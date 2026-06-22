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Mnozí Brňané se tomuto místu raději vyhnou. Podívejte se na něj shora

Lukáš Hron
Historicky bylo toto město jedním z prvních, které pokryl mobilní signál. Dva vysílače tehdejší sítě NMT byly v Praze, třetí pak v Brně, respektive na vysílači v jeho těsné blízkosti. Dnes již O2, nástupce Eurotelu, toto místo nevyužívá. V moravské metropoli jsme tak zamířili na nejstarší bétéesky z éry GSM. Ta úplně nejstarší se nachází v pomyslném jádru místního „Bronxu“.

Jedno město, tři místa. Respektive čtyři, v rámci putování po nejstarších funkčních brněnských bétéeskách jsme se zástupci Cetinu a operátora O2 zavítali totiž i na místo, odkud se mobilní signál v tomto koutu republiky šířil úplně původně. Tedy k jedné z brněnských dominant, televiznímu vysílači Hády. Ale postupně… Naše brněnské putování začínáme v lokalitě, které se mnozí místní raději vyhýbají:

Výhledy od BTS společnosti Cetin – Brno, Cejl
Výhledy od BTS společnosti Cetin – Brno, Cejl
Výhledy od BTS společnosti Cetin – Brno, Cejl
Výhledy od BTS společnosti Cetin – Brno, Cejl
Výhledy od BTS společnosti Cetin – Brno, Cejl
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Putování po zajímavých BTS mobilních operátorů

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vydáno 16. června 2026

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