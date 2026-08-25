Rozjezd to byl poměrně vlažný. Když začal v Česku před třiceti lety působit druhý mobilní operátor, měl pouze jednu prodejnu. Nacházela se v Praze nedaleko centra. Dotovaný telefon jste si mohli pořídit buď přes dealery, nebo právě zde, v Londýnské ulici. My někdejší sídlo společnosti RadioMobil, provozovatele sítě Paegas a posléze i jejího následovníka, navštívili. Nachází se tu totiž BTS T-Mobilu s identifikačním číslem 1.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Přesná adresa, pokud byste se chtěli podívat, kde se psal kus tuzemské mobilní historie, je Londýnská 59. V sousedním domě, tedy v tom číslem orientačním 57, s nímž je někdejší sídlo RadioMobilu uvnitř propojené, se pak v přízemí nacházela již zmíněná značková prodejna Paegasu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Připomeňme si ji na dobové fotografii.
Autor: T-Mobile
Právě sem na začátku druhé polovy devadesátek mířily kroky lidí, kteří toužili po jednom z prvních dotovaných mobilů Paegasu, už tehdy obstarožní Motorole TX770. Tento velký mobil neuměl ani odesílat SMS (prvních pár měsíců to nevadilo, síť je neuměla) a i obří baterie měla na jedno nabití tristní výdrž.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Telefon s dotovanou cenou 999 Kč včetně DPH, což byla na tehdejší dobu bezkonkurenční nabídka, na příjmu nevydržel ani jeden den. Při delším telefonování se navíc znatelně zahříval, za což si spolu s vysokou hmotností a tvarem vysloužil přezdívku žehlička.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Dokonce ještě dnes lze v budově v Londýnské najít odkazy na někdejší zdejší působení T-Mobilu. Třeba jako upozornění na směr otevírání vstupních dveří. A to v tomuto operátorovi vlastní magentové barvě. Není to však jediný pozůstatek.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Dodejme jen, že i po přestěhování vedení a všech zde působících oddělení do nového sídla T-Mobilu na pražských Roztylech v roce 2004 se na adrese Londýnská 57 nadále nacházela jeho značková prodejna.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
A to až do května 2010, kdy byla definitivně uzavřena. Následně zde působila řada jiných společností.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Dalším dobovým artefaktem odkazujícím na někdejší zdejší působení historicky druhého tuzemského mobilního operátora je Požární poplachová směrnice RadioMobilu z 14. června 2002…
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
… podepsaná tehdejším generálním ředitelem společnosti Rolandem Mahlerem. Dodejme, že na T-Mobile Czech Republic se RadioMobil přejmenoval o téměř rok později, 1. května 2003, nicméně název sítě se z Paegas na T-Mobile změnil právě už v roce 2002.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Před tím, než se rozhlédneme do okolí někdejšího sídla dnes největšího tuzemského operátora (fotografie zachycuje výhled západním směrem, tedy na Malvazinky – na snímku vlevo je viditelný Husův sbor v ulici Na Václavce), ještě ovšem krátce nahlédneme do technologické místnosti.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Ta ukrývá standardní sestavu technologií nezbytných pro fungování základnové stanice.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Tedy technologický rack s technologií pro vysílač mobilního signálu…
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
… rack s transportní technologií a rozvaděčem pro napájení jednotlivých technologií…
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
A samozřejmě neschází ani akumulátory coby záložní zdroj energie vykrývající případné výpadky dodávky elektrické energie.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Od technologické místnosti ty bylo již jen pár kroků ke vstupu na střechu. A musíme konstatovat, že mít tu kdysi zaměstnanci RadioMobilu, potažmo T-Mobilu, k dispozici letní terasu, určitě by se jim tu líbilo – od antén na střeše budovy se totiž nabízí parádní rozhled na Prahu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
A nejen na ni, vidět byl i televizní vysílač Cukrák stojící nad Jílovištěm.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
