Úřad si posvítí na operátory. Prověří fungování hospodářské soutěže

Autor: ,
  11:34
Antimonopolní úřad zahájil sektorové šetření, v němž se zaměří na fungování hospodářské soutěže mezi mobilními operátory. Zkoumat bude jejich cenové praktiky. O jeho zahájení rozhodl na základě analýzy vzniklé ve spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | foto: ČTK

„Zkoumat budeme zejména cenové podmínky poskytování mobilních telekomunikačních služeb jako volání, SMS a mobilní data, možné vlivy a efekty jejich balíčkování s dalšími telekomunikačními službami a vliv nabídek mimo veřejné ceníky mobilních operátorů, a to v období od začátku roku 2018 do 31. října 2025,“ uvedl předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Mlsna.

Analýzu ÚOHS zveřejnil na svých webových stránkách. Její tvůrci například zjistili, že hodnoty průměrného měsíčního příjmu operátora na jednu aktivní SIM nedosahují ceníkových cen mobilních operátorů. Autoři analýzy se proto domnívají, že role nabídek mimo ceníky není zanedbatelná, což dokládá i dřívější průzkum ČTÚ a občanského sdružení IstroAnalytica Advisory mezi spotřebiteli z roku 2023.

„Skrývání tržních cen za pomoci retenčních nabídek nebo uzavírání spotřebitelů v ekosystému služeb daného operátora pomocí balíčkování může potenciálně omezovat svobodu volby spotřebitelů a významně tím ve výsledku snižovat intenzitu hospodářské soutěže mezi mobilními operátory. Analyzovat proto vedle zmíněných neceníkových nabídek hodláme i působení lock-in efektů (závislosti na prvotním dodavateli, pozn. ČTK), které by mohly odrazovat spotřebitele od změny mobilního operátora,“ doplnil Mlsna.

Z analýzy mimo výše uvedeného vyplývá i to, že na trhu roste podíl klíčových hráčů a naopak klesá význam nezávislých virtuálních operátorů.

Nikdo nás neinformoval, reagují operátoři

Operátory O2 a Vodafone podle vyjádření jejich zástupců o záměru ÚOHS nikdo neinformoval a v současnosti jej analyzují.

„Úřad telekomunikační trhy již v minulosti několikrát šetřil a shledal je plně funkčními. Úroveň soutěže se navíc v posledním období dále zvyšuje, což potvrzuje i zvýšený zájem zákazníků o služby a spokojenost s jejich kvalitou,“ řekla ČTK mluvčí O2 Veronika Zachariášová.

Podle viceprezidentky Vodafonu pro právní záležitosti Vladimíry Chlandové operátorovi žádná oficiální žádost o součinnost nedorazila. „ÚOHS analyzoval mobilní telekomunikační služby již v minulosti a žádná pochybení ze strany společnosti Vodafone nezjistil,“ uvedla.

T-Mobile bere rozhodnutí úřadu na vědomí. „Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže bereme na vědomí. Z našeho pohledu jde o standardní činnost úřadu, jednou za pár let se zkrátka vrátí k sektoru telekomunikací. Úřad plní svou zákonnou povinnost a my mu v rámci tohoto procesu poskytneme maximální možnou součinnost,“ dodala mluvčí T-Mobilu Patricie Šedivá.

Na základě zjištění ze sektorového šetření může ÚOHS zahájit správní řízení, což také běžně dělá. Například na základě sektorového šetření na trhu s potravinami v roce 2024 zahájil téměř dvě desítky správních řízení a uložil minimálně osm pokut.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Tato šílenost v Česku bude. A dostanete ji prakticky zadarmo

Vivo X300 Pro a jeho fotografické příslušenství

Ještě před oficiálním představením a uvedením na trh nám do redakce dorazilo Vivo X300 Pro ve speciálním balení. To kromě telefonu obsahuje i speciální kryt, battery grip a teleobjektiv s...

Je nejlepší na světě. Když jsme ho dostali do ruky, tak jsme žasli

Huawei Pura 80 Ultra

Ještě před několika lety by to byl očekávaný přístroj, ale dnes je to spíš zvláštnost. Americké embargo udělalo z přístrojů Huawei mimo domácí trh v podstatě raritu. Jenže ta poslední rarita je...

Nejníže položená rozhledna na umělé kopě. Co zní jako nesmysl, má velký užitek

Výhledy od BTS společnosti T-Mobile na rozhledně Romanka

Putování po zajímavých základnových stanicích mobilních operátorů nás zavedlo i na nejníže položenou rozhlednu v Česku. Nachází se v jeho nejrovinatější části a jednou ze zajímavostí tohoto místa je,...

Nejlepší koupě je ta nejlevnější novinka. Test iPhonu 17

Apple iPhone 17

Apple se ještě donedávna snažil své zákazníky lákat na koupi Pro modelů tím, že záměrně dělal až zbytečné kompromisy ve výbavě základu nabídky. Letos to však neplatí a kdo si počkal na iPhone 17 jako...

