice, který prochází rozsáhlou opravou. Horní náměstí, na němž stojí, jsme od prvního navštíveného „sajtu“ měli jako na dlani. V Olomouci jsme totiž navštívili dvě lokality, vzdálené jsou od sebe jen zhruba 300 metrů vzdušnou čarou.
První námi navštívená základnová stanice se nachází na adrese Horní náměstí 27. Řada antén, mezi nimiž jsou i ty společnosti Cetin, které využívá operátor O2, je patrná už při pohledu z ulice.
Výstup za výhledy, které se při údržbě základnových stanic nabízejí technikům operátorů, započneme tradičně nahlédnutím do technologických kontejnerů. Na obou lokalitách se nacházejí na půdách obytných domů.
V uzamčených místnostech jsou tradičně umístěny všechny technologie nezbytné pro funkčnost „sajtu“. Tedy i řídící jednotky (BBU) pro rádiové jednotky (RRU). Na snímku je patrná i alarmová jednotka zajišťující informace o stavech technologie na lokalitě (vpravo na čtvrté liště odspodu).
Detail synchronizačního kabelu připojeného k řídící jednotce (BBU)
Samozřejmostí je i záložní zdroj energie pro vykrytí případných výpadků v dodávce elektrické energie.
Celkem tu má provozovatel největší telekomunikační sítě v Česku dva sektory s vysílacími azimuty 80 °a 330 ° (úhly měřené ve stupních od severu ve směru hodinových ručiček).
Tento „sajt“, který funguje od 1. ledna 1997, vysílá v pásmech 700/800/900/1 800/2 100/2 600/3 700 MHz.
V lednu 2022 byl modernizován na technologii Ericsson. Na snímku rádiové jednotky (RRU)
BTS na Horním náměstí je podle specialisty výstavby Oldřicha Šedivého z Cetinu historicky prvním „sajtem“ zajišťujícím kvalitní indoor pokrytí (sklepy, obchody, zázemí, byty apod.) centra Olomouce. Na snímku jsou patrné sluneční hodiny na nároží radniční budovy.
Od antén Cetinu se nabízí krásný otevřený rozhled nejen na blízké památky, jako je třeba kostel svatého Mořice…
Dobře vidět je i na jeden z historicky nejpamátnějších domů v Olomouci, třípatrovou nárožní budovu Krajinské lékárny. Vlevo od vstupu do lékárny jsou na pískovcovém obložení poznamenána jména všech jejích majitelů.
Nad střechami domu čnící čtveřice stožárů s osvětlením Androva stadionu. Název nese po velkém příznivci fotbalu, zdejším velkoobchodníkovi Josefu Anderovi.
Nad okolní zástavbu ční i 55 metrů vysoká hranolová věž novogotického Červeného kostela …
… na které zaujme její výrazně zdobená špička. Kostel původně určený pro německé evangelíky byl od začátku 60. let minulého století využíván jako sklad pro knihy místní Vědecké knihovny. Po rekonstrukci v roce 2023 slouží prostor kostela k pořádání kulturních, výchovných a společenských akcí.
Ještě se vrátíme k dominantní památce na Horním náměstí, tedy Sloupu Nejsvětější trojice. Jde o vrcholné dílo vrcholného baroka s bohatou sochařskou výzdobou, jehož autorem je architekt a kameník Václav Render. Sloup má tři patra, na nichž se nachází 18 soch světců, 12 figur světlonošů, 12 reliéfů apoštolů a tři reliéfy alegorií Víry, Lásky a Naděje.
Střední část sloupu zdobí pozlacené měděné sousoší Nanebevzetí Panny Marie. Na vrcholu sloupu se pak nachází sousoší Nejsvětější Trojice s archandělem Michaelem patrné na tomto snímku, na němž je zachyceno společně s chrámem svatého Michala a věží olomoucké radnice.
…na jehož střeše se nacházejí dvě nápadně masivnější ozdobné špice. Jde totiž o maskované antény Cetinu.
Nad střechy okolních domů ční kupole kaple svatého Jana Sarkandra.
Na severní straně gotické budovy radnice se nachází orloj bez astronomického astrolábu, tedy historického astronomického přístroje používaného pro určování a předpovídání poloh hvězd a Slunce a určování místního času podle místní zeměpisné délky. Jde o takzvaný heliocentrický orloj a je jedním z mála na světě. Součástí orloje z roku 1420 je i zvonkohra.
Štítu nad orlojem dominuje znak města Olomouc: stříbrno-červeně šachovaná moravská orlice se zlatou korunkou a zbrojí a červeným jazykem, která je umístěna v modrém poli.
Ve středu snímku se nacházejí dvě ze tří věží katedrály svatého Václava. Třetí, nejvyšší, zakrývají na snímku věže kostela Panny Marie Sněžné.
Uprostřed snímku ční kupole Hanáckých kasáren, jedné z největších budov v Olomouci. Tento příklad vojenské architektury v městské zástavbě byl postaven v letech 1839 až 1845 v souvislosti s rozšiřováním ubytovacích prostor pro vojenské posádky.
