Pohled na nebe křižované blesky může být úchvatný. Samozřejmě v případě, že se člověk nachází v bezpečí domova, je v automobilu či nějakém jiném adekvátním úkrytu. Rozhodně by se podle Hasičského záchranného sboru České republiky (HZSČR) měl vyhnout otevřenému terénu a vyvýšených míst. Stejně tak osamělým stromům, okraji lesa, převisům nízkých skal či menším stavením bez hromosvodu.

Neměli bychom ovšem zapomínat na to, že bouřka nepředstavuje hrozbu jen pro člověka, ale i pro domácí elektroniku a jiná elektronická zařízení. Operátor O2 v této souvislosti vydal přehled zásad, v nichž informuje mimo jiné i o bezpečném telefonování za bouřky.

„Vždy odpojte elektroniku ze sítě. Televize, set-top boxy, modemy, routery i další zařízení chraňte odpojením od elektrické sítě a anténních kabelů,“ varuje operátor s tím, že pouze vypnutí daného zařízení není dostačující, zůstane-li i nadále připojené do sítě. V takovém případě jej může totiž poškodit přepětí způsobené bleskem, které se navíc může šířit nejen elektrickými rozvody, ale i kabely od internetu či televize.

Vyvarovat bychom se měli za bouřky i telefonování. A to jak přes pevnou linku, tak v některých případech i mobilem.

„Telefonování přes pevnou linku je při bouřce rizikové, protože blesk může přes venkovní vedení proniknout až do sluchátka a způsobit úraz,“ varuje důrazně O2.

Co se mobilu týče, tak zde by se měl člověk řídit doporučením výše. Tudíž telefon během bouřky nenabíjet. A pokud už jej uživatel zanechá připojený k nabíječce, tak z něj v žádném případě současně nevolat. I v tomto případě totiž platí varování, že přepětí se může přenést až do zařízení, a tak uživatele i přímo ohrozit na životě.

Pomoci by mohla instalace zásuvek s přepěťovou ochranou či centrální ochrana v rozvaděči, nicméně O2 upozorňuje, že nejde o stoprocentní opatření. Při přímém zásahu bleskem nemusí totiž vždy dostačovat.

„Nejlepší ochranou je fyzické odpojení zařízení,“ připomněl operátor první zásadu a dodal, že v jiných případech uživatelům mobilních telefonů při jejich používání za bouřky nic nehrozí.

Dále připomněl už zásady všeobecného charakteru, tedy že by se člověk při bouřce neměl zdržovat u oken a měl by se vyhnout kontaktu s vodou ( nemít nádobí, nesprchovat se) i jinými vodivými materiály.

„Bouřka může způsobit nejen výpadky služeb, ale i nenávratné škody na elektronice. Pokud včas odpojíte elektronická zařízení, výrazně snížíte riziko škod i ohrožení zdraví,“ dodalo O2 s tím, že v bezpečí by měl člověk setrvat alespoň 30 minut po posledním zahřmění.

HZSČR upozorňuje, že bouřka je nejvíce nebezpečná do vzdálenosti tří kilometrů, tj. zhruba devět sekund mezi bleskem a hřměním, přičemž v bezpečném úkrytu by měl člověk zůstat až do doby, než bude bouře vzdálená alespoň deset kilometrů (mezi bleskem a hřměním uplyne zhruba 30 sekund).