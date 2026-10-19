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Viděli až na nejvyšší panelák v Česku. Výhledy měli na město fantastické

Lukáš Hron
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Výhledy od BTS na původním sídle Vodafonu, současné aministrativní budově... Výhledy od BTS na původním sídle Vodafonu, současné aministrativní budově... Výhledy od BTS na původním sídle Vodafonu, současné aministrativní budově... Výhledy od BTS na původním sídle Vodafonu, současné aministrativní budově... Výhledy od BTS na původním sídle Vodafonu, současné aministrativní budově... Výhledy od BTS na původním sídle Vodafonu, současné aministrativní budově... Výhledy od BTS na původním sídle Vodafonu, současné aministrativní budově... Výhledy od BTS na původním sídle Vodafonu, současné aministrativní budově... Výhledy od BTS na původním sídle Vodafonu, současné aministrativní budově... Výhledy od BTS na původním sídle Vodafonu, současné aministrativní budově... Výhledy od BTS na původním sídle Vodafonu, současné aministrativní budově... Výhledy od BTS na původním sídle Vodafonu, současné aministrativní budově...
Vodafone už dvanáctým rokem sídlí v pražských Stodůlkách. Pamatujete si ale, odkud začínal jeho předchůdce Oskar? Původní budovu ve Strašnicích operátor úplně neopustil – dodnes tam má antény pro mobilní síť. Vypravili jsme se k nim a otevřel se nám neobvyklý výhled na Prahu, který běžně neuvidíte.

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