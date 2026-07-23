Zákaznická věrnost je něco, co mnohé společnosti umí ocenit. U mobilních operátorů to ovšem zrovna moc neplatí. Bonus za věrnost se nenosí. To ovšem neznamená, že by byli úplně lakomí, důkazem toho jsou pravidelné letní či vánoční akce. Ty jsou však plošné, operátoři nedělají rozdíl mezi tím, jste-li jejich zákazníkem měsíc, nebo řadu let – a to i třeba od úplného počátku jejich působení v Česku.
Nováčci jsou tedy sice spokojeni, že mohou čerpat stejné výhody jako letití zákazníci, ti se ovšem cítí být opomíjeni. To zákazníci britského Sky Mobile takový pocit řešit nemusejí. Operátor se je rozhodl odměnit vskutku štědrým letním bonusem.
Konkrétně bezplatným roamingem. Ten je k dispozici pro zákazníky, kteří spadají do kategorie Sky VIP Diamond, tedy ty využívající služby Sky Mobile více než 15 let. Ti tak nyní při svých cestách do zahraničí mohou používat data, hovory i SMS stejně jako doma. Tedy bezplatně. Stejně jako to mají zákazníci operátorů působících v unijních státech při svých cestách po EU.
Jenže Velká Británie už více než šest let členem EU není. Zákazníci britských operátorů tak při cestách do zámoří musejí počítat také s náklady za mobilní služby využité mimo britské území. Ne však ti nejvěrnější Sky Mobile. Operátor navíc více než zdvojnásobil své globální roamingové pokrytí.
Počet roamingových destinací se z dosavadních 55 vyhoupl na 120. Seznam zahrnuje nově například i Evropu, USA, Austrálii, Thajsko, Indii, Egypt, Singapur, Jamajku či Čínu. Britský portál The Sun píše, že toto obrovské rozšíření znamená, že britští rekreanti se nyní mohou volně pohybovat po mnohem více místech, od pláží Barbadosu až po hory Peru.
Vzpomenete si, kdy naposledy vás mobilní operátor opravdu odměnil za vaši věrnost? Tedy kdy sám přišel s nějakou akcí, slevou či bonusem jen za to, že jste s ním pět, deset, patnáct let? Marně pátráme v paměti, kdy se tak stalo nám. A to jsme s jedním tuzemským už téměř čtvrt století. Jediné, co před lety zabralo, byla hrozba odchodem ke konkurenci. To však v době, kdy lze operátora měnit obrazně řečeno jako ponožky, tedy být klidně každý měsíc u jiného poskytovatele třeba z důvodu ještě výhodnější akviziční nabídky, možná již nefunguje. S vlastními zkušenostmi se můžete podělit v diskusi.