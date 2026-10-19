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Senátní volby 2026
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- 3 – Cheb
- 6 – Louny
- 9 – Plzeň-město
- 15 – Pelhřimov
- 18 – Příbram
- 21 – Praha 5
- 24 – Praha 9
- 27 – Praha 1
- 30 – Kladno
- 36 – Česká Lípa
- 42 – Kolín
- 45 – Hradec Králové
- 51 – Žďár nad Sázavou
- 54 – Znojmo
- 60 – Brno-město
- 63 – Přerov
- 66 – Litovel
- 69 – Frýdek-Místek
- 72 – Ostrava-město
- 75 – Karviná
- 78 – Zlín
- 81 – Uherské Hradiště
Výsledky komunálních voleb
KVÍZ: Výmysl nebo realita? Pro někoho může být tento kvíz hodně těžký
Moderní technologie někdy působí jako sci-fi, ale pořád tu jsou věci, které lidstvo ještě nevynalezlo a vídáme je pouze ve vědecko-fantastickém žánru. Namíchali jsme proto pojmy z moderní techniky a...
Dostupný luxus, který nahradí i mobil. Hodinky Watch 6 vypadají parádně
Prémiové zpracování, solidní výdrž baterie, velmi decentní vzhled. Nové hodinky Huawei Watch 6 mají co nabídnout, dokonce umí ve standardu mobilní konektivitu, což u konkurence není obvyklé. Cena je...
Našli jsme nejvýhodnější špičkový samsung. Tento model umí vše a nezdražil
Sháníte nový špičkový smartphone od samsungu a odrazuje vás všudypřítomné zvyšování cen modelů? Model Galaxy S26 FE jako jediný ze špičkové série oproti zaváděcí ceně nezdražil a nabídne poměrně...
Toto jsou nejdražší kufry v Česku. Ukrývají překvapivý náklad za miliony
Operátor O2 představil svou nejmenší mobilní BTS. Běžně používané technologie omezil na to nejnutnější pro plnou funkčnost mobilního vysílače. Ten tak lze sbalit pouze do dvou odolných kufrů. A...
Kamera na titanovém rameni se za námi otáčela sama, stále nás měla v záběru
Pokud se chcete s mobilem především předvádět, tak nic lepšího letos neseženete. Pokud ne a natáčení videí pro vás není důležité, tak Robot Phone ani složitě shánět nemusíte. Navíc plné využití má...
Viděli až na nejvyšší panelák v Česku. Výhledy měli na město fantastické
Vodafone už dvanáctým rokem sídlí v pražských Stodůlkách. Pamatujete si ale, odkud začínal jeho předchůdce Oskar? Původní budovu ve Strašnicích operátor úplně neopustil – dodnes tam má antény pro...
Nic lepšího na machrování s mobilem dnes neexistuje. Jen se to špatně shání
Frajeřinka, ale i praktická věc. Nový Honor Robot Phone je velmi originální smartphone, který sice zpředu vypadá tak trochu jako iPhone, ale vzadu má nevídanou věc. Vysouvací foťák na gimbalu. Je to...
Váš iPhone zažije středověk. O textovky se bude starat poštovní holub
Velice originální variantu na běžné chatovací aplikace nabízí iOS služba Carrier Pidge. Oproti klasickým chatům totiž vaše zprávy nosí virtuální poštovní holub, kterému trvá, než zprávu doručí, a...
Našli jsme nejvýhodnější špičkový samsung. Tento model umí vše a nezdražil
Sháníte nový špičkový smartphone od samsungu a odrazuje vás všudypřítomné zvyšování cen modelů? Model Galaxy S26 FE jako jediný ze špičkové série oproti zaváděcí ceně nezdražil a nabídne poměrně...
T-Mobile povolal AI. Na infolince pomůže s vyúčtováním i běžnými dotazy
T-Mobile na svou zákaznickou infolinku postupně nasazuje AI hlasového asistenta. Zprvu bude VoiceBot odpovídat jen na vybrané dotazy, složitější případy budou i nadále řešit pracovníci zákaznického...
Je odtud skvělý výhled na Prahu. A je to i významné místo operátora T-Mobile
Takový výhled na Prahu bychom lidem z někdejšího Paegasu a potažmo jeho nástupce, T-Mobilu, mohli závidět. Tedy kdyby na svém někdejším sídle v centru města měli odpočinkovou terasu. Střecha, na níž...
Apple snižuje výrobu nového iPhonu, telefony přitom nejsou k sehnání
Zákulisní informace uvádí, že Apple snižuje u dodavatelů objednávky. Přitom nové iPhony 18 Pro a 18 Pro Max jsou už od uvedení na trh obtížně sehnatelné. V zahraničí si někteří zákazníci stěžují, že...
Dostupný luxus, který nahradí i mobil. Hodinky Watch 6 vypadají parádně
Prémiové zpracování, solidní výdrž baterie, velmi decentní vzhled. Nové hodinky Huawei Watch 6 mají co nabídnout, dokonce umí ve standardu mobilní konektivitu, což u konkurence není obvyklé. Cena je...
KVÍZ: Výmysl nebo realita? Pro někoho může být tento kvíz hodně těžký
Moderní technologie někdy působí jako sci-fi, ale pořád tu jsou věci, které lidstvo ještě nevynalezlo a vídáme je pouze ve vědecko-fantastickém žánru. Namíchali jsme proto pojmy z moderní techniky a...
Xiaomi 12T a 12T Pro od dneška nedostanou aktualizace. Na řadě jsou další
Máte telefon Xiaomi, Redmi nebo POCO? Možná se blíží chvíle, kdy přestane dostávat bezpečnostní aktualizace a nové verze systému HyperOS. Některým oblíbeným modelům podpora skončila už letos na jaře,...
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...
Kamera na titanovém rameni se za námi otáčela sama, stále nás měla v záběru
Pokud se chcete s mobilem především předvádět, tak nic lepšího letos neseženete. Pokud ne a natáčení videí pro vás není důležité, tak Robot Phone ani složitě shánět nemusíte. Navíc plné využití má...
Toto jsou nejdražší kufry v Česku. Ukrývají překvapivý náklad za miliony
Operátor O2 představil svou nejmenší mobilní BTS. Běžně používané technologie omezil na to nejnutnější pro plnou funkčnost mobilního vysílače. Ten tak lze sbalit pouze do dvou odolných kufrů. A...