Operátoři při pokrývání Česka mobilním signálem často využívají již existující objekty. Nemusí jít ovšem vždy o obytnou budovu, jak dokazuje případ z Příbramska. Nezřídka antény umísťují třeba na nevyužívané tovární komíny, ovšem v Bohutíně je najdete na nepřehlédnutelném betonovém monolitu. Je navíc veřejnosti přístupný, slouží totiž i jako vyhlídka.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
S T-Mobilem jsme navštívili Rudolfku, vyhlídkovou věž, která je v provozu od května 2019 a vznikla přestavbou bývalé těžní věže Dolu Rastislav Štefánik. V tomto bohutínském dole se těžily olověné a zinkové rudy. Pro představu: v 30. letech minulého století byla právě z tohoto hlubinného dolu získávána polovina produkce olova z příbramské oblasti.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Důlní historie tohoto místa sahá nicméně až do druhé poloviny 19. století. Letopočet na štítu budovy pod těžní věží sice hlásá rok 1876, ovšem slavnostně zaražen byl tento důl 1. července 1878. Tehdy dostal název Vysokopecká jáma. O dva roky později byl přejmenován na Důl korunního prince Rudolfa, od roku 1918 pak nesl název Bohutín II. V roce 1934 došlo k přejmenování na Důl Rastislav Štefánik (rok nato pokořila těžební jáma jednokilometrovou svislou hloubku od zemského povrchu).
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Dalšího přejmenování tohoto bohutínského dolu přišlo za komunistického režimu – od roku 1950 nesl název Důl 25. únor. Ten mu vydržel až do jeho uzavření v roce 1978. Nová těžní věž stojící dnes nad téměř 1,2 kilometru hlubokou šachtou byla postavena v letech 1947 až 1949 coby náhrada původní železné těžní věže Dolu korunního prince Rudolfa.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Šlo v podstatě o dvoupatrovou strojovnu. Výška věže je 37,5 metru nad ohlubní jámy a stojí na třech štíhlých a jednom mohutném dutém pilíři, v němž se nacházejí schodiště a osobní výtah. Tento železobetonový monolit, který je považován za jedinečnou stavbu svého typu v Evropě, v sobě v současnosti kombinuje více funkcí. Novodobá historie místa začíná v 90. letech minulého století, kdy byl areál prodán soukromému majiteli.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Na začátku nového tisíciletí se na věži objevují antény mobilních operátorů, začíná tak sloužit jako mobilní vysílač. V roce 2016 odstartovala přeměna areálu pro účely turistického ruchu, o rok později se na vrcholu věže začíná budovat vyhlídka. Prostor prosklené strojovny, kde se původně nacházel těžní stroj soustavy Koepe, navíc prošel přestavbou. Stala se z něj soukromá bytová jednotka. Výhled z ní můžeme majiteli závidět, nicméně stěhování rozměrnějších předmětů se neobejde bez nasazení těžké techniky. Třeba novou lednici bylo nutné do bytu dostat za použití autojeřábu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
V budoucnu má věž nabídnout i zážitkový apartmán – v hornických objektech v okolí věže totiž funguje penzion. Jak již bylo naznačeno, cesta vzhůru na zpoplatněnou vyhlídku, a tudíž i k anténám (nejen) T-Mobilu, vede nejmohutnějším z pilířů. V něm se ukrývá točité schodiště. Zavede vás do výšky zhruba 35 metrů. Od vrcholu stavby vás v tu chvíli dělí pár posledních metrů...
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Posledních pár metrů pro otrlé: zdolat je musíte totiž po přisazeném venkovním kovovém točitém schodišti.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
V tuto chvíli tak pro někoho začíná nevšední adrenalinový zážitek, pro jiného naopak nejhorší část výstupu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
… a je z pororoštů. Uznáváme, není to nic pro jedince, kteří mají panický strach z výšek.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Nicméně za ten rozhled do okolí výstup až na vrchol Rudolfky, tedy po zdolání celkem 196 schodů, stojí.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Nabízí se z ní výhled na Brdskou vrchovinu, do které spadají i vrchy Třemošná a Malá Třemošná (oba v levé části snímku)…
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
… a samozřejmě i na zhruba dva kilometry vzdálenou Příbram. Na snímku jsou dobře rozpoznatelné místní kostely, a sice Sboru Mistra Jakoubka ze Stříbra (vlevo) a svatého Vojtěcha. Vlevo od prvně zmíněného kostela pak nad stromy ční vrchol věže kostela svatého Prokopa. Na snímku vpravo lze rozpoznat i věž hasičské zbrojnice Sboru dobrovolných hasičů v části Březové Hory.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Důl Řimbaba (světla omítnutá budova s letopočtem 1946), který slouží jako hornické muzeum. Nachází se v osadě Vysoká Pec, části obce Bohutín.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Rodný dům Jana Antonína Alise (na snímku vpravo). Alis byl hormistrem, huťmistrem, horním radou a především průkopníkem hlubinného dolování v březohorském stříbrorudním revíru.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
V těchto místech se nacházel Důl Štěpánka, první svislá jáma v bohutínském revíru (zaražena roku 1827). Jáma dostala jméno podle arcivévody Štěpána, lidově se jí říkalo Štěpánka.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Na tomto snímku je Tisová hora. V těchto místech byl v minulosti v provozu rudný Důl František (někdy uváděno Důl Františka).
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Jeho existenci připomíná i popis jednoho z pokojů penzionu, který k vyhlídce Rudolfka přiléhá. Pokoje jsou totiž pojmenovány po zdejších dolech. Hosté se tak během rekreace dozvědí i něco o důlní historii regionu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
T-Mobile má na vrcholu Rudolfky tři sektory osazené celkem devíti anténami.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Rádius pokrytí zahrnuje obce Havírna, Vysoká Pec (část Bohutína) a část obce Lazec.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Technologický kontejner T-Mobilu se nachází u paty nejmohutnějšího pilíře Rudolfky.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Ukrývá veškerou nezbytnou technologii pro fungování základnové stanice. Za povšimnutí stojí „choboty“ na protilehlé stěně, jde o technologii pro řízení teplotního managementu. „Nechladí díky klasickému kompresoru, ale využívá venkovní vzduch, který trochu ochladí a ‚protlačí‘ ho skrze kontejner ven,“ upřesnil manažer kvality sítě ve společnosti T-Mobile Josef Majer s tím, že jde o méně poruchový a méně energeticky náročný systém.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
V kontejneru se nacházejí vnitřní jednotky transportní a RAN technologie, takzvané BBU (base band unit). Jde o řídicí jednotky k vysílacím jednotkám (RRU).
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Na tomto snímku jsou současný optický (ODF) a ve spodní polovině pak již téměř nepoužívaný metalický (DDF) způsob propojování provozu transportních technologií.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Záložní baterie pro vykrytí případného výpadku dodávky elektrické energie
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
V současnosti je šachta největšího bohutínského dolu zakryta betonovým poklopem. Každý rok se pomocí sond kontroluje, že se nepohybuje. Není však jediným, ještě jeden poklop se nachází v hloubce 33 metrů. Prostor mezi nimi je vyplněn štěrkem.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Od hloubky 76 metrů jsou všechna důlní díla (důl zahrnuje desítky kilometrů chodeb, chodeb je zde celkem 33) zatopena.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Při cestě na vrchol Rudolfky jsme narazili i na zajímavé dobové artefakty. Třeba na tuto kovovou plastiku s budovatelskými a mírovými motivy…
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz