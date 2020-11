Začal souboj o kmitočty pro 5G sítě. Vyvolávací cena je 5,4 miliardy korun

ČTÚ draží kmitočty v pásmu 700 MHz uvolněné přechodem TV vysílání na DVB-T2 a také frekvence 3,4 až 3,6 GHz. Souhrnná vyvolávací cena je asi o 900 milionů nižší, než byl původní záměr úřadu v minulém roce. Důvodem jsou výsledky podobných soutěží jinde ve světě i zlevnění jednoho z frekvenčních bloků, na který je navázána povinnost poskytovat tzv. národní roaming. Podmínky aukce úřad třikrát přepracovával (více viz Šance na čtvrtého operátora je zpět. Úřad má nové podmínky aukce 5G).

Minimální vyvolávací cena za jeden frekvenční blok se pohybuje od 110 milionů Kč v pásmu 3,4 až 3,6 GHz po 1,4 miliardy korun za frekvence v pásmu 700 MHz vyhrazené pro nového operátora. „Minimální příhoz vyplývá z aukčních podmínek, přičemž záleží na druhu a umístění bloku,“ dodala mluvčí ČTÚ Barbora Havelková.

Aukci napadli tři tuzemští operátoři žalobami a stížností k Evropské komisi (více viz Aukce 5G může být ještě oříšek. O2 si stěžuje u Evropské komise). Vadí jim zejména podmínky národního roamingu a malá šíře spektra v pásmu 3,4 až 3,6 GHz. Aukce podle nich obsahuje nepovolenou veřejnou podporu. Podle předsedkyně ČTÚ Hany Továrkové žádnou podporu neobsahuje.



Aukce, do níž bylo připuštěno všech sedm uchazečů, jejichž jména ČTÚ tají (více viz Aukce 5G se zúčastní všichni přihlášení zájemci. Úřad jména stále tají), by měla přivést na trh jednoho či více nových operátorů, kteří by zvýšili konkurenci na trhu. Nicméně horký kandidát na čtvrtého tuzemského operátora, tedy energetická skupina ČEZ, se aukce neúčastní (více viz Čtvrtý operátor je nejistý. Horký kandidát se do aukce 5G nepřihlásil)

Přítomnost nového hráče na tuzemském mobilním trhu by mohla přispět k poklesu ceny mobilních dat. Podle dřívějšího odhadu vládního zmocněnce pro technologie a digitalizaci Vladimíra Dzurilly by aukce mohla vést ke snížení ceny neomezených mobilních dat na zhruba 700 korun měsíčně. Nyní je to obvykle nad 1 000 Kč.