A samozřejmě i nám v tu chvíli podstatně bližší jeho pražská „příbuzná“, tedy televizní věž Žižkov v Mahlerových sadech.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Nad střechy vinohradských domů vyčnívá centrální devítipodlažní věž Hasičského domu, která má symbolizovat hasičskou zvonici. Funkcionalistický palác na rohu ulic Římská a Blanická byl postaven v druhé polovině 20. let minulého století coby sídlo České zemské hasičské jednoty v Praze. Dnes v budově sídlí Hasičská vzájemná pojišťovna a v podzemním kinosálu přeměněném později na divadlo funguje Divadlo U Hasičů.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Za funkcionalistickým Palácem Valdek (světlá budova na snímku vlevo) vyčnívá kubus provaziště Divadla na Vinohradech. Secesní divadelní budova byla postavena v letech 1905-1909 podle návrhu architekta Aloise Čenského. Nyní je na necelé tři roky uzavřeno, čeká jej generální rekonstrukce, největší v jeho historii.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Výhled severozápadním směrem zahrnuje řadu pražských dominant. V horní polovině snímku jsou (zleva doprava) dobře rozpoznatelné stadion Juliska, Kramářova vila, hotel International a v dáli nad ním pak i budova Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity. Mezi stromy na okraji Letenských sadů je patrný Hanavský pavilon. Ve spodní polovině fotky jsou (zleva doprava) kupole Strakovy akademie, střechy Rudolfina a Uměleckoprůmyslového muzea „svírající“ mezi sebou kostel Panny Marie Sněžné a zcela vpravo pak staroměstský kostel svatého Mikuláše, který zčásti zakrývá věž Staroměstské radnice.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Více severněji se pak naskytne pohled na sídliště Bohnice, u pravého spodního rohu je pak snadno rozponatelný pavilon Expo 58.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Základnová stanice T-Mobilu s identifikačním číslem 1 (oficiální označení je 10001 Praha_Londýnská) zahrnuje celkem tři sektory.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Radius pokrytí zahrnuje části ulic Londýnská, Jugoslávská, Rumunská a Bělehradská, a to včetně Tylova náměstí.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Site byl dokončen v roce 1996, od téhož roku i vysílá. V současnosti je k síti připojen optickým kabelem, přičemž mikrovlnný spoj zde slouží jako backup.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Celkem se zde nachází devět antén. Vysílají v pásmech 700/800/900/1 800/2 100/3 500 MHz.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Byť má tento „sajt“ identifikační číslo 1, tak je až třetím spuštěným. Historicky první dokončená BTS RadioMobilu se nacházela na budově u nákladového nádraží Žižkov, v níž v té době sídlily České Radiokomunikace. Druhá v pořadí pak byla BTS v ulici Nad Elektrárnou. Ta stále vysílá, je tak nejstarší „bétéeskou“ T-Mobilu. Site v Londýnské je tudíž jeho druhou nejstarší.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Necková střecha s atikou s hodinami památkově chráněné budovy základní školy Na Smetance. Na horizontu je patrné sídliště Ďáblice.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Prakticky v centru města a přesto mimo ruch vytížených ulic. Ona letní terasa by se na ploché střeše někdejšího sídla předchůdce T-Mobilu přímo nabízela.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
O Praze se říká, že je stověžatá. Jen při pohledu na část jejího centra je jasné, že těch věží a věžiček bude výrazně více. Středu snímku dominuje shluk věží Staroměstské radnice, kostela svatého Jakuba a kostela svatého Havla.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
A další věž – nad palácem Valdek je vpozadí patrná věž bývalé Meziměstské telefonní ústředny, která stojí v žižkovské Fibichově uliici.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
A samozřejmě nesmí chybět ani pohled na největší pražskou chloubu, katedrálu svatého Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě. Na snímku lze rozpoznat i malostranské kostely svatého Mikuláše, svatého Tomáše či svatého Josefa, Malostranskou mosteckou věž či baziliku svatého Jiří v areálu Pražského hradu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Historické domy v ulici Úvoz, za nimi pak vyčnívá Černínský palác a rozpoznat lze i Loretu. Vlevo na horizontu ční věž střešovického kostela svatého Norberta.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Dvojice věží náleží bazilice svatého Petra a Pavla na Vyšehradě, níže vpravo od nich je pak budova České správy sociálního zabezpečení v Křížové ulici. Nad všemi stavbami na snímku pak ční vodárenská věž Děvín.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Chrám Matky Boží před Týnem (Týnský chrám) a jedna z nárožních kupolí Národního muzea (vpravo na snímku), patrný je i metronom na Letné.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Na tomto snímku jsou kromě již zmíněných pamětihodností patrné i paláce na Hradčanském náměstí, jmenovitě Salmovský a Aricibiskuský.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Pohled na dům Radost (dříve Dům odborovných svazů) na náměstí Winstona Churchilla, na horizontu sídliště Ďáblice a Sťřížkov
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Národní památník na Vítkově s jezdeckou sochou Jana Žižky z Trocnova
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Kupole historické budovy Národního muzea, vpravo od ní pak nad okolní zástavbu ční vodárenská věž na Letné.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Petřínská rozhledna a vyčnívající věže nedalekého kostela svatého Vojtěcha v nice, vpravo pak zpoza stromů vyčnívají věže Strahovského kláštera.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Pohled na Petřín, patrná je Hladová zeď. Špčaté věže ve spodní části snímku náleží (zleva) kostelu svatého Štěpána ve Štěpánské ulici a nedaleko stojící zvonici. Vedle petřínské rozhledny lze rozpoznat katedrální chrám svatého Vavřince.ů
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Velký strahovský stadion, vlevo od něj se nacházejí výdech Strahovského tunelu a velín pražských tunelů.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Spodní polovině snímku dominuje smíchovský klášter svatého Gabriela, horní pak budovy Fakultní Nemocnice Motol a Homolka (vlevo Motol, vpravo Homolka).
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Budovy na horizontu stojí na Stodůlkách. Tu vlevo najdete v Coral Office Park u stanice metra Nové Butovice, napravo je pak výškový obytný dům Sluneční náměstí u stanice metra Hůrka.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Světlá budova vpravo je Krulišova vila. Za ní je patrný výdech odvětrání tunelu Mrázovka. Tmavá administrativní budova vlevo od vily je novější budova ústředí ČSOB. V levé části snímku lze rozpoznat věž kostela svatého Apolináře.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Na horizontu se nachází sídliště Barrandov. Patrný je takzvaný Panelový hrad, tedy ikonický panelový dům s věžičkami, pod nimiž se ukrývají strojovný výtahů.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Nad střechy okolních domů vyčnívající komín Centrální kotelny, která slouží k zásobování Všeobecné fakultní nemocnice teplem. Podlouhlá stavba na horizontu vlevo od zmíněného komínu jsou ateliéry Barrandov Studia.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Věžičky kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého (trojice se zlatými špičkami), šedá věžička v popředí náleží nárožnímu domu na křížení ulic Legerova a Koubkova.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Nad střechami činžovních domů vyčnívající Kongresové centrum, za ním pak budova České televize na Kavčích horách.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Grand Hotel Prague Towers (dříve Corinthia Prague, původně hotel Fórum), vzadu je pak Rezidence Kavčí Hory.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Od druhé nejstarší stále vysílající BTS T-Mobilu se rozloučíme pohledem na věže vinohradské dominanty, baziliky svaté Ludmily. Stavba kostela (v srpnu 2022 povýšen papežem Františkem na baziliku minor) probíhala v letech 1888 až 1892 podle návrhu českého architekta Josefa Mockera (přestavby hradů Karlštejn a Křivoklát či zámku Konopiště, novodobá dostavba pražské katedrály sv. Víta atd.). Věděli jste, že i v jedné z věží „Ludmily“ se ukrývají mobilní antény? Ale o tom zase někdy příště…
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Teď si prozatím odskočme více na východ, do Brna. Zdejší historicky první prodejna Paegasu se nacházela v Kleinově paláci na náměstí Svobody.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
A to až do roku 2001, kdy se přestěhovala o tři domy hlouběji do náměstí. Zde následně už i pod značkou T-Mobile sídlila až do roku 2025…
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
… kdy se přestěhovala do současných prostor Magenta Experience Center naproti původní prodejně v Kleinově paláci.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
A když už jsme u té historie, tak jsme neopomněli zapátrat ani po historicky první brněnské BTS T-Mobilu. Najdete ji na adrese Masarykova 26.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Samotné antény však uvidíte až z větší dálky, a to buď z křižovatky u brněnského nádraží, nebo tak jako my ze Zelného trhu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz