Mobilní sítě 5G v současnosti podle údajů ČTÚ pokrývají přes 99,5 procenta obyvatel ČR. Cílem podle prezidenta APMS Jiřího Grunda zůstává rozšíření mobilního signálu do oblastí, které ho dlouhodobě postrádaly nebo nebyly pokryty dostatečně.
Příprava nové infrastruktury je podle Grunda ovšem proces, který stále vyžaduje rozsáhlé technické i administrativní podklady s desetitisíci stranami návrhů, podkladových materiálů a základních projektových dokumentací od operátorů.
„Realizace projektu sice probíhá v souladu s harmonogramem operátorů, přesto jeho největší brzdou je délka a složitost správních řízení,“ řekl Grund. Zrychlit výstavbu infrastruktury elektronických komunikací podle něj může připravovaná novela stavebního zákona.
Návrh nového stavebního zákona tento týden schválila vláda, novelu musí schválit ještě Sněmovna, Senát a prezident České republiky. Podle zástupců vlády má zásadně zjednodušit a zrychlit povolování staveb. Zavádí princip jeden úřad, jedno řízení a jedno razítko, který ruší dosavadní dvojkolejnost a množství závazných stanovisek od různých institucí. Zatímco podle Hospodářské komory by změna mohla pomoci k dalším investicím do výstavby, podle inženýrů a techniků novela neřeší komplikované povolování.
|
Operátoři musejí postavit stovky vysílačů. Pomůže jim i sdílení infrastruktury
Zda je, nebo není daná obec nebo její část v seznamu bílých míst bez signálu, je možné ověřit na webových stránkách Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ). Výstavbu mohou podle Grunda obce urychlit konstruktivním přístupem a spoluprací s mobilními operátory například při hledání vhodného pozemku nebo objektu pro výstavbu vysílače.
„Náš zájem, i zájem ze strany obcí na zlepšování pokrytí, i nadále trvá. Počet podnětů zasílaných na ČTÚ k přehodnocení dalších lokalit se od června dále zvyšuje, seznam takzvaných bílých míst aktuálně čítá zhruba 1 800 základních sídelních jednotek,“ uvedl předseda ČTÚ Marek Ebert. Pokud nějaká obec problémy se signálem eviduje, má se podle Eberta obrátit na ČTÚ.
Výrazně se mobilní signál podle asociace od loňska zlepšil například v obcích Skuhrov na Semilsku, Liberk v okrese Rychnov nad Kněžnou, Nové Lublice v okrese Opava, Čichořice na Karlovarsku nebo Hlavňov v okrese Havlíčkův Brod.
„Operátoři využívají sdílení pasivní infrastruktury, které umožňuje efektivnější plánování, úsporu nákladů a rychlejší realizaci i v menších nebo technicky náročnějších lokalitách,“ doplnil Grund.