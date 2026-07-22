Redakční putování po zajímavých „bétéeskách“ nás zavedlo do nejnavštěvovanějšího českého pohoří. Krkonoše, které tvoří přirozenou hranici s Polskem, jsme si prohlédli ze známé rozhledny. Ta slouží i potřebám mobilních operátorů. Rekonstrukci a úpravu podpěry původní lanové dráhy na Černou horu financoval někdejší Eurotel.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Rozhledna Panorama Černá hora se nachází nedaleko horní stanice současné lanové dráhy vedoucí na tuto horu nacházející se nad Janskými Lázněmi.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Nejrychlejší způsob, jak se na vrchol Černé hory, a tedy ke zdejší rozhledně, dostat, je využití služeb Černohorského Expressu, současné gondolové lanovky. Jde v pořadí již o čtvrtou lanovou dráhou na 1 300 metrů vysokou horu ve východní části Krkonoš.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
V dolní stanici lanové dráhy lze obdivovat zmenšeninu historické předchůdkyně té současné, která je v provozu od 12. srpna 2006. Brzy tak oslaví 20 let existence.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Postavena byla na stejné trase jako ta předchozí, v pořadí třetí. Historicky první visutou lanovou dráhou na Černou horu byla pomocná nákladní, která sloužila k dopravě stavebního materiálu a podpěr pro plánovanou osobní lanovku V provozu byla od začátku srpna 1927 do 27. října 1928, pouhé čtyři dny nato byla spuštěna první osobní visutá lanovka, historicky první svého druhu na českém území.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Šlo o kyvadlovou lanovou dráhu s dvěma třícetimístnými kabinami. Její délka byla 3 174 metrů, byla tedy o 867 metrů delší než ta stávající. A zatímco ta původní překonávala převýšení 644 metrů, tak v případě Černohorského Expressu je to necelých 600 metrů. Z původní lanové dráhy se dodnes dochovala pouze předposlední, osmá podpěra. Proč právě ta s číslem osm? Bylo to na popud náčelníka lanovky Ing. Václava Komance…
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
… věděl totiž, že je z ní nádherný výhled po Krkonoších. Po letech dohadů o pozemky se z ní v roce 1998 stala rozhledna. A vskutku nabízí úžasný výhled. A to nejen na nejznámější krkonošskou dominantu, Sněžku. Navíc, chcete-li se na ni podívat blíže, tak lze využít bezplatné dalekohledy – v nich působí jako jedno obří lidské mraveniště.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Sedačková lanovka Hofmanky Express, která byla slavnostně spuštěna 4. prosince 2015.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Jak již bylo zmíněno, zásluhu na tom, že se na Černé hoře nachází rozhledna, má někdejší Eurotel, předchůdce současného O2. Antény jsou na rozhledně vysoké 25,7 metru umístěné ve výšce zhruba 20 metrů nad zemí. V současnosti je tento „sajt“ v režii T-Mobilu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
„Na Černé moře vysílá T-Mobile pro O2 ve dvou sektorech,“ uvedl specialista výstavby Oldřich Šedivý z Cetinu s tím, že tato základnová stanice byla spuštěna v roce 2003, tedy ještě v dobách Eurotelu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Zmínku o někdejším Eurotelu, který stavbu této rozhledny finančně zaštítil, najdete i na informační tabuli stojící opodál.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Dominantou Černé hory je televizní vysílač z roku 1978, který se nachází ve výšce 1 299 metrů nad mořem. Celková výška věže je 78,3 metru, přičemž spodní část má tvar mnohostěnného jehlanu. Tato 35,7 metru vysoká část ukrývá sedm pater, až do pátého se dá vyjet výtahem.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Není divu, že se dominantě Černé hory, která původně nesla po tvůrcích název Televizní vysílač československo-polského přátelství (projekt měli na starost polští odborníci), přezdívá „malý Ještěd“. Vysílač neslouží jen k televiznímu vysílání, využívá ho kromě jiných i jeden z konkurenčních mobilních operátorů. A když už byla řeč o Ještědu, ten se bohužel nachází v zákrytu Černé hory.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Černohorský Express disponuje čtrnácti podpěrami, předchozí lanovka si vystačila s jedenácti. Z ní ta současná využívá dolní i horní stanici.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Tam někde vzadu v mlžném oparu se nachází Praha, počasí tak skvělému výhledu nepřálo. Viditelný je alespoň Jičín – vlevo od středu snímku lze rozpoznat vršek věže Valdštejnské brány, opodál je patrná i výšková panelová budova Okresního soudu v Jičíně.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Trasa původní osobní lanovky na vrchol Černé hory – dřevěná horní stanice byla zbořena v roce 1987. Vlevo nad stromy ční televizní vysílač.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Výhled přes Černou horu na (zleva) Studniční horu, Sněžku, Obří hřeben a Svorovou horu
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Zleva: Sněžka, Obří hřeben, Svorová hora, Soví sedlo, Jelení hora a Pomezní hřeben
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Snímku dominuje polský vrch Chełmiec, který se nachází ve Valbřišských horách. Vpravo od něj v pozadí je pak patrná Velká Sova, nejvyšší hora Sovích hor.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Horní stanice současné lanové dráhy, vlevo pak vykácený svah Černé hory, kudy vedla historicky první osobní lanová dráha v Česku.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Sníh v létě? Na Černé hoře žádný problém – v Dětském parku Kabinka u horní stanice lanovky ho byla celá kopa. A přitahovala zaslouženou pozornost, byť šlo samozřejmě o technický sníh. Provozovatel areálu kromě možnosti užít si sněhových radovánek uprostřed léta vystavil opodál na odiv i historické a současné sněhové rolby.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Rozhledna Panorama Černá hora je veřejnosti přístupná, vstupné na ni je symbolické, činí pár desítek korun.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Na rozhledně je i stanoviště panoramatické kamery. Ta každé ráno na ČT 2 ukazuje aktuální počasí.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Černohorský Express vás z Janských Lázní na Černou horu vyveze za necelých 7,5 minuty.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Hezký výhled si užijete i při samotné jízdě lanovkou, při troše štěstí můžete stejně jako my zahlédnout i pod vámi se pasoucí srnky.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
A pokud se po návratu z Černé hory zdržíte v Janských Lázních a projdete si je, tak na odstavném parkovišti P4 (pod Lesním domem) narazíte na jednu z dvou kabin původní kyvadlové lanovky. Jde o modernější typ kabiny z roku 1954. Zjevně zde v minulosti sloužila coby zázemí pro obsluhu parkoviště.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz