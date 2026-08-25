Její štíhlé, 60 metrů vysoké hranolové věže zahlédnete už z největšího českého náměstí. Navštívili jsme jednu z dominant pražských Vinohrad, baziliku svaté Ludmily. Ne náhodně. Už 21 let se z ní totiž do blízkého okolí šíří signál T-Mobilu. Zavedeme vás do běžně nepřístupných útrob jednoho z nejmladších vinohradských kostelů.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Historie dominanty náměstí Míru založeného v roce 1884 sahá do roku 1888, v němž byl 25. listopadu položen základní kámen nového vinohradského kostela. O jeho výstavbě a současném vytvoření vlastní farnosti se začalo uvažovat už o sedm let dříve (1881), když počet obyvatel města Královské Vinohrady přesáhl 15 tisíc.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Stavba nové vinohradské dominanty podle plánů architekta Josefa Mockera trvala čtyři roky. Kostel byl vysvěcen 8. října 1893. Zasvěcen byl nejstarší české světici, svaté Ludmile – manželce knížete Bořivoje I., matce knížete Vratislava I. a babičce sv. Václava.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Naše cesta začíná hned za vstupem do baziliky. Za nenápadnými dveřmi v předsálí vstupujeme do paty jižní věže.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Zdoláváme konzolové schodiště, zahlédnout jej můžete i z ulice – skrze vysoká okna je dobře rozpoznatelné.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Zanedlouho se dostáváme nad úroveň stropu hlavní lodě, v tuto chvíli se nacházíme těsně pod zvonovou stolicí jižní věže.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Cestou k technologickému kontejneru míjíme jeden z hodinových strojů.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
… přesněji nad jejími křížovými klenbami, které shora vypadají jako úhledné kopečky.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
I z toho důvodu se pod střechou hlavní lodě dá pohybovat pouze po dřevěných lávkách, skrze malé vikýřky ve střeše do těchto prostor proniká denní světlo.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Technologický kontejner T-Mobilu se nachází v západní části baziliky, nad varhanním kůrem. Dodejme jen, že zdejší varhany jsou jedním z mála velkých tuzemských nástrojů dochovaných prakticky ve zcela původním stavu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
V kontejneru se nachází mozek celé BTS, takzvané BBU (base band unit), tedy řídicí jednotka k vysíoací jednotce (RRU).
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
… a samozřejmě ani záložní baterie pro vykrytí případného výpadku dodávky elektrické energie.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Po nahlédnutí do technologického kontejneru stoupáme po dřevěném schodišti do zvonové stolice jižní věže.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Zvony se však v této věži nenacházejí. Právě zde je totiž umístěna anténa T-Mobilu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Je tu jeden sektor s vyzařovacím azimutem 80 º. Vysílá v pásmech 700/800/900/1 800 a 2 100 MHz.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Z ulice je však běžně neuvidíte, jsou totiž skryté za dřevěnými lamelami. Ty tu nejsou náhodně…
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Primárně totiž usměrňují zvuk zvonů. V opačném případě by se totiž šířil až na Karlovo náměstí, což je vzhledem k tamním kostelům nežádoucí. Druhotně pak brání zalétání ptactva do nitra věží.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Tato „bétéeska“ je k síti připojena bezdrátovým mikrovlnným spojem (na snímku).
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Radius pokrytí zahrnuje část náměstí Míru a části ulic Slezská, Korunní, Blanická a Sázavská. Na snímku jsou vysílací rádia (RRU).
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
V minulosti se však i v této věži zvon nacházel, což prozrazuje i o zvonovou stolici opřené srdce.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Zvonová stolice není jen nosnou konstrukcí k bezpečnému zavěšení zvonů, při jejich rozhoupání totiž zabraňuje rozvibrování celé stavby. A tím i jejímu poškození.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Nyní, ačkoli se zde operátorské technologie nenacházejí, vás zavedeme i do druhé, severní věže baziliky svaté Ludmily.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Zvonová stolice severní věže je osazena dvěma zvony. Větším svatým Václavem odlitým roku 1993 v Brodku u Přerova…
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
… a menším odlitým v roce 1948 v České u Brna. V roce 1993 sem byl spolu s umíráčkem převezen z nedalekého kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Původní zvony (původně se zvonilo čtyřmi zvony: sv. Ludmila, sv. Václav, sv. Prokop a sv. Vojtěch) odlité na konci 19. století v Praze byly rekvírovány během první světové války. V roce 1925 byly věže osazeny novými, stejně pojmenovanými zvony odlitými v Chomutově. Ty však podlehly 10. dubna 1942 další válečné rekvizici, což připomíná i nápis na stěně věže.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Kromě něj jsme ve věži objevili i toto záhadné „udělátko“. Pokud víte, k čemu tato věc sloužila, napište nám do diskuze. Naše pátrání bylo bezvýsledné.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Ačkoli jsou okna věží osazena již zmíněnými žaluziemi, tak i přes jejich pevný sklon a poměrně úzký průhled se podařilo vyfotit pár výhledů do okolí. Zde třeba průhled Ječnou ulicí přes Karlovo náměstí do Resslovy ulice a dále na smíchovskou stranu Vltavy.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
V horní polovině tohoto snímku se nachází smíchovský klášter svatého Gabriela a budovy Fakultní Nemocnice Motol a Homolka (vlevo Motol, vpravo Homolka).
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Pohled na Strahovský stadion a v jeho blízkosti stojící výdech Strahovského tunelu
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Pohled na Petřín. Kromě známé pražské rozhledny je dobře rozpoznatelná i Hladová zeď.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
U levého spodního okraje tohoto snímku vyčnívá nad okolní zástavbu Národní divadlo, při pravém okraji pak kostel Panny Marie Vítězné. V horní části snímku se nacházejí (zleva) Strahovský klášter, střešovický kostel svatého Norberta, 73 metrů vysoký Shiran Tower ve Vokovicích, Černínský palác a rozpoznat lze i Loretu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Pohled na Malou Stranu včetně paláců lemujících Hradčanské náměstí (na snímku Schwarzenberský, Salmovský a viditelný je i Arcibiskupský). Již jednou zmíněný kostel Panny Marie Vítězné na tomto snímku doplňuje ještě malostranský chrám svatého Mikuláše (v dolní pravé čtvrtině snímku).
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Pohled na Hradčany přes část Vinohrad, Starého Města a Malou Stranu
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Pohled do Ječné přes ulici Jugoslávských partyzánů a frekventovaný uzel městské hromadné dopravy I. P. Pavlova
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Budova úřadu městské části Praha 2, v pozadí ční brutalistní budova centrálního dispečinku Dopravního podniku Praha.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Skrze malé vikýře ve střeše nad hlavní lodí se pak navzdory pletivu, které brání vletu ptactva, naskytl pohled na dvě důležité dominanty Vinohradského divadla: monumentální alegorie Statečnost…
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
… a Pravda. Autorem těchto téměř sedm metrů vysokých a 36 tun vážících soch je sochař Milan Havlíček.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Baziliku svaté Ludmily charakterizují hlavní portál z pískovce tvořený několika ustupujícími oblouky, leštěné úzké sloupy z žuly korunující široké schodiště či dvoukřídlé dveře, které jsou původní. V tympanonu nad hlavním portálem se nacházejí sochy Čeňka Vosmíka vytvořené podle návrhu sochaře Václava Myslbeka, mezi nimi i svatá Ludmila, jíž je tento kostel zasvěcen.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz