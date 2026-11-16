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Toto je nejdivnější vyhlídková věž. Je v ní dokonce i byt

Lukáš Hron
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BTS T-Mobilu na bývalé těžní věži v Bohutíně BTS T-Mobilu na bývalé těžní věži v Bohutíně BTS T-Mobilu na bývalé těžní věži v Bohutíně BTS T-Mobilu na bývalé těžní věži v Bohutíně BTS T-Mobilu na bývalé těžní věži v Bohutíně BTS T-Mobilu na bývalé těžní věži v Bohutíně BTS T-Mobilu na bývalé těžní věži v Bohutíně BTS T-Mobilu na bývalé těžní věži v Bohutíně BTS T-Mobilu na bývalé těžní věži v Bohutíně BTS T-Mobilu na bývalé těžní věži v Bohutíně BTS T-Mobilu na bývalé těžní věži v Bohutíně BTS T-Mobilu na bývalé těžní věži v Bohutíně
Operátoři při pokrývání Česka mobilním signálem často využívají již existující objekty. Nemusí jít ovšem vždy o obytnou budovu, jak dokazuje případ z Příbramska. Nezřídka antény umísťují třeba na nevyužívané tovární komíny, ovšem v Bohutíně je najdete na nepřehlédnutelném betonovém monolitu. Je navíc veřejnosti přístupný, slouží totiž i jako vyhlídka.

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Toto je nejdivnější vyhlídková věž. Je v ní dokonce i byt

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