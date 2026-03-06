Čechů je na Blízkém východě o třetinu méně než o víkendu, hlásí operátoři

Autor: ,
  17:55
O zhruba dvě třetiny se oproti víkendu snížil počet Čechů využívajících mobilní služby na Blízkém východě. I tak podle dat tuzemských operátorů, kteří jim v neděli aktivovali bezplatně datové balíčky umožňující snazší komunikaci, setrvávají v oblasti válečného konfliktu tisíce jejich klientů.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Amr AlfikyReuters

T-Mobile má v současnosti na Blízkém východě podle mluvčí Patricie Šedivé zhruba 2 400 zákazníků. Proti víkendu, kdy konflikt začal, jejich počet klesl o 1 400.

„Okamžitá konzumace dat narostla v daných destinacích zhruba trojnásobně oproti normálu, nicméně přesné údaje budou známy až po ukončení této pomoci,“ sdělila Šedivá.

U operátora O2 od víkendu klesl počet zákazníků v oblasti přibližně o 36 procent.

„Většina zákazníků balíček Svět Top 5 GB, který jsme jim aktivovali na 30 dnů zdarma jako okamžitou pomoc, začala průběžně využívat,“ řekla ČTK mluvčí O2 Veronika Zachariášová.

Vodafonu klesl za posledních pět dnů počet zákazníků na Blízkém východě o čtvrtinu.

„Doteď jsme aktivovali zhruba 2 400 čísel, balíček (mobilních dat) mělo aktivovaný 72 procent zákazníků,“ doplnila mluvčí Vodafonu Lenka Do.

Operátoři O2, T-Mobile a Vodafone bezplatně aktivovali svým českým zákazníkům ve vybraných zemích Blízkého východu balíček mobilních dat. Reagovali tak na současnou krizovou situaci v regionu po sobotních izraelsko-amerických úderech na Írán a íránských odvetných útocích. Operátor O2 nabídl zákazníkům pět gigabajtů dat, Vodafone sedm gigabajtů a T-Mobile deset gigabajtů.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Největší překvapení. Promakaný telefon zastínil všechny věhlasné značky

Koncept modulárního telefonu Tecno

Barcelona (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Značka Tecno na veletrhu v Barceloně předvedla koncept modulárního smartphonu v té asi nejpokročilejší formě, jakou jsme kdy viděli. Jde sice jen o prototyp, ale nabízí široké možnosti, jak si...

Bude to někdo chtít? Čtvercový mobil skrývá nečekané překvapení

Frog RS1

Barcelona (Od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Smartphone se čtvercovým půdorysem? Dost zvláštní koncept a to je jen první pohled. Po prozkoumání zjistíme, že telefon má mít ještě mechanickou klávesnici nebo její alternativu. Navíc to má být...

Je oranžový a všichni ho chtějí. Kdo nemá fejkový iPhone, jako by nebyl

Hotwav napodobenina iPhonu

Barcelona (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Na technologickém veletrhu v Barceloně byl i letos k vidění trend, který propojoval celou řadu výrobců mobilů. Letos se všichni rozhodli, že budou mít napodobeninu nejnovějšího iPhonu s...

Trapas, nebo geniální tah? Xiaomi překvapilo novým doplňkem k iPhonu

Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank

Barcelona (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Nové příslušenství k iPhonu jsme na konferenci značky Xiaomi upřímně nečekali. Výrobce majitelům iPhonů nabídne tenkou powerbanku s bezdrátovým nabíjením – i v oblíbené oranžové barvě. Je...

Tak skvělý displej jsme ještě neviděli. Překonává i panely prémiových značek

Prototyp smartphonu TCL s OLED Nxtpaper displejem

Barcelona (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Už několik let vsází značka TCL především na smartphony a tablety s displejem s vlastní Nxtpaper technologií. Panely zajišťují díky antireflexní úpravě skvělou čitelnost za všech podmínek. Dosud ale...

Čechů je na Blízkém východě o třetinu méně než o víkendu, hlásí operátoři

Budova Burdž al-Arab v Dubaji ve Spojených arabských emirátech po íránském...

O zhruba dvě třetiny se oproti víkendu snížil počet Čechů využívajících mobilní služby na Blízkém východě. I tak podle dat tuzemských operátorů, kteří jim v neděli aktivovali bezplatně datové balíčky...

6. března 2026  17:55

Vůbec se toho nebojí. Fejkují design slavných produktů a nestydí se za to

Oukitel C9

Barcelona (Od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Napodobeniny produktů slavných značek jsou dnes zcela běžné a třeba v případě textilu je to specifické odvětví takzvaných replik. U elektroniky je to složitější, design okopírovat jde, ale vespod je...

6. března 2026  10:08

Před lety byl tento typ mobilu obrovský hit. Našli jsme luxusní moderní verzi

Unihertz Titan 2 Elite

Barcelona (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Značka Unihertz sama o sobě prohlašuje, že vyrábí smartphony pro úzké skupiny uživatelů. A její nejnovější model, Titan 2 Elite, takovým určitě je. Zároveň však díky svému provedení působí skutečně...

6. března 2026

Značka s neobvyklým jménem má dvě novinky. Jedna se trefuje do Applu

Nothing Phone (4a) Pro

Londýn (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Výrobce Nothing, který se prezentuje jako designová alternativa k nudným androidům, má dvě smartphonové novinky. Zatímco jedna využívá toho, co se osvědčilo minule, druhá dělá pořádný designový krok...

5. března 2026  14:31

Bude to někdo chtít? Čtvercový mobil skrývá nečekané překvapení

Frog RS1

Barcelona (Od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Smartphone se čtvercovým půdorysem? Dost zvláštní koncept a to je jen první pohled. Po prozkoumání zjistíme, že telefon má mít ještě mechanickou klávesnici nebo její alternativu. Navíc to má být...

5. března 2026  10:08

Splátkový prodej má zachránit trh s mobily. Neplatičům ho na dálku zamknou

Premium
ilustrační snímek

Barcelona (Od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Je to jeden z nevyhnutelných trendů, o kterých se v Barceloně na veletrhu MWC mluví spíš opatrně, neoficiálně. Chytré telefony však v průběhu letošního roku čeká zdražování, a to poměrně razantní....

5. března 2026

To už snad ani není mobil. Má baterii jako šest běžných smartphonů

Fossibot F107 Pro

Barcelona (Od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Kdo pamatuje staré kufříkové mobily pro standard NMT, tak si dokáže představit, jak mohutný je odolný smartphone Fossibot F107 Pro. Z dnešního pohledu gigantický telefon má taktéž gigantickou...

5. března 2026

Zákazníci rozhodli o nejrychlejším internetu v Česku. Operátor má trofeje

Ookla trofeje

Hned dvě trofeje převzali na barcelonském veletrhu MWC zástupci mobilního operátora O2 od společnosti Ookla. Ocenění za kvalitu své mobilní sítě za druhé pololetí 2025 získal operátor na základě...

4. března 2026  14:04

Největší překvapení. Promakaný telefon zastínil všechny věhlasné značky

Koncept modulárního telefonu Tecno

Barcelona (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Značka Tecno na veletrhu v Barceloně předvedla koncept modulárního smartphonu v té asi nejpokročilejší formě, jakou jsme kdy viděli. Jde sice jen o prototyp, ale nabízí široké možnosti, jak si...

4. března 2026  8:46

Tento prcek vidí jako Predátor. Překvapí i velikostí baterie

Ulefone Armor 20T Pro

Barcelona (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Kompaktní model značky Ulefone nás na veletrhu MWC zaujal několika prvky výbavy. Malý a odolný telefon nabídne termokameru a překvapivě velkou baterii. Navíc není ani nijak výrazně drahý.

4. března 2026

Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe
Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe

Únava, výkyvy nálad, problémy se spánkem nebo náhlé pocení. Po čtyřicítce se hormonální změny hlásí o slovo častěji, než si myslíme. Existuje ale...

Je to budoucnost lidstva? Roboti budou vylézat z mobilů a sledovat nás

Humanoidní robot Honor

Barcelona (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Umělá inteligence proniká do chytrých telefonů čím dál výrazněji a zdá se, že v blízké budoucnosti může změnit podstatu těchto zařízení. Prototyp smartphonu představený na veletrhu MWC v Barceloně...

3. března 2026  14:31

Deutsche Telekom vymaže v Evropě zbývající bílá místa. Má řešení

ilustrační snímek

Takzvaná bílá místa, tedy lokality bez pokrytí mobilním signálem, netrápí pouze tuzemské operátory. Místa, kde nelze využít mobilní data, jsou i jinde v Evropě. Německá skupina Deutsche Telekom hodlá...

3. března 2026  11:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.