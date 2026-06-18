Ikonickou stavbu, která má právě teď narozeniny a která shlíží na nedaleký Liberec, zná snad každý. Ročně sem míří tisíce turistů, odměnou jim je výhled do širokého okolí. Bohužel i na nechvalně proslulý polský důl. Že se ve vysílači na Ještědu nacházejí restaurace a hotel, je známý fakt, ale věděli jste, že ukrývá i technologie mobilních operátorů? Za nimi jsme museli až do sedmého podlaží. Tím však naše cesta do výšin neskončila.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Už z přízemí, které se nachází ve výšce 1 014,15 metru nad mořem, tedy víc než dva metry nad výškou této nejvyšší hory Ještědského hřbetu (1 012 m n. m.), se nabízí úžasné výhledy do všech světových stran. Nám se naskytla jedinečná možnost vychutnat si je ještě o něco výš. Ale popořadě…
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Ikonický vysílač „vyrostl“ v místě, kde ještě v první polovině 60. let minulého století stávala horská chata s dvacet osm metrů vysokou vyhlídkovou věží. Tato budova však v lednu 1963 do základu vyhořela. Už v únoru 1963 byla vyhlášena architektonická soutěž na novou podobu vyhořelého hotelu na Ještědu. Přihlásilo se do ní jedenáct architektů či týmů…
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
…včetně architekta Karla Hubáčka, jehož návrh byl v dubnu 1963 radou okresního národního výboru vybrán jako vítězný. Jako jediný totiž spojil obě požadované funkce (provoz horského hotelu a šíření televizního signálu) do jednoho objektu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Je tomu přesně 60 let od doby, kdy byl 30. července 1966 položen základní kámen stavby ve tvaru rotačního hyperboloidu přirozeně navazující na tvar hory. Letos v září pak uplyne 53 let od jejího otevření veřejnosti. Elegantní kuželovitý tvar podobající se raketě v roce 1969 vynesl Hubáčkovi prestižní Cenu Augusta Perreta od Mezinárodní unie architektů. V roce 2000 zvolila odborná i laická veřejnost Ještěd Stavbou století v české architektuře.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Stavba tyčící se do výšky 94 metrů má 14 podlaží – dvě podzemní a 12 nadzemních. Ta podzemní jsou veřejnosti nepřístupná, nachází se v nich například kotelna, kuchyň či TV sál. Veřejnosti přístupné je až přízemí (1. nadzemní podlaží) s vyhlídkovým ochozem. My do útrob Ještědu vstupujeme o podlaží níž (1. podzemní podlaží).
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Ale ještě zpět ke zmíněnému vyhlídkovému ochozu. Z něj se totiž vchází do hotelové recepce. Samotný hotel se pak nachází ve 3. a 4. nadzemním podlaží. To druhé totiž zabírá restaurace…
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
…která je přístupná po schodech právě od hotelové recepce. Všimněte si plastiky Spad meteoritů z litého olovnatého křišťálu od výtvarníků Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Zakomponovány jsou do cementové stěrky (je součástí díla, které má 17 metrů na šířku a sedm metrů na výšku) na betonovém tubusu, který je součástí nosné konstrukce ikonického vysílače. Ta je tvořena dvěma betonovými válci zasunutými do sebe, kdy vnější (na snímku) má průměr 13 metrů a o několik podlaží vyšší vnitřní pak pět metrů.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Veřejnosti, respektive hotelovým hostům přístupná část stavby končí tedy ve čtvrtém nadzemním podlaží, výše se pak nacházejí již technická podlaží. Za nejen (vysvětlení dále v galerii) barevně odlišnou částí fasády vysílače se skrývají celkem tři podlaží, a sice páté až sedmé.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
K ochozu, který se oproti tomu veřejnosti přístupnému v přízemí (1. nadzemní podlaží) nachází o 40 metrů výše, to je ještě dalších pět podlaží (nachází se v 12.). Výtah, který vede středem vysílače, obsluhuje ovšem jen prvních osm podlaží.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Ta zbylá musíme stejně jako zástupci Vodafonu a Českých Radiokomunikací (ČRa), kteří nám byli na Ještědu průvodci, zdolat vesměs po schodech.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Mezi jedenáctým a dvanáctým podlažím je již pouze žebřík, který nás dostává těsně pod špičku vysílače.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Do špičky, v níž se nacházejí FM antény a v jejím 21 metrů vysokém laminátovém nástavci ukrývajícím také unikátní prstencové kyvadlo vyrovnávající příčné kmitání stavby pak TV antény, již nesmíme. S ohledem na zdraví se do této části stavby smí jen ve chvíli, kdy je vysílač vypnutý.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Než vás však vezmeme za dveře připomínající ta v letadle, tedy na běžně nepřístupný ochoz, tak se ještě podíváme, co se skrývá v jednom z podlaží za již zmíněnou odlišnou „fasádou“ vysílače.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Nacházíme se v sedmém podlaží a před odemčením dveří jsme upozorněni, že jde o jedno z pater, která nejsou opatřena zábradlím. To další se nachází o podlaží níže, tedy v šestém nadzemním podlaží.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
První, čeho si po otevření dveří všímáme, jsou nám již dobře známé antény a rádiové jednotky. Tyto náleží Vodafonu, s jehož zástupci jsme tuto lokalitu navštívili. Dodejme, že své technologie zde mají i konkurenční mobilní operátoři.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Na této pro Vodafone regionálně důležité lokalitě se kromě sedmi mikrovlnných linek nachází také standardní BTS. Optickou konektivitu si operátor pronajímá od ČRa.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Co se týče mobilních technologií, tak operátor zde má umístěny dva sektory s vyzařovacími azimuty 180 ° a 300 °.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Oba sektory vysílají v pásmech vysílají v pásmech 700/800/900/1 800 MHz.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Právě z důvodu vysílacích technologií je plášť vysílače v úrovni pátého, šestého a sedmého podlaží tvořen panely ze sklolaminátové pryskyřice.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Detail konstrukce, na níž jsou vnější pláty uchyceny. Nenajdete na ní jediný kus kovu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Je to z důvodu průchodnosti signálů ze zde umístěných vysílacích technologií (nejde pouze o antény mobilních operátorů). Konstrukce je proto plastová.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Z plastu jsou i šrouby, kterými jsou vnější panely ke konstrukci fixovány.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Co se týče technologií nezbytných pro fungování základnové stanice Vodafonu, tak ty se nacházejí o dvě podlaží níže (na 5. podlaží).
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Na snímku je BBU (Base Band Unit), tedy řídicí jednotka zprostředkovávající zpracování signálu přicházejícího z rádiových jednotek (RRU). Pod ní se nachází optický rozvaděč k vysílacím jednotkám u antén.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Koncentrační HW od Ericssonu pro mikrovlnné spoje, do snímku zasahuje i níže položený optický rozvaděč pro ČRa optický kabel.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Shora: koncentrační HW od Ericssonu pro mikrovlnné spoje, optický rozvaděč pro ČRA optický kabel a Huawei router (posazený na odchozí optická vlákna ČRa s kapacitou aktuálně 1× 10 Gbit)
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Ale teď již vzhůru do už dříve zmíněného dvanáctého podlaží Ještědu…
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Po jeho zdolání stačilo projít jedinými dveřmi, které se zde nacházejí. Vedou na ochoz těsně pod špičkou vysílače. Nejde však o poslední ochoz…
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
…kde se ve výšce téměř 71 metrů nad veřejnosti přístupným vyhlídkovým ochozem nachází ten nejvýše položený. Nad ním je již pouze nosný laminátový nástavec TV antén.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Ovšem třeba pohledu dál do špičky vysílače z jeho útrob brání další plošina – z posledního bezpečně přístupného, tedy dvanáctého podlaží jsou tak vidět jen kabely a další žebřík. Dál jsme nemohli – je-li vysílač v provozu, tak se výše nesmí.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Pohled dolů. Všimněte si vývodu v plášti vysílače, jde o vyústění komínu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
…která je od tragického pádu kabinky na konci října 2021 mimo provoz.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Výškový rozdíl mezi spodní (Liberec-Horní Hanychov) a horní (Ještěd) stanicí je 400 metrů. Dobře patrná je i jediná podpěra, která se na trase této lanové dráhy nachází.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
V popředí je obec Světlá pod Ještědem, a sice její části Rozstání a Dolní Paseky, za lesnatým pásem a stožáry vysokého napětí pak obec Janův Důl.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Pohled na Lázně Kundratice, ve spodní levé části snímku je část obce Janův Důl.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
A ještě jeden bližší pohled, na kterém lze rozeznat i jeho dominanty, jako jsou Wolkerák, mrakodrap či spalovna.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Parkoviště u chaty Ještědka. Až sem lze při výletu na Ještěd dojet autem, dál je to možné už pouze s povolením hotelu Ještěd. Zbytek cesty tedy výletníci musejí zdolat pěšky.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Uprostřed snímku se tyčí kopce Bezděz (se stejnojmenným hradem na jeho vrcholu) a Malý Bezděz.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Výhled severním směrem, v levé části snímku je patrný jak větrný pak Václavice, tak i důl v Polsku, který je trnem v oku Čechům z příhraničí.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Jde o obří hnědouhelný důl Turów. Právě ten je v souvislosti s jeho rozšiřováním blíže k hranicím roky spojován s rapidním poklesem hladiny podzemních vod, respektive jejich únikem z Česka.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Výhled východním směrem. Tam někde na horizontu jsou za dobré viditelnosti patrné Krkonoše…
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
…tedy i Sněžka. Nám však v případě tohoto výhledu počasí příliš nepřálo.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
V odpoledních hodinách by výhled tímto směrem byl pravděpodobně lepší. Na návštěvu ikonické stavby nad Libercem jsme však měli vyčleněn pouze konkrétní čas v dopoledních hodinách.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
To na západ, severozápad, jihozápad, sever i jih byla situace, co se viditelnosti do dálky týče, výrazně lepší. Výhledy na tyto světové strany se můžete pokochat i na dalších fotografiích.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
S Ještědem se rozloučíme ještě pár pohledy. Třeba i tím s dřevěným křížem, který se nachází nad horní stanicí lanové dráhy. Je vytesán z tvrdého akátového dřeva a napuštěn býčí krví. Vztyčen byl skupinou nadšenců 1. června 1990. Podle dobových záznamů jde o v pořadí již devátý kříž – ten první, kamenný, zde stál už roku 1737.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Na západní straně se pak tyčí Rohanský kámen. Tento mohutný tři metry vysoký žulový obelisk, který byl podle dobových záznamů na skalce vztyčen knížetem Rohanem v roce 1838, označoval hranici mezi panstvími rodů Rohanů a Clam-Gallasů.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
V únoru 2026 se začala psát nová kapitola vysílače Ještěd, který je od roku 2006 národní kulturní památkou. Jeho novým vlastníkem se stal Liberecký kraj, který jej o toho předchozího, tedy Českých Radiokomunikací (ty hotel a vysílač vlastnily od roku 2000), odkoupil včetně vybavení a pozemku za zhruba 185 milionů korun.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz