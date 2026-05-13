Historicky bylo toto město jedním z prvních, které pokryl mobilní signál. Dva vysílače tehdejší sítě NMT byly v Praze, třetí pak v Brně, respektive na vysílači v jeho těsné blízkosti. Dnes již O2, nástupce Eurotelu, toto místo nevyužívá. V moravské metropoli jsme tak zamířili na nejstarší bétéesky z éry GSM. Ta úplně nejstarší se nachází v pomyslném jádru místního „Bronxu“.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Jeden z našich cílových bodů byl totiž v ulici Cejl, tedy páteřní ulici širšího centra Brna nacházející se ve čtvrti Zábrdovice. Toto místo má mezi místními pověst nevzhledné a nebezpečné lokality. Základnová stanice společnosti Cetin, z níž se šíří signál operátora O2, se nachází na administrativní budově v jednom z místních areálů. A to už od roku 1995.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Operátor tedy tento sajt využívá už od dob sítě NMT, sloužil k pokrytí centra Brna. Síť třetí generace, GSM, spustil totiž až 1. července 1996. Tedy už před třiceti lety. Brno se od té doby bezesporu proměnilo, hlavní dominanty však zůstaly stejné.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Patří mezi ně samozřejmě místní pýchy. Tedy jak téměř osm set let starý hrad Špilberk, který v 17. století prošel přestavbou v mohutnou barokní pevnost, jejíž součástí bylo i vězení, …
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
… tak katedrála svatých Petra a Pavla stojící na vrchu Petrov. Tato národní kulturní památka s dvojicí 84 metrů vysokých věží je známá všem, je totiž vyobrazena na české desetikoruně.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Nicméně v průběhu tří dekád vyrostly v Brně i nové dominanty. A to například brněnská trojčata, tedy kancelářský komplex Šumavská.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Na střeše objektu jsme si všimli i zajímavé neplánované paralely právě mezi zmíněným kancelářským komplexem a vysílacími rádii (RRU).
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Ta se stejně jako všechny antény Cetinu nacházejí na střešní nástavbě. V únoru 2025 proběhla modernizace na technologii Ericsson.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
„Jde o velký MW a agregační bod v centru Brna, tomu odpovídá i velké množství konektivit, která jsou zde umístěny,“ vysvětlil přítomnost velkého množství antén specialista výstavby Oldřich Šedivý z Cetinu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Celkem jsou zde umístěny tři sektory (vyzařovací azimuty 0, 120 a 240 °), které vysílají v pásmech 700/800/900/1 800/2 100/2 600 a 3 700 MHz (Massive Mimo 32×32).
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Díky budově, která převyšuje okolní zástavbu, se nabízí otevřený rozhled do všech světových stran.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Tedy i západním směrem, na brněnské centrum. V těsné blízkosti administrativní budovy, která nabízí takového výhledy, jsou však četné náznaky toho, proč se této lokalitě přezdívá brněnský Bronx.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Tato původně předměstská osada s německým názvem Zeile se v v 19. století proměnila v průmyslové centrum Brna. Město však v současnosti už začíná připravovat zakázky na zhotovení studií pro budoucí obnovu lokality.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Výpravní budova brněnského nádraží (šedá budova s hodinovou věží), které patří mezi nejstarší v Česku. V provozu je od roku 1839. Brno se má ovšem dočkat nového nádraží. Stavět se má ve čtvrti Trnitá a od toho stávajícího bude vzdálené zhruba 800 metrů.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
V těsné blízkosti výpravní budovy se nachází objekt bývalé nádražní pošty (na snímku zcela vpravo). Jde o funkcionalistickou stavbu z první republiky, která projde proměnou. Po rekonstrukci se v ní mají nacházet obchody, kanceláře banky a úřady.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Před dalšími výhledy na Brno však krátce nahlédneme do technologické místnosti, kterou jsme míjeli cestou na střechu. Začneme netradičně pohledem do zhasnutého prostoru, vynikne tak totiž řada svítících a blikajících světýlek v indoorových skříních.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Jinak jde o tradiční pohled, jen v tomto případě na bohatě zaplněné skříně – tento sajt, jak jednou padlo, disponuje velkým množstvím konektivit.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Záložní AKU baterie LiFePo 200Ah pro vykrytí případných výpadků elektrické energie
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
A zpět k výhledům, které se technikům operátora z tohot sajtu nabízejí. V těsné blízkosti budovy, na níž jsou technologie Cetinu umístěny, se nachází třeba jedna z brněnských tepláren, provoz Špitálka. Provoz této teplárny byl zahájen v prosinci 1930.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Zprvu byly do provozu uvedeny čtyři kotle, v roce 1939 byl pak postaven pátý. V únoru 1975 však teplárnu zachvátil ničivý požár, který si vyžádal i lidské oběti.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Špitálka následně na základě rozhodnutí tehdejší vlády přešla ze spalování nebezpečného černouhelného prachu na spalování plynu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Na tomto snímku s výhledem severovýchodním směrem je patrná věž kostela Nejsvětějšího Srdce Páně stojícího ve čtvrti Husovice.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Zde naopak věže kostela Nanebevzetí Panny Marie ve čtvrti Zábrdovice
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Ve středu fotky je budova stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně v Žižkově ulici. Netradiční „duté“ věže vpravo níže pak náleží nájemnímu domu od brněnského stavitele Franze Pawlu, dům se nachází na Konečného náměstí.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Vlevo se nachází administrativní budova v Mlýnské ulici, která před celkovou rekonstrukcí dostala výraznou nástavbu tvořenou prosklenou konferenční halou a kancelářskými prostory. Vpravo pak ční vodárenská věž v areálu památkově chráněných Ústředních městských jatek.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Jako stověžatá se označuje Praha, Brno jí ovšem šlape na paty. I zde se totiž najdou desítky věží a věžiček. Pohledu na centrum města dominují (zleva): 62,66 metru vysoká věž bývalé radniční budovy, věž kostela svatého Jana Křtitele a Jana Evangelisty s přilehlým minoritským klášterem a věže kostela svatého Michala. Kromě jmenovaných je na snímku patrná i řada dalších věžiček, které jsou součástí obytných domů.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Ještě jednou se zastavíme u pohledu na katedrálu svatých Petra a Pavla. Tato národní kulturní památka není totiž jen nejvýraznější brněnskou dominantou, ale také patří k nejvýznamnějším jihomoravským architektonickým památkám. Současná podoba chrámu s dvojicí 84 metrů vysokých věží pochází z počátku 20. století, kdy byl přestavěn ve stylu novogotiky.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Tomuto snímku dominuje obchodní centrum Letmo s netradičně pojatou bílou fasádou s nepravidelnými okny ve tvaru organických skvrn. Současná podoba objektu stojícího naproti hlavnímu nádraží pochází z let 2011 až 2013, kdy byla původně kancelářská budova, která v roce 2002 vyhořela, přestavěna.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Stará radnice, která je od července 2024 národní kulturní památkou, je nejstarší občanskou stavbou v Brně. Na její veřejnosti přístupnou vyhlídkovou věž vede 173 schodů.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Kostel svatého Tomáše, vpravo od něj je rozpoznatelný Nový zemský dům, v němž sídlí krajský úřad Jihomoravského kraje. Na horizontu vpravo je pak patrný i vršek věže kostela svatého Augustina ve čtvrti Stránice.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
V popředí střecha zážitkového hostelu Franz Kafka Špitál, výrazná bílá stavba v pozadí je část budovy Janáčkova divadla.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Nad střechy ční polyfunkční dům Nad Arboretem. Na pomyslné přímce mezi administrativní budovou na Cejlu a zmíněným polyfunkčním domem stojí významná brněnská vila Tugendhat, která je vrcholným dílem funkcionalistické architektury a celosvětovým unikátem. V roce 2001 byla prohlášena památkou zapsanou na Seznam světového dědictví UNESCO.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
V letech 2011 až 2013 získalo Brno novou, moderní dominantu: výškovou budovu AZ Tower. Jde o nejvyšší výškovou budovu v Česku. Má 30 podlaží a její výška činí 111 metrů (nejvyšší bod se nachází ve 116 metrech, do této výšky ční anténa na vrcholu budovy). Na střeše se nachází nejvýše položená veřejně přístupná vyhlídková terasa v Česku.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Vlněna Office Park je komplex administrativních budov stojících na místě bývalé textilní továrny Vlněna.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Brněnské brownfieldy se postupně mění v moderní čtvrti. Vznikají administrativní komplexy i obytné projekty jako například Allrisk Meridiem přezdívaný Brněnský diamant (na snímku vlevo. Nahoře vpravo je patrný kostel svatého Gotharda, který stojí v bezprostředně sousedících Modřicích.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Dominantou snímku je kostel svatého Jakuba, patrná je i věž k Cejlu blíže stojícího kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jezuitské ulici.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Výhodou Brna oproti Praze je, že není tak rozlehlé, a tak jsme od bétéesky na Cejlu dohlédli i na další dva nejstarší brněnské sajty. Tedy jak na druhý nejstarší nacházející se ve čtvrti Nový Lískovec (panelák vlevo od levé věže kostela svatého Michala)…
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
… tak ten z této trojice nejmladší na paneláku ve čtvrti Vinohrady (zelený panelák na snímku). A tímto pohledem se s nechvalně proslulým Cejlem loučíme a míříme do části Nový Lískovec.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Právě tam se v ulici Koniklecová nachází druhá nejstarší stále funkční brněnská BTS. Na střeše jednoho z panelových domů je od roku 1996.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Vysílací pásma jsou 700/800/900/1 800/2 100/2 600 a 3 700 MHz (Massive Mimo 32×32).
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Technologické okénko končí detailem koaxiálních kabelů na rádiových jednotkách, v technologických místnostech všech navštívených sajtů se totiž nacházejí stejné technologie, a tak bychom se jen opakovali.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
A co že jsme z paneláku v Koniklecové ulici viděli? Naskytl se nám třeba jiný pohled na nejvyšší český mrakodrap, AZ Tower. Komín na snímku vpravo se nachází v areálu brněnské fakultní nemocnice.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Hrad Špilberk, na horizontu je patrný v úvodu zmíněný vysílač, a sice televizní vysílač Hády. Na snímku dole je patrná i bazilika Nanebevzetí Panny Marie nacházející se na Mendlově náměstí.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Poněkud vzdálenější pohled na centrum Brna s jasně rozpoznatelnou katedrálou svatých Petra a Pavla. V pozadí je čtvrť Vinohrady. Vlevo od katedrály je teplárna Špitálka, vpravo jsou pak rozpoznatelné věže kostelů svatého Cyrila a Metoděje (ve čtvrti Židenice) a Neposkvrněného Početí Panny Marie. Do snímku vpravo vespod zasahuje i devátá nejvyšší brněnská budova…
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Pohled na brněnské výstaviště s dominantou v podobě výstavního pavilonu Z s kruhovým půdorysem
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Sila na snímku se nacházejí v brněnské části Chrlice, za nimi je patrný klíčový energetický uzel na Moravě, rozvodna Sokolnice.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
V minulosti musely být podobné výhledy poměrně frustrující, všudypřítomná betonová šeď však vzala naštěstí za své a fasády zateplených panelových domů hrají pestrou škálou barev. Někde sytými…
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Věžový vodojem na vrchu Kohoutovická Baba v městské části Kohoutovice
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Univerzitní kampus Masarykovy univerzity v městské části Bohunice. Vpravo na snímku je lávka překlenující ulici Kamenice.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Snímku dominuje spalovna SAKO v městské části Židenice. Vlevo na snímku je patrný i kostel Nanebevzetí Panny Marie stojící v obci Pozořice.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Budova Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně stojící v městské části Královo Pole
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Vpravo ve spodní části snímku je troubský kostel Nanebevzetí Panny Marie, v pozadí je obec Střelice s dobře viditelným vodojemem.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Pohled na Modřice, zřetelný je místní kostel svatého Gotharda. Obec v pozadí jsou Rebešovice.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Pohled na městskou část Tuřany, na snímku je dobře patrný místní kostel Zvěstování Panny Marie. Vpravo nahoře je viditelný vojenský radar Sokolnice.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
S druhou nejstarší brněnskou BTS se loučíme pohledem na nedaleké Popůvky. A míříme do městské části Vinohrady, …
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
… kde se na střeše panelového domu základnová stanice Cetinu (tehdy Eurotelu) nachází od roku 1999.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Vzhledem k umístění této základnové stanice je zde pouze jeden sektor.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Vysílací pásma jsou stejná jako na předchozích dvou sajtech, tedy 700/800/900/1 800/2 100/2 600 a 3 700 MHz (Massive Mimo 32×32)
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Ve středu snímku jsou budovy Mendelovy univerzity v Brně. nejstaršího vysokého zemědělského a lesnického učení v českých zemích.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Pohled na hrad Špilberk, níže lze rozpoznat (zleva) Mahenovo divadlo, kostel svatého Jakuba, Janáčkovo divadlo a za ním vyčnívající kostel svatého Tomáše.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
V levé horní čtvrtině snímku se nachází budova stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně (světlá budova), vlevo od ní o něco výše vykukuje zpoza stromů kupole brněnské hvězdárny a planetária.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Bílo-modrá budova je Nová Mosilana, textilní podnik zabývající se výrobou vlněných tkanin.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Tomuto snímku bezesporu dominuje především nejvyšší výšková budova v Česku, AZ Tower.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Katedrála svatých Petra a Pavla, nad jejímiž věžemi je dobře viditelný i dříve navštívený panelový dům v Koniklecové ulici. Vlevo pod katedrálou je obchodní centrum Letmo (bílá neobvykle řešená fasáda), vpravo pak brněnská teplárna, provoz Špitálka.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Dominantou tohoto výhledu jsou brněnská trojčata, tedy kancelářský komplex Šumavská. Na zalesněném kopci za výškovými budovami je patrná rozhledna Holedná.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Dobře viditelný byl od bétéesky na Vinohradech i televizní vysílač Hády. A nezmiňujeme jej náhodně…
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Právě zde totiž před 35 lety, tedy v roce 1991 pokrývání moravské metropole mobilním signálem začalo. V současnosti má Cetin, potažmo O2 v Brně a jeho okolí téměř čtyři sta základnových stanic.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz