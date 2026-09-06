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Na Prahu jsme shlíželi od neobvyklých „komínů“. Možná jste je již někdy míjeli

Lukáš Hron
Tento „sajt“ je další ukázkou, že operátorské antény nemusejí být na první pohled postřehnutelné. Někde je to kvůli požadavkům památkářů, jinde si pravidla určují krajináři, obce, města. A také majitelé objektů, jako je tomu právě třeba v pražských Vokovicích. T-Mobile zde své antény maskuje jako komíny. Pojďte si užít výhledy od této netradiční základnové stanice.

Maskovat antény jako komíny či výdechy vzduchotechniky se v městské zástavbě přímo nabízejí. Jen po Praze je podobně skrytých antén hned několik. Ovšem řada míst je pro nás z bezpečnostních důvodů nepřístupná, často kvůli sedlové střeše.

To však není případ panelového domu v pražských Vokovicích – na něm jsou antény T-Mobilu umístěny na rovné ploše. Z jeho střechy se nám tak naskytl pohled na velkou část Prahy. A to i přes antény na první pohled nerozpoznatelné. Operátor je totiž na základě požadavku společenství vlastníků bytových jednotek zamaskoval.

Fotoreportáž od ukrytých antén T-Mobilu v pražských Vokovicích si můžete připomenout zde:

Ani komíny, ani výdechy vzduchotechniky. Takto T-Mobile zamaskoval antény
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