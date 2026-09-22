Vodafone už dvanáctým rokem sídlí v pražských Stodůlkách. Pamatujete si ale, odkud začínal jeho předchůdce Oskar? Původní budovu ve Strašnicích operátor úplně neopustil – dodnes tam má antény pro mobilní síť. Vypravili jsme se k nim a otevřel se nám neobvyklý výhled na Prahu, který běžně neuvidíte.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Většina pražských výhledů se dosud soustředila na centrum a známé památky. To z někdejšího Vodafone Centra Vinice a ještě předtím Oskar Centra jsme hleděli i na čtvrti, které nám obvykle zůstávají skryty za těmi výše položenými.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Z administrativní budovy Vinice, jak se pár let zpět kompletně zrekonstruovaná stavba nyní jmenuje, jsme dohlédli třeba na Háje. Jejich dominanta, ubytovna Kupa, je nepřehlédnutelná. Jde totiž o nejvyšší panelák v Česku. Přezdívá se mu pražská dvojčata. I na něj jsme při našem redakčním putování za zajímavými BTS zavítali. Na snímku níže položený panelový dům s modrými prvky se nachází v Přeštické ulici v Hostivaři, tři samostatně stojící výškové paneláky v popředí pak stojí v Jabloňové ulici v Záběhlicích.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Zastavme se na chvíli u místního názvu Vinice. Není náhodný, odkazuje totiž na historii této oblasti. Na území někdejší obce Strašnice, která v lednu 1922 spolu se sousední vsí Nové Strašnice splynula s Velkou Prahou, se v minulosti rozkládaly rozsáhlé vinice a chmelnice. Jako Vinice je tak známé i zdejší vysoce exponované křížení tramvajových tratí.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Tedy těch v ulicích Vinohradská, Černokostelecká a Starostrašnická. Tato tramvajová křižovatka se nachází v těsné blízkosti vozovny Strašnice…
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
… která je nejstarší dosud provozovanou tramvajovou vozovnou v Praze. Nedávno oslavila 118 let existence, její provoz byl zahájen 8. října 1908. My z ní však ze „sajtu“ ve společné správě Vodafonu a společnosti Vantage Towers, správce pasivní infrastruktury, viděli jen její střechu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Než se podíváme na další výhledy, které se nám z administrativní budovy Vinice naskytly, tak se zastavíme u mobilních technologií umístěných na její střeše. Mozek „sajtu“ je zde skryt v outdoorovém kabinetu Delta.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Konkrétně se v něm nacházejí BBU5900, tedy základní řídicí a basebandová jednotka základnové stanice (na snímku výše) zajišťující zpracování provozu, řízení rádiové části a komunikaci s vysílacími rádii (RRU), napájecí systém Delta DPS-3000-48-9-C-600 (na snímku níže)…
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
… ODF, tedy optický rozvaděč / management pro zakončení, propojení a organizaci optických vláken…
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
… či lithium-iontová baterie pro záložní napájení telekomunikačních zařízení, která při výpadku dodává energii připojenému zařízení.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Detail UBBP (Universal Baseband Processing Unit) karty v BBU5900, která zajišťuje zpracování rádiového/baseband provozu základnové stanice mezi BBU a RRU.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Kromě outdoorového kabinetu jsou na střeše umístěny celkem tři sektory, tedy tři anténní sestavy.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Základnová stanice na Vinici zajišťuje mobilní pokrytí v pásmech 700, 800, 900, 1 800 a 2 100 MHz. „A prostřednictvím optického připojení obsluhuje také V2 zákazníky, tedy zákazníky z business segmentu,“ dodal technický specialista Vodafonu Miloslav Táborský s tím, že vzhledem k významu lokality, objemu přenášeného provozu a připojeným zákazníkům je tato BTS zařazena do VIP kategorie.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Dodejme ještě, že spuštěna byla v listopadu 2005 a od té doby již prošla modernizací.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Ještě pohled na vysílací rádia (RRU) jednoho ze sektorů a pojďme zpět na výhledy do okolí…
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Třeba jihovýchodním směrem, tedy na panelovou zástavbu Strašnic, kterou na tomto snímku zastupují hotel Uno a za ním vyčnívající panelové domy v ulicích Pod Strání a Křenická. Budova hotelu je od Vinice vzdálená vzdušnou čarou jeden kilometr, další zmíněné stavby jsou pak vždy o další zhruba půl kilometr dále. Panelové domy na snímku vpravo (nad pásem stromů) stojí v Horních Měcholupech (ulice Nad Přehradou a Padovská).
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Naopak severovýchodním směrem jsme hleděli na nedaleké, podstatně mladší stavby. Tyto moderní bytové domy stojí v Malešicích, a to v ulici Nad Úžlabinou.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Ještě jednou pohled na komplex zmíněných moderních staveb přes původní strašnickou vilovou zástavbu. U pravého okraje snímku se tyčí budova hostelu Praha Rhea.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Dominantou Malešic je nicméně místní spalovna a její 177,5 metru vysoký komín, který je nejvyšším v Praze. Vlevo na snímku se pak tyčí 70 metrů vysoký panelák, jde o věžový bytový dům v Limuzské ulici postavený ve druhé polovině 60. let minulého století. Má dvě podzemní a 21 nadzemních podlaží. V dobovém tisku byl občas označován za první pražský mrakodrap.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Pojďme se nicméně zaměřit i na stavby podstatně bližší Vinici. Nepřehlédnutelnou je především Velká obřadní síň krematoria Strašnice, jednoho ze dvou pražských krematorií, která sousedí s areálem Vinohradského hřbitova. Strašnické krematorium, které je v provozu od začátku dubna 1932 a rozlohou je největším krematoriem v Evropě, je od roku 1964 kulturní památkou.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Dominantou Starých Strašnic je i stavba inspirovaná zámkem v italském Terstu. V zámečku Miramare postaveném ve stylu anglické gotiky nyní sídlí střední umělecká škola.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Minulost sevřená modernou, aneb Stimbuilding, tedy bývalý Strojimport mezi výrazně novějšími administrativními stavbami: Crystal Prague (vlevo) a Hagibor.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Pohledu jihozápadním směrem dominují zejména výškové budovy na Pankráci. Bystrému oku neunikne ani vyčuhující nákupní centrum Eden či o něco dále se nacházející přihradový ocelový silniční most, který v ulici Moskevská překlenuje železniční trať.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Snímku dominují nejvýraznější stavba pražského BB Centra, tedy budova Filadelfie, a zpoza ní vlevo vyčnívající 74,5 metru vysoká budova u stanice metra Budějovická, která je stále ještě centrálou České spořitelny. Ta se však v budoucnu přestěhuje do nového sídla v projektu Smíchov City. Osud mrakodrapu z poloviny 90. let minulého století je nyní nejistý. Nový vlastník jej buď přestaví k obrazu svému, nebo jej zbourá a postaví místo něj novou budovu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
42 metrů vysoký věžový vodojem vršovické vodárny v Michli z počátku 20. století (nad levým jeřábem), na horizontu se pak tyčí budova DH Towers stojící v ulici Zelený pruh.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Bytová věž s třípodlažním ateliérem náležící ke komplexu ve Vršovicích, v němž sídlí Pražská energetika, v pozadí pak televizní vysílač Cukrák. V levém horním rohu snímku je výškový obytný dům v ulici Pod Dálnicí.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Jedno pražské přemostění jsme už dříve v galerii zmínili, teď tu máme další: v levé části snímku lze ve skrumáži obytných budov snadno rozpoznat dominantu Jižní spojky, tedy zavěšený silniční most dálničního typu. Ustálilo se pro něj neoficiální pojmenování Lanový most.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Rezidence Hagibor, která stojí v místech někdejšího stejnojmenného sportovního areálu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Pohled na Bohdalec. Obloukové střechy vystupující zpoza stromů jsou haly vršovického autobusového depa, v levém horním rohu snímku je patrný opět Cukrák.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Snímku dominuje bytový dům Arnika v Záběhlicích (vysoký panelák v pravé části snímku), vlevo pak ostatní domy převyšuje dvojice výškových bytových domů stojící nedaleko stanice metra Opatov.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Národní archiv na Chodovci vyniká neobvyklou barevnou fasádou z keramických obkladů. Budova byla navržena architektkou Ivou Knappovou.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Ve středu snímku jsou budovy Střední školy elektrotechniky a strojírenství v Jesenické ulici v Záběhlicích. Na horizontu je pak sídliště Roztyly.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Vlevo na horizontu vyčnívají kancelářské budovy stojící v Novodvorské ulici na Lhotce, vpravo od nich je pak sídliště Kamýk. Panelové domy níže stojí v Krči podél ulice Štúrova.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz