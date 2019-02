Tajemný čtvrtý český operátor. Co by mohl řešit americký gigant AT&T?

Jméno operátora AT&T padlo v Davosu několikrát. Premiér Babiš jednal v Davosu přímo s šéfem AT&T Communication Johnem Donovanem, což je divize konglomerátu AT&T, která se zabývá mimo jiné mobilními sítěmi.

Na jednání s AT&T se řešila kvalita mobilních sítí, ceny služeb a rozvoj sítí, což potvrdil iDNES.cz vládní zmocněnec pro informační technologie a digitalizaci Vladimír Dzurilla.

V rozhovoru pro iDNES.cz premiér Andrej Babiš jednání s AT&T potvrdil. Informace poněkud zapadla, z části jí totiž přebila zpráva, že premiér řešil s šéfem Applu Timem Cookem otevření Apple Storu v Praze.

V každém případě by zpráva o nějaké účasti AT&T v mobilních sítích páté generace v Česku byla překvapivá.

Ale popořádku. Aukce kmitočtů pro sítě 5G by měla být podle regulátora Českého telekomunikačního úřadu zahájena v druhé polovině letošního roku. Bude se týkat frekvencí 700 MHz a 3,5 GHz.

Podle regulátora budeme výsledky aukce znát až začátkem roku 2020. Tudíž první komerční sítě 5G na nových frekvencích začnou fungovat nejdříve koncem příštího roku. Český telekomunikační úřad počítá s tím, že část spektra v aukci by vyhradil pro nové subjekty.

O čtvrtém operátorovi se spekuluje už dlouho, mohl na trh vstoupit při minulé aukci frekvencí pro sítě 4. generace, ale žádný zájemce se nenašel. Trh je v podstatě saturovaný, od případného čtvrtého operátora se tak čeká především větší tlak na ceny.

Teoreticky by se čtvrtým operátorem mohl stát leckdo. Od zcela nových subjektů přes zavedené zahraniční operátory až po různé společné podniky. V případě zahraničních operátorů se dlouhodobě spekulovalo o čínských společnostech, jenže zatím žádný tamní operátor expanzi mimo Asii nepodnikl. A v Evropě také není příliš mnoho hráčů, kteří by toužili po expanzi.

O to víc překvapuje zpráva o americkém operátorovi AT&T. To je všeobecně největší telekomunikační firma na světě. V případě mobilních sítí je to podle počtu zákazníků dvojka v USA a jednička na amerických kontinentech. Ale jinde ve světě mobilní služby ve vlastní síti nenabízí.

Firma přesto v Česku funguje už od konce devadesátých let a aktuálně zde má centrum servisní podpory i vývojové kanceláře. Konkrétně v Brně v Campus Science Parku. Což s případnou aktivitou na českém mobilním trhu může i nemusí souviset. Mimochodem, pobočku má v Česku i největší operátor USA Verizon. Sídlí v Praze a v Ostravě.

Podle všeho asi AT&T nebude chtít expandovat na evropské trhy. Teoreticky se samozřejmě může zúčastnit aukce, to může vlastně skoro kdokoliv. Ale pravděpodobnější je nějaká forma spolupráce na technologické či jíné úrovni. A nebo třeba může AT&T působit jen jako poradce.