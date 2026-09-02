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Našli jsme funkční telefonní budku. Zavoláte si z ní jen za dvě kačky
Od doby, co v Česku dosloužila poslední telefonní budka, uplynulo již pět let. Nacházela se v Hlubyni na Příbramsku a naposledy se z ní dalo zavolat 17. června 2021. V té době z ní však už dva roky...
Ani komíny, ani výdechy vzduchotechniky. Takto T-Mobile zamaskoval antény
Většina mobilních antén je přiznána, tedy snadno rozpoznatelná. Najdou se ovšem i výjimky, člověk tak ani netuší, že se právě kouká na technologii mobilních operátorů. Nejčastěji je operátoři maskují...
Jak jinak ještě předběhnout Apple? Třeba takto, ukazuje čínská značka
Neuběhl ani rok a Poco má na trhu další špičkovou novinku. Model F9 Ultra v mnohém navazuje na předchůdce z konce loňského roku a vylepšuje především baterii a fotoaparát. Na první pohled také zaujme...
Vodafone láká na neomezená data za méně než 500 korun. Má to ovšem pořádný hák
Vodafone aktuálně láká na datově neomezený tarif za hubičku. Namísto standardních 799 korun měsíčně ho nabízí za méně než pětistovku. Tato na první pohled skvělá nabídka má ovšem opravdu zásadní...
Už víme, kdy Apple představí nové iPhony. Datum je stejné, den jiný
Apple konečně zveřejnil datum premiéry nových iPhonů 18 a také úplně prvního skládacího iPhonu. Datum je tradiční, ale den je to jiný než v minulých letech. Spektrum představených modelů však bude...
Titan, safír, keramika a skvělá výdrž na jedno nabití. Cena je 9 000 po slevě
Mohou se pochlubit extrémní výdrží baterie, což je tradičně silná stránka značky. Mají nové sportovní režimy a také měření připravenosti organismu na vyšší fyzickou zátěž. Huawei představil novou...
Ani komíny, ani výdechy vzduchotechniky. Takto T-Mobile zamaskoval antény
Většina mobilních antén je přiznána, tedy snadno rozpoznatelná. Najdou se ovšem i výjimky, člověk tak ani netuší, že se právě kouká na technologii mobilních operátorů. Nejčastěji je operátoři maskují...
Jak jinak ještě předběhnout Apple? Třeba takto, ukazuje čínská značka
Neuběhl ani rok a Poco má na trhu další špičkovou novinku. Model F9 Ultra v mnohém navazuje na předchůdce z konce loňského roku a vylepšuje především baterii a fotoaparát. Na první pohled také zaujme...
Stačí namířit mobil. Aplikace pozná plíseň na potravinách, datum spotřeby či mince
Poznat, jestli se na pečivu nebo jiné potravině začíná tvořit plíseň, může být pro nevidomé a slabozraké velmi obtížné. Pomoci jim má nová aplikace, která stav výrobku vyhodnotí z fotografie pořízené...
Nová funkce chytrých hodinek pomůže hubnout a upozorní i na riziko cukrovky
Nové chytré hodinky Google Pixel Watch 5 přicházejí premiérově s novou funkcí. V rámci sady nástrojů Health Guardian dovedou po delším nošení mimo jiné zobrazit trendy v inzulinové rezistenci. Tato...
Křeslo po Timu Cookovi a rovnou premiéra iPhonu. Ternuse čeká zkouška
Současná hlava amerického technologického gigantu Apple se pomalu chystá na uvolnění vůdčího křesla. Na místo generálního ředitele firmy po Timu Cookovi dnes nastoupil šéf divize hardwarového...
Vodafone láká na neomezená data za méně než 500 korun. Má to ovšem pořádný hák
Vodafone aktuálně láká na datově neomezený tarif za hubičku. Namísto standardních 799 korun měsíčně ho nabízí za méně než pětistovku. Tato na první pohled skvělá nabídka má ovšem opravdu zásadní...
Vypadá jako pravá reklama Applu. Realistické video ukazuje možný skládací iPhone
Po internetu koluje video představující údajný skládací iPhone Ultra. A to jen pár dnů před oficiálním představením této dlouho očekávané novinky Applu. Ten však jeho autorem není. Klip napodobující...
Mohli se někdy potkat? Slavné memy v jednom záběru. Autor nepřekvapí
Ano, je to jen výplod umělé inteligence, přesto je to docela vtipná sešlost. Slavné osobnosti z internetových memů se umělé inteligenci podařilo zachytit na jedné americké křižovatce. Od tureckého...
Na tuto vojenskou věž můžete legálně vylézt. Výhled si užijete
Na výšku má 48 metrů, ale dostanete se jen do její poloviny. I z veřejnosti přístupné vyhlídkové plošiny vojenské věže na vrchu Kozákov se však nabízí skvělý kruhový rozhled nejen na Český ráj....
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Toto je nový smartphone podle vašich přání. Zásadní je jeho cena
Samsung uvádí na trh novou generaci svého „fanouškovského smartphonu“, který láká na kombinaci funkcí špičkových modelů řady Galaxy S26 a zároveň relativně výhodnou cenu. Nový Galaxy S26 FE dostal...
Už víme, kdy Apple představí nové iPhony. Datum je stejné, den jiný
Apple konečně zveřejnil datum premiéry nových iPhonů 18 a také úplně prvního skládacího iPhonu. Datum je tradiční, ale den je to jiný než v minulých letech. Spektrum představených modelů však bude...