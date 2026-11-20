Tuto neobvyklou vyhlídkovou věž najdete v Bohutíně, obci ležící zhruba šest kilometrů jihozápadním směrem od Příbrami. Nepřehlédnutelný betonový monolit stojí nedaleko Vysokopeckého rybníka. Jde o bývalou těžní věž hlubinného Dolu Rastislav Štefánik, později přejmenovaného na Důl 25. únor. Pozdější soukromý vlastník hornického areálu této jedinečné stavbě svého typu v Evropě vdechl nový život.
Na její vrchol můžete vystoupat za drobný poplatek a kochat se rozhledem do okolí. Přitom na vás čeká i jeden adrenalinový zážitek: poslední výškové metry musíte zdolat po přisazeném venkovním kovovém točitém schodišti z pororoštů. Při vstupování na něj tak pod sebou máte zhruba pětatřicetimetrovou hloubku. Nic pro jedince mající panický strach z výšek.
Fotoreportáž z netradiční vyhlídkové věže v Bohutíně si můžete připomenout zde:
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Toto je nejdivnější vyhlídková věž. Dá se v ní dokonce i bydlet