Ikea představila postýlku pro mobil. Kdo ho tam bude dávat, získá bonus

IKEA uvedla na trh miniaturní postýlku pro mobilní telefony

Mnozí uživatelé odkládají na noc mobil na dosah postele, aby ho měli stále po ruce. Švédská nábytkářská společnost proto v rámci dlouholeté iniciativy uvedla netradiční produkt – miniaturní postel...

Úřad si posvítí na operátory. Prověří fungování hospodářské soutěže

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Antimonopolní úřad zahájil sektorové šetření, v němž se zaměří na fungování hospodářské soutěže mezi mobilními operátory. Zkoumat bude jejich cenové praktiky. O jeho zahájení rozhodl na základě...

6. listopadu 2025  11:34

K novému mobilu naděluje Vodafone zařízení za kačku. Využít to může kdokoli

Ilustrační snímek

Vodafone představil svou letošní vánoční nabídku. K vybranému novému telefonu přidá druhé zařízení za pouhou korunu. A to bez jakéhokoli závazku a komukoli. Tedy i zákazníkům konkurence. Pro ty, co...

6. listopadu 2025  7:02

Vyplatí se šetřit? Porovnali jsme iPhone 17 s levnější alternativou

Apple iPhone 17 a iPhone 16e

Apple uvedl počátkem letošního roku cenově dostupný iPhone 16e. A v porovnání s tehdejším základním modelem 16 to byl velmi zajímavý smartphone. Jenže teď je tu nový iPhone 17 a v porovnání s ním už...

6. listopadu 2025

Nejníže položená rozhledna na umělé kopě. Co zní jako nesmysl, má velký užitek

Výhledy od BTS společnosti T-Mobile na rozhledně Romanka

Putování po zajímavých základnových stanicích mobilních operátorů nás zavedlo i na nejníže položenou rozhlednu v Česku. Nachází se v jeho nejrovinatější části a jednou ze zajímavostí tohoto místa je,...

5. listopadu 2025

Je nejlepší na světě. Když jsme ho dostali do ruky, tak jsme žasli

Huawei Pura 80 Ultra

Ještě před několika lety by to byl očekávaný přístroj, ale dnes je to spíš zvláštnost. Americké embargo udělalo z přístrojů Huawei mimo domácí trh v podstatě raritu. Jenže ta poslední rarita je...

4. listopadu 2025

Nový kompaktní smartphone není levný. Ovšem kamarádí se s iPhonem

Vivo X300

Značka Vivo uvedla do Evropy své nové smartphony řady X300. Vedle špičkového typu X300 Pro přichází do prodeje i model X300, který je překvapivě nadupaným kompaktním smartphonem. Po vzoru většího...

3. listopadu 2025

Zneužití tísňové linky si rozmyslete. Příště se už nemusíte dovolat

Premium
Ilustrační snímek

Operátoři obsluhující linky tísňového volání se dennodenně potýkají s případy zlomyslného volání. Kvůli lidem, kteří tyto linky zneužívají, se tak může oddálit poskytnutí pomoci těm, kteří ji...

2. listopadu 2025

Nejlepší koupě je ta nejlevnější novinka. Test iPhonu 17

Apple iPhone 17

Apple se ještě donedávna snažil své zákazníky lákat na koupi Pro modelů tím, že záměrně dělal až zbytečné kompromisy ve výbavě základu nabídky. Letos to však neplatí a kdo si počkal na iPhone 17 jako...

2. listopadu 2025

Nové pixely mají satelitní SOS. Bez rizika ho může zkusit každý

Google Pixel 10 a satelitní SOS

S novou generací smartphonů Pixel zpřístupnil Google v Česku i funkci satelitní SOS komunikace. Tuto užitečnou funkci si uživatelé mohou v menu telefonu kdykoli nezávazně vyzkoušet. To se může hodit...

1. listopadu 2025

Špičkový fotomobil přichází na český trh s dárky za víc než 16 tisíc

Advertorial
vivo X300. Chytrý telefon, kde se setkává elegantní design se špičkovým výkonem...

Český trh se dočkal nové vlajkové řady smartphonů společnosti vivo. Modely X300 a X300 Pro přinášejí kombinaci špičkové optiky ZEISS, vysokého výkonu a elegantního designu.

31. října 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Tato šílenost v Česku bude. A dostanete ji prakticky zadarmo

Vivo X300 Pro a jeho fotografické příslušenství

Ještě před oficiálním představením a uvedením na trh nám do redakce dorazilo Vivo X300 Pro ve speciálním balení. To kromě telefonu obsahuje i speciální kryt, battery grip a teleobjektiv s...

31. října 2025

Operátor vás letos může vzít za Santou. Cenu útěchy si může vyzvednout každý

Ilustrační snímek

Prvním tuzemským mobilním operátorem, který představil svou letošní vánoční nabídku, je T-Mobile. Pro zákazníky si přichystal několikatisícové slevy na mobily i další hardware a chybět nebude ani...

30. října 2025  7:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.