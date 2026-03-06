T-Mobile má v současnosti na Blízkém východě podle mluvčí Patricie Šedivé zhruba 2 400 zákazníků. Proti víkendu, kdy konflikt začal, jejich počet klesl o 1 400.
„Okamžitá konzumace dat narostla v daných destinacích zhruba trojnásobně oproti normálu, nicméně přesné údaje budou známy až po ukončení této pomoci,“ sdělila Šedivá.
U operátora O2 od víkendu klesl počet zákazníků v oblasti přibližně o 36 procent.
„Většina zákazníků balíček Svět Top 5 GB, který jsme jim aktivovali na 30 dnů zdarma jako okamžitou pomoc, začala průběžně využívat,“ řekla ČTK mluvčí O2 Veronika Zachariášová.
Vodafonu klesl za posledních pět dnů počet zákazníků na Blízkém východě o čtvrtinu.
„Doteď jsme aktivovali zhruba 2 400 čísel, balíček (mobilních dat) mělo aktivovaný 72 procent zákazníků,“ doplnila mluvčí Vodafonu Lenka Do.
Operátoři O2, T-Mobile a Vodafone bezplatně aktivovali svým českým zákazníkům ve vybraných zemích Blízkého východu balíček mobilních dat. Reagovali tak na současnou krizovou situaci v regionu po sobotních izraelsko-amerických úderech na Írán a íránských odvetných útocích. Operátor O2 nabídl zákazníkům pět gigabajtů dat, Vodafone sedm gigabajtů a T-Mobile deset gigabajtů.