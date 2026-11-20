Slevy na vybrané tarify nejsou u tuzemských mobilních operátorů nic neobvyklého. Je to způsob, jak pod svá křídla přilákat nové zákazníky, a to třeba i ty od konkurence. Vesměs jsou krátkodobého charakteru, výjimkou je Vodafone, který láká na trvalé procentní slevy. A to i právě v souvislosti s Black Friday. Při této příležitosti totiž navýšil obvykle poskytovanou slevu na základní tarif BezLimitu M.
Jeho ceníková cena činí 799 korun, do 17. listopadu na něj ovšem Vodafone poskytoval 28% trvalou slevu. Zájemce tak tento tarif vyšel jen na 576 korun. Od středy 18. listopadu na něj ovšem operátor až do konce listopadu dává o poznání vyšší slevu. A to 41 % napořád. Aktuálně tak tento datově neomezený tarif s rychlostním omezením 8 Mb/s, které je podle operátora dostačující pro všechny běžné každodenní aktivity (surfování na internetu či používání sociálních sítí), a pěti dny neomezené rychlosti na 24 hodin vyjde na méně než 500 korun. Zájemce, který Black Friday slevy využije, tak za tento tarif zaplatí pouhých 472 Kč.
Tedy o víc než 300 korun méně oproti obvyklé ceně. To je bezkonkurenční nabídky, žádný z konkurenčních operátorů totiž nedá neomezená data levněji. To však neznamená, že nemají cenově výhodnější nabídky.
Třeba O2 láká na akviziční tarif, za který nově příchozí zákazník zaplatí jen 349 korun. Cena ve srovnání s nabídkou Vodafonu o poznání lákavější, jenže O2 slevu garantuje jen po dobu prvních 12 měsíců. Zákazník má navíc k dispozici pouze 10 GB dat, na druhou stranu alespoň plnou rychlostí. Zkrátka se však bude muset držet i v případě volání a textování, v obou případech má totiž k dispozici jen 150 volných jednotek.
T-Mobile láká na cenově ještě výhodnější nabídkou. Tarif Next Data 5 GB dá při online zřízení za pouhých 335 korun. Jde tak o slevu ve výši 31 % z běžné ceny. I zde však platí určitá omezení. Uvedená cena platí jen po dobu 24 měsíců od aktivace tarifu, volání i SMS jsou omezená na 150 volných jednotek a mobilních dat je jen 5 GB.
Black Friday slevy i na vybraný hardware
Dalším operátorem, který na listopadový slevový pátek reaguje, je O2. To vsadilo na hardware: s Black Friday slevou nabízí vybrané telefony, tablety a chytré příslušenství. Oproti vánoční nabídce mohou tato zlevněná zařízení zakoupit i zájemci, kteří dosud nevyužívají žádnou O2 službu.
Například fanouškovský Samsung Galaxy S26 FE tak pořídí o téměř pět tisíc levněji než obvykle. Po slevě je vyjde jen na 14 799 korun (standardně 19 689 Kč). O 6,5 tisíce výhodněji mohou pořídit třeba Google Pixel 11 Pro, zaplatí za něj 22 989 Kč. Black Friday slevu poskytuje O2 i na vybrané produkty Applu. A to hodinky Watch Series 12 a SE 3 či sluchátka AirPods.
V rámci Black Friday lze u O2 pořídit se slevou i vybrané smartphony značek Xiaomi, Motorola, Huawei či Nothing. Zájemce o tablet jistě potěší až dvoutisícová sleva na vybrané modely Lenovo a Honor. Výhodněji lze u O2 v rámci každoroční listopadové slevové akce pořídit i vybrané mobilní příslušenství.