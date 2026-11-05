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Tato část slavného místa je nepřístupná. Ale my vás tam vezmeme

Lukáš Hron
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Ve věži baziliky svaté Ludmily na náměstí Míru na pražských Vinohradech se... Ve věži baziliky svaté Ludmily na náměstí Míru na pražských Vinohradech se... Ve věži baziliky svaté Ludmily na náměstí Míru na pražských Vinohradech se... Ve věži baziliky svaté Ludmily na náměstí Míru na pražských Vinohradech se... Ve věži baziliky svaté Ludmily na náměstí Míru na pražských Vinohradech se... Ve věži baziliky svaté Ludmily na náměstí Míru na pražských Vinohradech se... Ve věži baziliky svaté Ludmily na náměstí Míru na pražských Vinohradech se... Ve věži baziliky svaté Ludmily na náměstí Míru na pražských Vinohradech se... Ve věži baziliky svaté Ludmily na náměstí Míru na pražských Vinohradech se... Ve věži baziliky svaté Ludmily na náměstí Míru na pražských Vinohradech se... Ve věži baziliky svaté Ludmily na náměstí Míru na pražských Vinohradech se... Ve věži baziliky svaté Ludmily na náměstí Míru na pražských Vinohradech se...
Její štíhlé, 60 metrů vysoké hranolové věže zahlédnete už z největšího českého náměstí. Navštívili jsme jednu z dominant pražských Vinohrad, baziliku svaté Ludmily. Ne náhodně. Už 21 let se z ní totiž do blízkého okolí šíří signál T-Mobilu. Zavedeme vás do běžně nepřístupných útrob jednoho z nejmladších vinohradských kostelů.

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Tato část slavného místa je nepřístupná. Ale my vás tam vezmeme

Ve věži baziliky svaté Ludmily na náměstí Míru na pražských Vinohradech se...

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