Podívejte se na skvost střední Moravy, kde se natáčela Arabela i Jasněnka
Apple odhalil nejtenčí iPhone a špičkové modely v zářivých barvách
Apple v úterý večer představil novou generaci iPhonů s pořadovým číslem 17. Nejočekávanější novinkou v portfoliu je ultratenký model Air, překvapivě bez číselného označení. Dočkali jsme se i nových...
Nové iPhony 17 Pro udělaly krok zpět, aby byly opět nejlepší
Modelová řada iPhonů 17 má oficiálně jen tři členy: špičkové modely 17 Pro a 17 Pro Max a také základní iPhone 17. Model Air je podle Applu tak výjimečný, že ho číslem neopatřil. Novinky doznaly řady...
Apple dnes představí nové iPhony. Očekávají se zásadní změny
Apple dnes představí novou řadu iPhonů 17. Čtveřice modelů bude trochu jiná než loni. Jeden model přibude, jiný z nabídky definitivně zmizí. Apple by měl představit i nové hodinky, sluchátka a...
Tak vypadá mobilní suterén. A není to zas tak špatný pohled
Každého zajímají top modely, ale takto vypadají ty úplně nejzákladnější smartphony za nejnižší ceny. Dvě novinky Motoroly mají podobné označení, vypadají stejně a liší se jen v detailech. Jeden je...
Stylové véčko, které muselo ukvapeně zlevnit. Test Samsungu Galaxy Z Flip 7
Nové véčko Flip 7 od Samsungu je nejdospělejší verzí kompaktního ohebného telefonu, jaký firma kdy vyrobila. Styl hraje prim, výbava je také slušná. Po prvotním šoku z vysoké startovací ceny však ani...
V rámci putování po zajímavých lokalitách, z nichž se šíří mobilní signál některého z tuzemských operátorů, jsme zavítali i na Olomoucko. Konkrétně na jeden z nejromantičtějších českých hradů, který...
Nezapomeňte si stáhnout. Dorazila velká aktualizace pro iPhony
Apple v pondělí večer uvolnil ke stažení novou verzi operačního systému iOS. Tentokrát nese číselné označení 26 a přináší hned několik funkčních i designových novinek.
Nového tenkého iPhonu se nelekejte. Poradíme, jak hladce přejít na eSIM
V USA už je to trend po nějakou dobu. Jak všechny iPhony, tak nově třeba smartphony Pixel od Googlu postrádají slot na fyzickou SIM a mají jen eSIM. Do Česka teď tento trend přináší nový iPhone Air....
Tato vychytávka může být docela praktická. Jen ostatní to nebudou chápat
Příslušenství k mobilům je díky čínským výrobcům nepřeberné množství. Ať už jde o praktické, či to zcela zbytečné. I to si však nějaké příznivce nakonec najde. Zejména v asijských zemích si na různé...
Výrobci chtějí vytáhnout z lidí víc peněz. Doplatí na to populární modely
Letošní premiéry to jasně naznačují a uvidíme, jak tomu bude příští rok. Ale u tradičních prémiových značek smartphonů dochází ke změně nabídky v portfoliu top modelů. Výrobci čím dál častěji...
Google nemusí prodávat Android. Soud mu však uložil omezení
Americkému gigantu Google hrozilo, že by možná musel kvůli svému monopolnímu postavení na trhu prodat operační systém Android nebo prohlížeč Chrome. Rozhodnutí soudu však tuto hrozbu zažehnalo,...
Internet si utahuje z Applu. Za poutko k novému iPhonu chce nesmyslně moc
Tradičním jevem v blízkosti každoroční konference Applu je hledání čehokoliv zvláštního či nesmyslného na novinkách firmy a následné utahování si z toho. Ani letos internetoví kritici a vtipálci...
Apple ukázal nový levný model chytrých hodinek. Mají vylepšenou výbavu
Celá nabídka chytrých hodinek Apple Watch má nové přírůstky, od těch nejlevnějších modelů až po nejdražší. Od příštího týdne pořídíte jak novinku za šest tisíc korun, tak luxusní odolný model do...
Překvapení, základní iPhone je levnější než loni. Přitom dostanete bonus
Ceny letošních iPhonů 17 se nijak zásadně neliší od startovních cen loňských modelů. Rozdíl je především v tom, že letos už žádný iPhone nemá paměť jen 128 GB. Začíná se na 256 GB i u základního...
