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Na mobily se stály fronty a psaly se pořadníky na týdny. A pak přišlo zklamání
Nejdřív jste si vystáli frontu. Ale místo mobilu a SIM jste získali jen pořadí ve frontě a v lepším případě datum, kdy si telefon budete moct koupit. Z dnešního pohledu bylo navíc vše pekelně drahé,...
Tváří v tvář soupeři nový smartphone ukazuje, proč se tu nebude prodávat
Google letos uvedl už čtvrtou generaci svého smartphonu s ohebným displejem Pixel Fold. Ale ani tu letošní u nás prodávat nebude. Na prezentaci v Berlíně jsme si v porovnání se Samsungem Galaxy Z...
Na tomto domě je vysílač s identifikačním číslem jedna. Kdysi to byla centrála
Rozjezd to byl poměrně vlažný. Když začal v Česku před třiceti lety působit druhý mobilní operátor, měl pouze jednu prodejnu. Nacházela se v Praze nedaleko centra. Dotovaný telefon jste si mohli...
Volání s těmito tarify si rozmyslete. Vodafone představil nové tarify
Vodafone rozšířil nabídku datových tarifů. Nová řada obsahuje tři tarify, které přinášejí měsíčně až 100 GB dat. Využít je lze nejen v tabletech či noteboocích, ale i lokátorech, kamerách či...
Na zádech má dvě loga a změť objektivů. Navíc to bude výkonová bestie
Má nové označení a nový design, který jistě vzbudí kontroverze. Bude to jeden z prvních přístrojů s novým špičkovým procesorem. A zvuk ladili u dánských specialistů Bang & Olufsen. Nová Motorola...
Operátoři zastaví služby, které obírají Čechy o tisíce korun. A zpřísní pravidla
Tisíce Čechů se v těchto dnech dozvěděli, že jim z účtů zmizela částka 99 korun. A to každý týden. Mnohdy jsou přitom přesvědčeni, že si žádnou placenou službu neobjednali. Na kauzu upozornil novinář...
Na tomto domě je vysílač s identifikačním číslem jedna. Kdysi to byla centrála
Rozjezd to byl poměrně vlažný. Když začal v Česku před třiceti lety působit druhý mobilní operátor, měl pouze jednu prodejnu. Nacházela se v Praze nedaleko centra. Dotovaný telefon jste si mohli...
Virtuální babča Alenka je zpět. Na WhatsAppu pomáhá odhalovat kyberšmejdy
Virtuální babču Alenku ztrpčující život kyberšmejdům nasadil operátor O2 před rokem. Jejím posláním bylo marnit jejich časem na telefonu. Teď ji operátor naučil, aby byla jeho zákazníkům nápomocná i...
Na mobily se stály fronty a psaly se pořadníky na týdny. A pak přišlo zklamání
Nejdřív jste si vystáli frontu. Ale místo mobilu a SIM jste získali jen pořadí ve frontě a v lepším případě datum, kdy si telefon budete moct koupit. Z dnešního pohledu bylo navíc vše pekelně drahé,...
Z použitých součástek sestavili víc než milion mobilů. Prodávali je jako nové
Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO) odhalil organizovanou skupinu, kterou podezřívá z prodeje víc než milionu použitých telefonů, jež inzerovala jako nové. Vyšetřovatelé provedli razie v téměř...
Tváří v tvář soupeři nový smartphone ukazuje, proč se tu nebude prodávat
Google letos uvedl už čtvrtou generaci svého smartphonu s ohebným displejem Pixel Fold. Ale ani tu letošní u nás prodávat nebude. Na prezentaci v Berlíně jsme si v porovnání se Samsungem Galaxy Z...
Se jménem se opičí po Applu, ale tyto vychytávky nový iPhone rozhodně nemá
Xiaomi na čínském trhu uvedlo novinky série Xiaomi 18 Pro. Top modely jsou tentokrát dva, jeden menší a druhý větší, Ultra verze chybí. Nabídnou displej na zádech, hlavní obrazovku s ochranou...
Nový iPhone je nejlepší nečínský fotomobil. V jedné disciplíně soupeře poráží
Letošní souboj o to, zda bude mít lepší fotomobil Google nebo Apple, má jasný výsledek. V žebříčku DxO Mark má rozhodující náskok nový iPhone 18 Pro. Apple si v podstatě zachoval náskok z loňska. A...
Volání s těmito tarify si rozmyslete. Vodafone představil nové tarify
Vodafone rozšířil nabídku datových tarifů. Nová řada obsahuje tři tarify, které přinášejí měsíčně až 100 GB dat. Využít je lze nejen v tabletech či noteboocích, ale i lokátorech, kamerách či...
Některé Pixely čeká poslední aktualizace. Ověřte si, jak je na tom váš
Majitelé telefonů Google Pixel 6 a Pixel 6 Pro mají před sebou poslední měsíce plné softwarové podpory. Google v říjnu 2026 vydá poslední garantované aktualizace pro oba modely, které uvedl na trh v...
Chce jít víc po krku nejnovějším smartphonům od Applu. Bude mít lepší foťák?
Čínská značka Vivo představila nové špičkové smartphony řady X500. Dva ze tří modelů se podívají i do Evropy a obě novinky jsou důkazem toho, že Vivo chce jít víc po krku nejnovějším smartphonům od...
Jsou iPhony v Česku opravdu tak drahé? Zkusili jsme je sehnat levněji v cizině
Apple představil nové iPhony. Jsou dražší než loňské modely a zcela nový skládací iPhone Duo trhá cenové rekordy. Tak drahý telefon bez zlata a diamantů tady ještě nebyl. Ale jsou české ceny...