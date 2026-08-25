Většina mobilních antén je přiznána, tedy snadno rozpoznatelná. Najdou se ovšem i výjimky, člověk tak ani netuší, že se právě kouká na technologii mobilních operátorů. Nejčastěji je operátoři maskují na historických budovách, v městských památkových zónách či ve volné přírodě. Jedny maskované lidé míjejí i na pražské Evropské třídě.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Konkrétně jde o panelový dům v Jemenské ulici, na jeho střeše je patrná dvojice výrazných rour. Respektive čtveřice – druhý pár se nachází na opačném konci budovy. Byť vypadají jako komíny, nebo výdechy vzduchotechniky, tak ani k jednomu z toho neslouží…
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Jde o důmyslně zamaskované mobilní antény. Zdejší společenství vlastníků bytových jednotek s jejich umístěním na střeše souhlasilo pod podmínkou, že nebudou na pohled viditelné. V širokém okolí jde o výjimku.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Na střeše se tak díky důmyslnému řešení naskytla i zajímavá paralela s reálným komínem nedaleké teplárny Veleslavín. Zároveň se nám nabídly i výhledy do širokého okolí…
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Třeba západním, tedy na nedaleké obchodní centrum Šárka a panelovou zástavbu lemující část téměř sedm kilometrů dlouhé Evropské třídy, která spojuje Vítězné náměstí s ulicí K Letišti.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Jak už bylo zmíněno, na střeše se nacházejí dva páry antén. Operátorskou terminologií tedy dva sektory. A to od roku 2012 (vysílací azimuty 10° a 250°). Oba vysílají v pásmech 700/800/900/1 800/2 100 GHz. Tento „sajt“ pokrývá Arabskou, Syrskou a Jemenskou ulici a také část ulic Evropská a Africká.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
„Tubusy, v nichž jsou umístěné antény, jsou součástí maskovacího systému Kathrein typu ECOTB692. Plášť válců je z plechu, zatímco vlastní radom (ochranný obal antény uvnitř tubusu) je vyroben z vysokofrekvenčně průhledného materiálu na bázi sklolaminátu,“ informoval senior specialista vztahů s veřejností společnosti T-Mobile Alexander Mareček.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
„Pochopitelně s péčí o to, aby veškeré příměsi byly ve vysokofrekvenčním poli stálé a pro to pole ‚neviditelné‘. Škodlivé by tam byly zejména zrnka kovů,“ dodal. Na snímku si všimněte kruhového průhledu v tubusu. Nejde o žádný „módní“ výstřelek…
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
„Slouží ke kontrole nastaveného elektrického náklonu antény. V našem případě používáme vzdáleně ovládané zařízení (’motorek’), takže tuto kontrolu provádíme softwarově přes dohledové centrum, nebo díky lokálnímu připojení do technologie v outdoor kabinetu,“ upřesnil Mareček.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Technologická skříň je na tomto „sajtu“ umístěna na střeše, jde tedy o outdoorové řešení. Vedle ní se nachází takzvané OLT, tedy Optical Line Terminal pro optický internet od T-Mobilu (T Fiber). Odtud je rozveden do sousedících domů.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Detailní pohled na vnitřní část RAN technologie umožňující telefonní provoz spolu s napájecím zdrojem zajišťujícím napájení této technologie.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Dvojice akumulátorů (typ LiFePO4) sloužící k vykrytí případných výpadků napájení.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Technikům umožňují přístup ke koaxiálním kabelům zapojeným do antén. Teď už pojďme na výhledy nejen do blízkého okolí tohoto „sajtu“…
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Novou dominantou Bořislavky je od roku 2020 stejnojmenné obchodní a kancelářské centrum, které je propojené s vestibulem stejnojmenné stanice metra.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Pohled na Vítězné náměstí. Vlevo je patrná novostavba Victoria Palace v někdejší proluce mezi ulicemi Jugoslávských partyzánů a Verdunská. V pozadí na snímku jsou pak rozpoznatelné výškové budovy v Holešovicích (např. hotel Mama Shelter) i Vysočanech (např. AFI City Tower či Rezidence Eliška).
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Tomuto snímku dominuje budova Ministerstva obrany České republiky (uprostřed snímku). Vlevo od něj je pak kostel sv. Cyrila a Metoděje stojící v Karlíně. Na fotografii je zachycen i Národní památník na Vítkově, rozpoznatelné jsou i portály železničních tunelů vedoucích pod tímto vrchem. U levého okraje snímku je pak patrný i hotel Hilton s charakteristickým zastřešením vnitřního atria.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Nad panelovými domy ční kancelářský komplex AFI Vokovice, v pozadí pak ještě hotel Krystal.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Vlevo od středu snímku jsou patrné věže vinohradské baziliky svaté Ludmily. V pozadí za ní se tyčí bytový dům Arnika v Záběhlicích.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Bílá budova v pravé spodní čtvrtině fotky je Fyzikální ústav AV ČR na Ořechovce. Vpravo od něj jsou patrné věže baziliky svatého Jiří (za nimi je bývalý Dům odborových svazů na Žižkově), vlevo pak Černá věž, obojí na Pražském hradě. Rozpoznat lze i věž kostela svatého Prokopa na Sladkovského náměstí, hotel Don Giovanni a budovy bývalého Strojimportu a vedle stojícího Crystalu (poslední tři zmíněné stavby se nacházejí na pomezí Žižkova a Vinohrad).
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Tmavá stavba uprostřed snímku je sedmipodlažní hranolová věž vodárenské budovy na Vinohradech, která v současnosti prochází celkovou rekonstrukcí. Vlevo nad stromy je patrná například i budova základní školy v ulici Na Smetance.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Kromě v galerii již jednou zmíněných budov lze na tomto snímku na horizontu identifikovat i nejvyšší stavbu v Česku: dvojici stožárů bývalého rozhlasového vysílače v Liblicích u Českého Brodu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Pohled přes Letenskou pláň a budovy Ministerstva vnitra, gymnázia Na Štolou a Národního zemědělského muzea na hotel Olympik na sídlišti Invalidovna. Vpravo od něj je patrná tramvajová estakáda mezi Krejcárkem a Palmovkou. Na snímku lze identifikovat i fotbalový stadion Sparty, věže kostela svatého Antonína Paduánského či kulový plynojem v Libni.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Snímku dominuje špička modrého jehlanu, ikonické budovy pražského divadla Goja Music Hall na Výstavišti, které se neřekne jinak než Pyramida. Dobře rozpoznatelný je i Průmyslový palác.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Výškové budovy vlevo jsou koleje 17. listopadu v Libni, vpravo je pak vidět Trojský most.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Od BTS T-Mobilu na panelovém domě v Jemenské ulici jsme dohlédli nejen za Český Brod, ale i na hrad Bezděz.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Shiran Tower, kde se nachází nejstarší tuzemská BTS (jednoho z konkurenčních operátorů).
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Od maskovaných antén T-Mobilu se rozloučíme pohledem na dvě ikonické pražské dominanty: katedrálu svatého Víta a televizní vysílač na Žižkově. Kromě nich lze na snímku rozpoznat i kostel Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad či budovy bývalého Strojimportu a Crystal Prague na Vinohradské ulici.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz