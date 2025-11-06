„Zkoumat budeme zejména cenové podmínky poskytování mobilních telekomunikačních služeb jako volání, SMS a mobilní data, možné vlivy a efekty jejich balíčkování s dalšími telekomunikačními službami a vliv nabídek mimo veřejné ceníky mobilních operátorů, a to v období od začátku roku 2018 do 31. října 2025,“ uvedl předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Mlsna.
Analýzu ÚOHS zveřejnil na svých webových stránkách. Její tvůrci například zjistili, že hodnoty průměrného měsíčního příjmu operátora na jednu aktivní SIM nedosahují ceníkových cen mobilních operátorů. Autoři analýzy se proto domnívají, že role nabídek mimo ceníky není zanedbatelná, což dokládá i dřívější průzkum ČTÚ a občanského sdružení IstroAnalytica Advisory mezi spotřebiteli z roku 2023.
„Skrývání tržních cen za pomoci retenčních nabídek nebo uzavírání spotřebitelů v ekosystému služeb daného operátora pomocí balíčkování může potenciálně omezovat svobodu volby spotřebitelů a významně tím ve výsledku snižovat intenzitu hospodářské soutěže mezi mobilními operátory. Analyzovat proto vedle zmíněných neceníkových nabídek hodláme i působení lock-in efektů (závislosti na prvotním dodavateli, pozn. ČTK), které by mohly odrazovat spotřebitele od změny mobilního operátora,“ doplnil Mlsna.
Z analýzy mimo výše uvedeného vyplývá i to, že na trhu roste podíl klíčových hráčů a naopak klesá význam nezávislých virtuálních operátorů.
Nikdo nás neinformoval, reagují operátoři
Operátory O2 a Vodafone podle vyjádření jejich zástupců o záměru ÚOHS nikdo neinformoval a v současnosti jej analyzují.
„Úřad telekomunikační trhy již v minulosti několikrát šetřil a shledal je plně funkčními. Úroveň soutěže se navíc v posledním období dále zvyšuje, což potvrzuje i zvýšený zájem zákazníků o služby a spokojenost s jejich kvalitou,“ řekla ČTK mluvčí O2 Veronika Zachariášová.
Podle viceprezidentky Vodafonu pro právní záležitosti Vladimíry Chlandové operátorovi žádná oficiální žádost o součinnost nedorazila. „ÚOHS analyzoval mobilní telekomunikační služby již v minulosti a žádná pochybení ze strany společnosti Vodafone nezjistil,“ uvedla.
T-Mobile bere rozhodnutí úřadu na vědomí. „Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže bereme na vědomí. Z našeho pohledu jde o standardní činnost úřadu, jednou za pár let se zkrátka vrátí k sektoru telekomunikací. Úřad plní svou zákonnou povinnost a my mu v rámci tohoto procesu poskytneme maximální možnou součinnost,“ dodala mluvčí T-Mobilu Patricie Šedivá.
Na základě zjištění ze sektorového šetření může ÚOHS zahájit správní řízení, což také běžně dělá. Například na základě sektorového šetření na trhu s potravinami v roce 2024 zahájil téměř dvě desítky správních řízení a uložil minimálně osm pokut.