Jedna ze dvou lokálních zajímavostí, které jsme si všimli při focení během noci předcházející denním výhledům na Olomouc: Silo Tower. Jde o první nástavbu sila tohoto typu v Česku, kdy nad původním silem z roku 1936 stojí nová podlaží sloužící jako kanceláře.
Dobře viditelný je ze střech budovy na Horním náměstí i premonstrátský klášter s bazilikou Navštívení Panny Marie v olomoucké čtvrti Svatý Kopeček. Prozradíme, že už na jednom z předchozích snímků byl patrný, všimli jste si jej?
A takto je toto poutní místo, které před třiceti lety, tedy v roce 1995 navštívil tehdejší papež Jan Pavel II., vidět v noci. Právě nočním focením jsme naši návštěvu Olomouce zahájili.
K BTS na Horním náměstí jsme zavítali už večer po našem příjezdu do města. Užít si tak můžete i pár nočních záběrů na historické centrum Olomouce.
Horní náměstí s radnicí a sloupem Nejsvětější Trojice obehnaným lešením kvůli probíhající renovaci
A druhé z olomouckých sil s novým využitím: zde coby obytný objekt. Asymetricky situované poslední patro postavené na původní obilné silo, skrývá ložnice.
Operátorské antény na střeše obytného domu na Dolním náměstí 6 – i zde má Cetin umístěny své technologie.
Radniční věž, chrám svatého Michala a lešením zahalený vršek sloupu Nejsvětější Trojice
Katedrála svatého Václava a do tmy zahalená věž kostela Panny Marie Sněžné
Herkulova kašna, v pozadí je patrný i bronzový model centra Olomouce.
Sousoší Nejsvětější Trojice vytvořené z písku sochařem Václavem Lemonem
…a přemístíme se na druhý „sajt“, který jsme v centru Olomouce navštívili. Nachází se v bytovém domě na Dolním náměstí 30.
Tradičně započneme celkovým pohledem do technologického kontejneru, který se nachází na půdě.
…a alarmová jednotka zajišťující informace o stavech technologie na lokalitě.
Na tomto snímku jsou ethernetový switch a v pozadí BBU řídící jednotky…
Celkový pohled na řídící jednotky (BBU) k rádiovým jednotkám (RRU)…
…a tradiční zdroj energie pro vykrytí případných výpadků v dodávce elektrické energie
Od BTS na Dolním náměstí se nám otevřel výhled na již dříve zmíněná katedrála svatého Václava, patrná je tak i její dominantní třetí věž.
Ta je s výškou 100,65 metru druhou nejvyšší kostelní věží v Česku (nejvyšší má plzeňská katedrála svatého Bartoloměje)
Na vrcholu krouceného sloupu, kdy originální byl během restaurování mezi lety 1985 až 1992 nahrazen kopií, se nachází socha Panny Marie Immaculaty.
Signál operátora O2 se z tohoto místa šíří od března 1999, tedy od dob jeho předchůdce Eurotelu.
V současnosti zde má Cetin umístěny tři sektory, jejichž vysílací azimuty jsou 10 °, 120 ° a 240 °.
V říjnu 2022 byl „sajt“ modernizován na technologii Ericsson (na snímku rádiové jednotky této značky).
Vysílá se v pásmech 700/800/900/1 800/2 100/2 600/3 700 MHz a antény se nacházejí ve výšce 19 metrů nad zemí.
Pohled na jednu z kašen na Dolním náměstí. Kromě Jupiterovy kašny (na snímku) se zde nachází ještě druhá…
…Neptunova, která je první a nejstarší ze souboru olomouckých barokních kašen.
Původně nájemní bytový dům z roku 1901, v němž po rozsáhlé rekonstrukci sídlí od roku 2017 hotel, jehož název je odvozen od nedaleko se nacházející Terezské brány.
Přes pět metrů vysoká unikátní ocelová věžička na nárožní budově v Kateřinské ulici, která od roku 2021 slouží Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého.
Pohled na sousoší Nejsvětější Trojice na stejnojmenném sloupu na Horním náměstí
Pohled na chrám svatého Michala přes Arcibiskupský kněžský seminář
Věž olomoucké radnice svou současnou výšku (75 metrů) získala během posledních úprav v letech 1601 až 1607. Součástí nové přistavěné části je i kamenný ochoz, který je zpřístupněn veřejnosti. Ovšem v době naší návštěvy v omezeném provozu z důvodu stavebních prací. Nicméně vás neochudíme ani o tyto výhledy, vedení radnice nám přístup na věž umožnilo.
Stavba, kterou jsme ani od jednoho z navštívených „sajtů“ neviděli: klášter Hradisko.
Věže katedrály svatého Václava v zákrytu kostela Panny Marie Sněžné
A tímto výhledem, na kterém je zachycen dobře patrný i první navštívený „sajt“, se s Olomoucí loučíme.
