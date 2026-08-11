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Tyto telefony prodáte použité stále za dost peněz. Poradíme, které to jsou
Nabízí vám výrobce nebo prodejce výkupní bonus za váš starý telefon? V mnoha případech je to dar, který se neodmítá, protože výkupní ceny mnoha přístrojů jsou směšné. Jakmile je zaplatíte, tak...
Po internetu už kolují makety. Apple neuhlídal nový iPhone 18 Pro
V září bude na fanoušky Applu zřejmě čekat vedle ohebného modelu také tradiční dvojice iPhonů 18 Pro a Pro Max. Na první pohled se prakticky nebudou lišit od současné dvojice, alespoň to tedy...
Konečně mají displej, jaký tu ještě nebyl. A opravdu to vypadá fantasticky
Značka proslulá všemožnými high-tech koncepty, čínské Tecno, plánuje veřejnosti ukázat další věc, která se u mobilů stále jen tak nevidí. Jde o model s nulovými rámečky okolo displeje. Dotáhnou ale...
Vybírejte pečlivě, ne každé jsou pro vás a budete si jejich koupi vyčítat
Samsung uvádí na trh dva nové modely svých chytrých hodinek Galaxy Watch. Zároveň zůstávají v prodeji starší provedení, která se mnohdy na pohled od těch nových příliš neliší. Poradíme, po kterém...
Microsoft kvůli němu šel k soudu. Všechny smartphony se měly zničit
Před 25 lety chystala málo známá firma revoluční chytrý telefon. Jenže než ho uvedla na trh, došlo k rozepři s Microsoftem, která skončila žalobou. Gigant nakonec sáhl k mimosoudnímu vypořádání,...
Naštěstí tu podpěru nezbourali. Dnes je z ní fantastický výhled na Krkonoše
Redakční putování po zajímavých „bétéeskách“ nás zavedlo do nejnavštěvovanějšího českého pohoří. Krkonoše, které tvoří přirozenou hranici s Polskem, jsme si prohlédli ze známé rozhledny. Ta slouží i...
Tento chytrý prsten za stovku opravdu funguje. Ne každému se to bude líbit
Na čínských nákupních portálech se dá sehnat opravdu velká spousta podivností. Tato překvapila i nás. Jde o dálkový ovladač k mobilu, který slouží k jediné věci: ještě víc usnadnit scrollování na...
Dva samsungy jsou lepší než ostatní. Poradíme vám, jak to poznat
Samsung letos představil v řadě smartphonů s ohebnými displeji jednu důležitou novinku v podobě modelu Z Fold 8 s novým formátem displeje. Ale další přístroje, tedy Z Flip 8 a Z Fold 8 Ultra se od...
Obešli jsme ikonický vysílač na Ještědu. 48 metrů vysoko po nepřístupném ochozu
Pojďte s námi na videoprocházku po běžně nepřístupných prostorách ikonického vysílače na Ještědu. Tento téměř 100 metrů vysoký jednodílný rotační hyperboloid, v němž se nacházejí i hotel a...
Microsoft kvůli němu šel k soudu. Všechny smartphony se měly zničit
Před 25 lety chystala málo známá firma revoluční chytrý telefon. Jenže než ho uvedla na trh, došlo k rozepři s Microsoftem, která skončila žalobou. Gigant nakonec sáhl k mimosoudnímu vypořádání,...
Samsung překvapil Prahu dronovou show. Proběhla na Vltavě
U Jiráskova mostu se ve čtvrtek večer kolemjdoucím ukázala neobvyklá reklama. Samsung u příležitosti uvedení nových skládaček použil drony, které vykreslily na nebe právě aktuální novinky značky.
Po internetu už kolují makety. Apple neuhlídal nový iPhone 18 Pro
V září bude na fanoušky Applu zřejmě čekat vedle ohebného modelu také tradiční dvojice iPhonů 18 Pro a Pro Max. Na první pohled se prakticky nebudou lišit od současné dvojice, alespoň to tedy...
Konečně mají displej, jaký tu ještě nebyl. A opravdu to vypadá fantasticky
Značka proslulá všemožnými high-tech koncepty, čínské Tecno, plánuje veřejnosti ukázat další věc, která se u mobilů stále jen tak nevidí. Jde o model s nulovými rámečky okolo displeje. Dotáhnou ale...
Tyto telefony prodáte použité stále za dost peněz. Poradíme, které to jsou
Nabízí vám výrobce nebo prodejce výkupní bonus za váš starý telefon? V mnoha případech je to dar, který se neodmítá, protože výkupní ceny mnoha přístrojů jsou směšné. Jakmile je zaplatíte, tak...
EU mění pravidla. Oblíbená zařízení nemusí mít od roku 2027 výměnnou baterii
Evropská unie zavedla v roce 2023 povinnost mít v elektrických zařízeních poháněných bateriemi možnost výměny baterie uživatelem. Zároveň uvedla výjimky, kdy tato povinnost neplatí. Teď EU tuto...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
S tímto tarifem si děti samy nic nekoupí. Má datovou pojistku a věkový strop
Operátor O2 představil nový dětský tarif. Mezi jeho hlavní benefity patří co největší bezpečnost a také datová pojistka. Oproti předchozím nabídkám operátor trochu zamíchal parametry služeb, ale...
Google Maps fungují i bez dat. Offline mapu stáhnete snadno
Účet za data z dovolené dokáže překvapit. Mimo unijní zónu roamingové ceny nemají žádný strop a navigace patří k nejhladovějším aplikacím v telefonu. Google Maps však nabízejí bezplatnou pojistku –...