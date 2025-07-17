V rámci putování po zajímavých lokalitách, z nichž se šíří mobilní signál některého z tuzemských operátorů, jsme zavítali i na Olomoucko. Konkrétně na jeden z nejromantičtějších českých hradů, který jistě znají fanoušci nejen Arabely. Věděli jste však, že hodinová věž na Bouzově hostí technologii společnosti Cetin?
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Takto vítá hrad Bouzov návštěvníky, pohledem na předsunuté opevnění, hranolovou věž předhradí – bývalého dolního hradu, a hlásku, tedy nejvyšší hradní věž.
Pravděpodobně málokdo stačí při příchodu k malebnému hradu zaregistrovat, že na ochozu hodinové věže předhradí se skrývají mobilní antény. Přitom právě na její jižní straně jsou antény asi nejpostřehnutelnější.
Takto jsou totiž patrné při pohledu z 1. nádvoří, tedy na severní straně věže, která je veřejnosti nepřístupná. My se na její ochoz vydali se zástupci Cetinu a operátora O2, který jeho technologie využívá.
Veškeré technologie společnosti Cetin potřebné pro provoz základnové stanice se nacházejí v nejvyšším patře této čtyřpatrové věže, tedy na úrovni vnějšího ochozu. I zde je patrné, jak výrazně se jednotlivé technologie v průběhu let minimalizovaly.
V současnosti tak rack působí naddimenzovaně, bývaly však doby, kdy byl plný. Na snímku jsou base bandy (BB) pro rádiové jednotky (RRU) Ericsson.
Nechybí ani záložní baterie pro případ výpadku dodávky elektrické energie. Základnovou stanici zvládnou napájet zhruba dvě hodiny.
Detail kování dveří, která nás dělily od výhledů do okolí Bouzova i hrad samotný z místa, odkud jej běžný návštěvník neuvidí.
Jsou zde celkem tři sektory (směrované na východ, jih a západ), každý je osazen dvěma anténami. Jednou pro nízké (700, 800 a 900 MHz) a druhou pro střední (1 800 a 2 600 MHz) frekvence.
Zatímco v případě panelových antén zprostředkovávajících komunikaci s koncovým terminálem, tedy typicky mobilním telefonem, není nutné hlídat setrvání před nimi…
…tak u těch mikrovlnných, tedy parabolických s vnější rádiovou jednotkou je nutné být obezřetný a nezdržovat se před nimi. A to nejen s ohledem na vlastní zdraví…
…ale i z důvodu, že dojde k přerušení rádiové linky s protisměrnou parabolou. Mikrovlnná anténa totiž slouží k propojení základnové stanice do sítě mobilního operátora, při zastínění tak dojde k přerušení vzduchem přenášeného datového toku. Pojítko na Bouzově má kapacitu 600 až 800 Mb/s a zajišťuje spojení se stanicí na Radíkově.
Z věže bývalého dolního hradu se nabízí zejména přímý pohled na romanitický skvost střední Moravy. Takto hrad Bouzov běžný návštěvník neuvidí.
Založen byl na přelomu 13. a 14. století, ovšem současná podoba hradu se od té původní výrazně liší. Ve druhé polovině 14. a násedně i v 15. století došlo totiž k jeho dalšímu rozšiřování.
V polovině 16. století hrad vyhořel a v následujících dvou stoletích byl opakovaně přestavován a upravován.
Současná romantická podoba je výsledkem poslední přestavby uskutečněné na přelomu 19. a 20. století (1895 až 1910). Dominantní válcová věž Hláska v jihovýchodním nároží je původní, při obnově hradu byla nicméně zvýšena.
Hrad je chráněn dvojicí příkopů, které překlenují kamenné mosty. První, čtyřklenbový, jehož severní pole tvoří padací most, vede přes jižní příkop. Tedy od předsunutého opevnění s dvojicí ochozových hradeb zakončených věžemi k původně dolnímu hradu.
Druhý klenbový most pak překlenuje vnitřní příkop, spojuje tak 1. nádvoří s vnitřním hradem, konkrétně vstupním portálem Oppersdorfského domu.
Detailní pohled na vstupní portál Oppersdorfského domu, který je opatřený padací mříží.
Téměř na dosah chrličům. Na snímku je jeden ze čtyř chrličů na hodinové věži.
Chrliče zajišťují odvod vody ze střechy (okapového žlabu) do dostatečné vzdálenosti od příslušné budovy.
Pohled na obec Bouzov. Uprostřed snímku je patrný empírový kříž z roku 1816.
Mezi ty nejznámější patří druhá série pohádkového seriálu o Arabele z 90. let minulého století: Arabela se vrací aneb Rumburak králem Říše pohádek.
Už v roce 1959 zde režisér Jaroslav Mach natočil pohádku O medvědu Ondřejovi. Natáčelo se i na ochozu námi navštívené hodinové věže.
Dále se na Bouzově natáčely namátkou následující filmy, pohádky či seriály: Kopretiny pro zámeckou paní, O princezně Jasněnce a létajícím ševci, Fantaghiro II., III. a IV., Mladý Indiana Jones, Rumplcimprcampr…
…či z poslední doby třeba Princezna zakletá v čase a Princezna zakletá v čase 2.
