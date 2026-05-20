Putování po základnových stanicích tuzemských operátorů nás tentokrát zavedlo do největšího středočeského města. Proslavilo se výrobou oceli, výchovou hokejistů a také se o něm zpívá v jednom hitu z devadesátek. S Vodafonem jsme vyrazili na Kladno. Pojďte si užít výhledy z místní kulturní památky, konkrétně z jednoho z ikonických Rozdělovských věžáků.
Základnová stanice Vodafonu se nachází na střeše druhého z šesti věžáků postavených v první polovině 50. let minulého století. Tyto kladenské ikony jsou od roku 1987 kulturní památkou. A jako by se zde zastavil čas…
… už za vstupními dveřmi na vás dýchne duch minulosti. Ze zádveří se přes dřevěné „lítačky“ vstupuje do prostorné vstupní haly. Tento díky velkým oknům bohatě prosvětlený prostor zaujme nejen svou rozlohou (více než 100 metrů čtverečných)5
… ale i modřínovým obložením stěn. V minulosti se zde uskutečňovaly jak návštěvy nájemníků, které do domu uváděla správcová, tak pravidelné oslavy například Mezinárodního dne žen či Dne dětí.
Cestou k BTS nacházející se na střeše věžáku nás zaujaly i další dobové prvky, konkrétně komory sloužící na každém patře specifickým účelům. Zatímco nad těmi pro elektroměry a plynoměry se nikdo nepozastaví, tak komory pro popelnici…
Ovšem telefonní aparát byste v příslušné komoře hledali již marně. Ale zpět k cíli naší cesty, ten se v tuto chvíli nacházel ještě o patro výše, na střeše věžáku.
Na tu vede poměrně příkré schodiště. Vstupuje se na ni z nástavby pro výtahovou strojovnu, která ukrývá ovšem i další důležitou místnost.
Než se podrobně podíváme na to, co vše bylo z věžáku číslo dva, a to i třeba přes všudypřítomné mikrovlnné antény…
… či rádiové jednotky umístěné na nástavbě výtahové strojovny, vidět, tak zavítáme do již zmíněné místnosti.
Jak už jsme naznačili, od BTS Vodafonu na kladenském věžáku je vidět České středohoří. Dobře rozpoznatelná je zejména dominanta dolního Poohří, zřícenina gotického hradu Házmburk s dvojicí charakteristických věží. Vlevo pak v pozadí ční nejvyšší hora Českého středohoří, téměř 837 metrů vysoká Milešovka, vpravo naopak 573 metrů vysoký Lovoš u Lovosic (tvořený je hlavním vrcholem a menší Kibičkou čili Malým Lovošem).
Ještě před tím však přeci jen navnadíme dvěma výhledy. A to jednak tím severním, tedy na České středohoří…
Střešní nástavba kromě strojovny výtahů ukrývá i technologickou místnost, v níž má Vodafone umístěny veškeré technologie nezbytné pro fungování základnové stanice.
Nechybí samozřejmě ani záložní baterie nezbytné pro vykrytí případných výpadků v dodávkách elektrické energie.
Na tomto snímku je PoE (PowerOverEthernet) napajecí systém pro jiný typ mikrovlnných bezdrátových linek (typicky OneNet partneři Vodafonu).
Transportní zařízení pro mikrovlnné bezdrátové linky (na snímku dole)
Po krátkém vhledu do technologického zázemí se vracíme zpět na střechu, kde se v výšce 46 metrů nachází zbytek technologií operátora. Tedy antény včetně rádiových jednotek…
Vodafone zde má celkem tři sektory, které v současnosti vysílají v pásmech 700, 800, 900, 1 800 a 2 100 MHz.
A podle zástupců operátora se brzy přidá i frekvence 3 500 MHz.
Vyzařovací azimuty (úhly měřené ve stupních od severu ve směru hodinových ručiček) jsou 0, 130 a 260 stupňů.
Vodafone tuto lokalitu využívá už od roku 2001, jde tak o jeden z prvních spuštěných vysílačů.
