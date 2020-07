Zamotaná aukce 5G: kritizuje ji i Evropská komise, nováčci a operátoři

Dopis z Evropské komise dorazil vicepremiérovi Havlíčkovi a předsedkyni Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) Haně Továrkové na počátku dubna. Znění dopisu má redakce iDNES.cz k dispozici a vyplývá z něj, že se Evropské komisi nelíbí některé základní teze, kterých se ČTÚ i přes různé změny a veletoče v nastavení podmínek aukce drží minimálně od prvního návrhu zveřejněného pod vedením Továrkové.

Roberto Viola, generální ředitel Evropské komise pro komunikační sítě, v dopise nejprve ČR chválí za kvalitu pokrytí 4G sítěmi (podle metodik EK je ČR na pátém místě) i různé iniciativy, jako vybudování mezinárodního 5G koridoru mezi Prahou a Mnichovem nebo testování 5G sítí v pěti vybraných městech i za pokrok v rozvoji širokopásmového připojení k Internetu. Připomíná však, že nastavení aukce kmitočtů pro nové mobilní sítě je jen jednou z možností, jak docílit zavedení konkurenceschopných 5G sítí. „Podmínky přidělení rádiového spektra jsou v tomto ohledu důležitým, nikoli však jediným nástrojem,“ píše Roberto Viola.

Problematický národní roaming

Tím si připravuje půdu pro kritiku nastavení aukčních podmínek. Hlavní výtka směřuje k nastavení podmínek národního roamingu. Evropské komisi nevadí národní roaming jako takový, ale vadí jí to, že v návrzích podmínek aukce figuruje národní roaming založený na nákladově orientovaných cenách. Potíž je podle Roberta Violy i v tom, že národní roaming může získat prakticky kdokoli z nových hráčů, který si pořídí jen malou část spektra v pásmech 700 MHz nebo 3,5 GHz a splní podmínku pokrytí alespoň 10 % obyvatel vlastní sítí. „Nákladově orientované podmínky přístupu jsou z našeho pohledu násilným opatřením, které může být zavedeno jen pokud je ospravedlněné předchozí analýzou trhu,“ píše se v dopise od Evropské komise.

Mimochodem v tomto ohledu je chybná původní zpráva Deníku N, který na dopis upozornil jako první. Deník N dopis interpretuje tak, že EK vadí národní roaming jako takový, to však není pravda. Vadí právě nákladově orientované ceny za národní roaming, jejich použití coby podmínky v aukci by přitom bylo skutečně bezprecedentní.

V Evropě je národní roaming poměrně běžnou metodou, jak zajistit rozvoj konkurence, nicméně i pokud je zakotven v podmínkách aukce (což být může a v některých státech je), většinou ponechává cenové podmínky takového roamingu na komerčních dohodách operátorů, případně stávající komerční dohody používá jako určité měřítko. Tak by tomu nejspíš dle představ Evropské komise mělo být i v českém případě – jinak to bude Komise vnímat jako přílišný zásah do práv stávajících operátorů a nedovolenou podporu nováčka ze strany státu.

V tomto ohledu tak lze pochopit nedávnou stížnost operátora O2, kterou na podmínky aukce poslal právě k Evropské komisi. Zdá se, že operátoři měli dopis od EK již nějakou dobu k dispozici a vidí šanci najít u Komise zastání. Proto O2 podniklo trochu nečekaný krok a poslalo stížnost na něco, co vlastně neexistuje: podmínky aukce zatím prochází konzultací a úpravami, nelze předjímat, jaká bude jejich finální podoba, a tedy si na samotné podmínky vlastně ještě stěžovat nelze. O2 (i dalším dvěma operátorům) tak jde především o vytvoření určitého tlaku na ČTÚ, aby podmínky aukce změnil. A nutno podotknout, že v tomto ohledu bude muset ČTÚ na podmínkách opravdu výrazně zapracovat.

Ostatně národní roaming a jeho celkové nastavení byly jednou z nejčastěji kritizovaných částí v připomínkách k aktuálnímu návrhu podmínek aukce. Ty mohly subjekty podávat do 7. července, a úřad by se tedy měl s jejich připomínkami ve veřejném vypořádání „poprat“ do sedmého srpna tohoto roku. Teprve vypořádání připomínek naznačí, kam skutečně ČTÚ míří a zda budou budoucí podmínky splňovat nároky Evropské komise: pokud tomu tak nebude, lze očekávat, že stávající operátoři (T-Mobile, O2 a Vodafone) se rychle na Komisi obrátí se stížnostmi, které českou aukci notně pozdrží.

Další drobnosti

Roberto Viola kritizuje v dopise Továrkové a Havlíčkovi i další drobnosti, které ČTÚ zapracoval do původních podmínek vydaných po výměně vedení a na které dopis reaguje – a které zůstaly i ve stávajících podmínkách, se kterými ČTÚ momentálně pracuje. Komisi vadí omezení spektrálního limitu v pásmu 3,6 GHz na pouhých 60 MHz pro stávajícího operátora, zatímco nováček může získat až 100 MHz. „Pochybujeme také o tom, že by spektrální limit 60 MHz pro stávající hráče (oproti 100 MHz pro nové) v celém pásmu 3,4 – 3,6 GHz byl dostatečný pro vytvoření gigabitových služeb a zda by takový byl dostatečnou motivací pro investice do kvalitních sítí,“ píše Viola.

EK také doporučuje, že by bylo vhodné prodloužit doby držení přídělů alespoň na dvacet let nebo v podmínkách aukce zajistit možnost prodloužení přídělu alespoň na tuto dobu po splnění jasných podmínek. To je mimochodem jedna z dalších připomínek, která se objevila v námitkách k aktuálnímu nastavení aukce.

Celkově tři výtky, z toho jedna zásadní, tak těm, kdo aukci připravují, jistě zamotají hlavu. Kromě nich se přitom musí vypořádat i s připomínkami podanými v aktuálním kole veřejné konzultace a mezi nimi jsou také některé zásadní výtky. Pomiňme teď ty od velkých operátorů, které tentokrát až překvapivě logicky a věcně směřují proti nastavení národního roamingu, zvýhodnění nových hráčů a dalším drobnostem: z těchto připomínek je znát, že za určitých podmínek (po úpravách znění) by vlastně stávající trojka s aukcí „uměla žít“.

Nejen stávající operátoři kritizují u aktuálních podmínek aukce (k těm se EK zatím nevyjádřila a je možné, že ještě nějaký dopis od ní přijde) třeba možnosti určitého spekulativního přihazování na některé dražené příděly: tím naznačují především to, že ČEZ, který se o aukci zajímá, je určitou nastrčenou státní pákou a může být kromě záruky příchodu nové konkurence také jakýmsi prostředníkem k navýšení celkové ceny dražených kmitočtů s tím, že by se pak z aukce mohl (při dosažení určitých neveřejných cílů) snadno stáhnout s relativně malou pokutou. I to je určitě něco, co se Komisi líbit nebude, ČEZ je totiž v podstatě státní podnik.

Diskuse se jistě povede i o nastavení podmínek pro zajištění pronájmu kmitočtů pro využití v průmyslu, i k tomu přišla řada připomínek. Zájemci o aukci také žádají snížení vyvolávacích cen vzhledem k nadcházejícímu ekonomicky nejistému období, rakouský A1 Telekom přišel s nápadem platby za frekvence ve splátkách.

Co se národního roamingu týče, celá řada připomínkujících subjektů kritizuje jeho nastavení z hlediska dostupnosti pro hráče, kteří vydraží, nebo dokonce již mají frekvence ve spektru 3,4 – 3,8 GHz. Nelíbí se to stávajícím operátorům (na to si mimo jiné O2 stěžuje u EK), ale ani zájemcům jako Nordic Telecom nebo hráčům jako České Radiokomunikace. Nordic upozorňuje na to, že stávající návrh podmínek v podstatě umožňuje dvojí vstup na trh: buď lze levně pořídit frekvence v draženém pásmu 3,5 GHz (nebo ani nenakupovat, Poda a Nordic mají frekvence v sousedním pásmu 3,7 GHz), což znamená investici v řádu několika stovek milionů korun, nebo soutěžit o celoplošné pokrytí v pásmu 700 MHz, to ale vyžaduje investici v řádu miliard korun.

„Z hlediska ekonomicky racionálně uvažujícího zájemce proto nedává smysl vstoupit na trh formou zisku kmitočtů v pásmu 700 MHz, pokud zároveň Úřad zpřístupňuje regulačním zásahem formou národního roamingu sítě stávajících operátorů jiným zájemcům s řádově nižšími vstupními investicemi. Úřad by měl pečlivě uvážit, zda obě navrhovaná opatření, směřující k podpoře prohloubení hospodářské soutěže na trhu elektronických komunikací, jsou vzájemně kompatibilní,“ píše se v připomínkách Nordic Telecomu.