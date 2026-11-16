|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
S těmito hodinkami můžete nechat mobil doma. Teď je seženete s velkou slevou
Není to značka, která seká jedny chytré hodinky za druhými. Ale před lety se proslavila jedním prvenstvím a zároveň hodinkami, které byly nejhezčí na trhu. Nyní po letech přichází nástupce s dobrou...
Toto je 20 nejlepších fotomobilů současnosti. Šokuje pozice nové Motoroly
Výrobci špičkových smartphonů se předhánějí v tom, kdo přinese lepší fotomobil. Žebříček se tedy průběžně mění, proto přinášíme přehled dvaceti nejlepších fotomobilů současnosti. Najdeme v něm žhavé...
Na tuto halu bude Brno pyšné, je totiž plná vyspělých technologií
Brno se koncem letošního roku dočká nové moderní multifunkční haly. Ta se díky partnerství s největším tuzemským mobilním operátorem bude pyšnit špičkovou infrastrukturou podporující moderní...
Mají důležitou funkci, kterou jiné chytré hodinky nemají. Může i zachránit život
Unikátní postavení v segmentu chytrých hodinek má modelová řada Watch D od výrobce Huawei. Je to totiž jediný model na trhu, který má zabudované přesné měření krevního tlaku díky nafukovacímu řemínku...
Je to ještě vůbec tablet? Pohled na některé specifikace a vlastnosti překvapí
Pokud toužíte po tom nejlepším tabletu od Samsungu, tak se zaměřte na čerstvou novinku Tab S12 Ultra. dostanete prémiové zboží, které není levné. Ale výsledná cena vás dost možná šokuje, kolik...
Toto je nejdivnější vyhlídková věž. Je v ní dokonce i byt
Operátoři při pokrývání Česka mobilním signálem často využívají již existující objekty. Nemusí jít ovšem vždy o obytnou budovu, jak dokazuje případ z Příbramska. Nezřídka antény umísťují třeba na...
Je to ještě vůbec tablet? Pohled na některé specifikace a vlastnosti překvapí
Pokud toužíte po tom nejlepším tabletu od Samsungu, tak se zaměřte na čerstvou novinku Tab S12 Ultra. dostanete prémiové zboží, které není levné. Ale výsledná cena vás dost možná šokuje, kolik...
V devadesátkách zažívaly boom, teď jsou na ústupu. Češi mají už jiné preference
Oblíbenost internetové televize (IPTV) pro příjem televizního vysílání v Česku roste. Preferuje ji 55 % Čechů, v roce 2023 to bylo 42 %. Videoobsah či televizi sleduje přes internet již 89 % Čechů,...
Apple se stává na Česku závislým. Už se zase vrátil do Vršovic
Apple zveřejnil svůj letošní vánoční klip. Jde o příběh malého snílka, kreativně nadaného chlapce, který se i přes různá úskalí nevzdává toho, co jej baví. Nový emotivní klip připomínající, jak...
Záhada vadných iPhonů odhalena. Je to jinak, než si leckdo myslel
Už po pouhém dni používání řada majitelů revolučního skládacího iPhonu řešila zásadní problém. Některým kusům tržní novinky totiž praskl vnitřní displej. A to vždy ve stejném místě, spekulovalo se...
Musk chce vyšachovat mobilní operátory. Začíná budovat svou síť
Elon Musk už nechce konektivitu poskytovat jen skrze satelity. Už nějakou dobu činí kroky k tomu, aby přinejmenším v USA vybudoval plnohodnotnou mobilní síť. Dokonce takovou, která nemá žádnou...
Na tuto halu bude Brno pyšné, je totiž plná vyspělých technologií
Brno se koncem letošního roku dočká nové moderní multifunkční haly. Ta se díky partnerství s největším tuzemským mobilním operátorem bude pyšnit špičkovou infrastrukturou podporující moderní...
S těmito hodinkami můžete nechat mobil doma. Teď je seženete s velkou slevou
Není to značka, která seká jedny chytré hodinky za druhými. Ale před lety se proslavila jedním prvenstvím a zároveň hodinkami, které byly nejhezčí na trhu. Nyní po letech přichází nástupce s dobrou...
Toto je 20 nejlepších fotomobilů současnosti. Šokuje pozice nové Motoroly
Výrobci špičkových smartphonů se předhánějí v tom, kdo přinese lepší fotomobil. Žebříček se tedy průběžně mění, proto přinášíme přehled dvaceti nejlepších fotomobilů současnosti. Najdeme v něm žhavé...
Mají důležitou funkci, kterou jiné chytré hodinky nemají. Může i zachránit život
Unikátní postavení v segmentu chytrých hodinek má modelová řada Watch D od výrobce Huawei. Je to totiž jediný model na trhu, který má zabudované přesné měření krevního tlaku díky nafukovacímu řemínku...
Dubaj / Dubai DLRC Bezkonkurenční financování posledních dvou jednotek
Dubaj, Spojené arabské emiráty
1 768 080 Kč
Nejlepší iPhone nás dokázal nadchnout. Ale v jednom směru na konkurenci nestačí
Apple se konečně pustil do výroby ohebných smartphonů a jeho první pokus je solidním zařízením, které však není bez chyb. iPhone Duo ukázal v redakčním testu své silné i slabé stránky.
Jsou vám po chuti čínské chutě? Tamní značky jsou o tom zcela přesvědčené
Čínští výrobci mobilů mají dva klíčové trhy. Domácí a zbytek světa. Na jednu stranu se produkty pro ně od sebe dost liší, na druhou přebírají specifické vlastnosti. Je to hodně znát především po...