Velmi dobře viditelný je i Říp (v popředí), větrné elektrárny vpravo se pak nacházejí nedaleko Kladna v katastru obce Pchery.
Tomuto snímku dominuje obalovna ve Vinařicích, která zásobuje asfaltovou směsí stavby v Praze.
Železniční stanice Kladno-Ostrovec. V této čtvrti vyrostl jeden z nejznámějších kladenských rodáků, hokejista Jaromír Jágr.
Pohled na průmyslovou zónu na východě Kladna přes místní betonárnu a drtírnu
Pohled na kladenskou teplárnu přes panelovou zástavbu lemující ze severu ulici Československé armády
Rozdělovská Vítězná ulice, která za přemostěním železniční trati u zastávky Kladno-Město přechází v ulici Československé armády.
Přístup na nástupiště železniční stanice Kladno-Město a ulice Československé armády
Železniční trať směřující ze zastávky Kladno-Ostrovec do Kralup nad Vltavou
Pohled na bývalou Poldovku, tedy železárnu Poldi, s níž je vývoj Kladna neodmyslitelně spojen. Dnes jde o průmyslovou zónu Kladno-Dříň.
Za vysokým komínem jsou dobře rozpoznatelné budovy náležící k bývalému kladenskému dolu František Josef. Komíny vlevo v pozadí se pak nacházejí v areálu bývalého Kaučuku (dnes Synthos) v Kralupech nad Vltavou.
Stavba roku 2020 – Future Tower. Jde o původně věžový vodojem, který po přestavbě zahájené v roce 2017 nyní slouží jako high-tech vodárenský dispečink a jako centrum ochrany vodárenské infrastruktury před kyberútoky.
Výhledu na Prahu dominuje zejména místní zimní stadion, na horizontu jsou pak patrné i některé pražské dominanty (zleva): Shiran Tower (nachází se zde nejstarší tuzemská BTS) a televizní vysílač na Žižkově. Zřetelné je i Letiště Václava Havla s dobře rozpoznatelnou řídící věží.
Vlevo nad stromy okolních lesů ční památkově chráněná těžní věž bývalého černouhelného hlubinného dolu Schoeller/Nejedlý ležícího jihozápadně od obce Libušín. Jde o kozlíkovou těžní věž anglického typu z roku 1902 s příhradovou konstrukcí Tomson-Bock (přezdívá se jí Tomsonův kozlík), jedinou věž tohoto typu v okolí Kladna.
Ve středu snímku se nachází 1. Základní škola Slaný a nedaleko stojící vodojem.
Pohled na obec Smečno. Dobře viditelný je jak místní zámek, tak kostel Nejsvětější Trojice.
Snímku dominuje 52 metrů vysoký věžový vodojem v Dubí, který zásoboval dnes již bývalý kladenský důl František Josef (na snímku vpravo za komínem).
Panelová zástavba s pestrobarevnými fasádami lemující ze severu ulici Československé armády
Rozdělovské věžáky mají celkem šestnáct podlaží: kromě přízemí a třinácti obytných pater disponují také dvěma suterény, kdy v tom druhém byl kryt civilní obrany.
S tím souvisí i pozorovatelny civilní obrany na střechách výtahových strojoven, a to na prvním (na snímku) a šestém věžáku.
Výhled přes kladenské části Rozdělov, Ostrovec a Švermov. Na horizontu vlevo lze rozpoznat Ještěd, který je vzdálen zhruba 85 kilometrů vzdušnou čarou.
Podobné výhledy si můžete za přívětivého počasí užít i vy. Je to poměrně snadné…
V prvním věžáku (na snímku) se totiž nachází muzeum věnované těmto stavbám. Návštěvníci se v rámci prohlídky dostanou nejen do vzorového bytu, ale i na terasu. Zajímavostí střešních teras je, že v minulosti sloužily k rekreaci obyvatel příslušného věžáku, běžně si tu i hrály děti.
