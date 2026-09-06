Maskovat antény jako komíny či výdechy vzduchotechniky se v městské zástavbě přímo nabízejí. Jen po Praze je podobně skrytých antén hned několik. Ovšem řada míst je pro nás z bezpečnostních důvodů nepřístupná, často kvůli sedlové střeše.
To však není případ panelového domu v pražských Vokovicích – na něm jsou antény T-Mobilu umístěny na rovné ploše. Z jeho střechy se nám tak naskytl pohled na velkou část Prahy. A to i přes antény na první pohled nerozpoznatelné. Operátor je totiž na základě požadavku společenství vlastníků bytových jednotek zamaskoval.
Fotoreportáž od ukrytých antén T-Mobilu v pražských Vokovicích si můžete připomenout zde:
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Ani komíny, ani výdechy vzduchotechniky. Takto T-Mobile zamaskoval antény