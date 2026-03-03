Deutsche Telekom s pomocí poskytovatele systému satelitního internetového připojení, který je dceřinou firmou společnosti SpaceX Elona Muska, pokryje zbývající bílá místa v Evropě pomocí technologie satelitního připojení známé jako satellite-to-mobile.
Služba má být spuštěna začátkem roku 2028 v několika evropských zemích, včetně Německa, a umožní přímé propojení běžných chytrých telefonů se satelity v oblastech, kam pozemní sítě nedosáhnou.
Služba bude fungovat v pásmu mobilních satelitních služeb (MSS) Starlinku a umožní kompatibilním chytrým telefonům automaticky přepnout na satelitní síť v okamžiku, kdy ztratí pozemní signál.
Podle viceprezidentky Starlinku pro oblast prodeje Stephanie Bednarekové půjde o první dohodu svého druhu v Evropě, která nasadí novou generaci technologie V2 a nabídne širokopásmové připojení přímo do mobilních telefonů milionům lidí v deseti zemích.
„Poskytujeme našim zákazníkům nejlepší mobilní síť. A nadále masivně investujeme do rozšiřování infrastruktury,“ uvedl člen představenstva Deutsche Telekom pro technologie a produkty Abdu Mudesir.
Zároveň připustil, že existují regiony, kde je výstavba vysílačů složitá kvůli topografii či úředním omezením. „Chceme zákazníkům zajistit spolehlivé připojení i tam. Proto strategicky doplňujeme naši síť o satelitní konektivitu,“ dodal.
V Německu dosud firma pokrývá signálem 5G téměř 90 procent území, signálem LTE více než 92 procent a mobilním signálem pro hlasové služby až 99 procent rozlohy.
Již nyní Starlink poskytuje satelitní připojení pro americký T-Mobile. Služba T-Satellite byla ve Spojených státech dostupná v testovací verzi od začátku loňského roku, koncem ledna 2025 totiž do iPhonů dorazila systémová aktualizace přinášející mimo jiného i podporu satelitního připojení Starlink. Zprvu toto připojení umožňuje pouze posílat textovky, počítá se však i s voláním a mobilními daty. Jde o důležitý krok pro pokrytí oblastí, které se obtížně pokrývají běžnými vysílači, což může výrazně zlepšit možnost nouzového volání i v hůře dostupných či neobydlených oblastech.
Spolupráci se Starlinkem navázal i Vodafone. Dobrovolnický tým programu INER (Instant Network Emergency Response) fungujícího pod Nadací Vodafone díky tomu může přinést internet do oblastí postižených přírodními či humanitárními krizemi. Obnovení internetového spojení se světem umožňuje přenosná telekomunikační technologie.