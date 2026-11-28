Už v roce 2010 Policie ČR upozornila, že předplacenky používají pro přístup k internetu třeba pedofilové nebo zloději kreditních karet. Již tehdy anonymní SIM označila za významné bezpečnostní riziko. Nicméně ani v roce 2026 nejsou předplacenky v Česku registrovány na konkrétního člověka, při jejich pořízení tak nemusíte nadále nic podepisovat. V Evropské unii jde přitom prakticky o unikum. Česko je totiž jedna z mála zemí, kde je stále možné pořídit předplacenku anonymně.
Z 27 členských zemích jich již 15 vyžaduje registraci a další brzy přibudou. Anonymně již nelze předplacenku pořídit v Belgii, Bulharsku, ve Francii, v Itálii, na Kypru, v Litvě, Lucembursku, Maďarsku, Německu, Polsku, Rakousku, Řecku, ve Španělsku, Švédsku a ani na Slovensku. Po schválení příslušných zákonů bude povinná registrace nově platit i v Lotyšsku, Portugalsku a na Maltě.
Podle organizace GSMA, která sdružuje prakticky všechny zástupce mobilního byznysu, je povinná registrace předplacených SIM nejrozšířenější zejména v afrických zemích, kde slouží k identifikaci uživatele. Dodala, že v některých státech je pro registraci vyžadováno i poskytnutí biometrických údajů. Informovala o tom v odborné příručce zaměřené na telekomunikační politiku.
Kromě Česka lze v rámci EU pořídit předplacenku bez nutnosti předložení jakéhokoli dokladu už jen v Dánsku, Estonsku, Chorvatsku, Irsku, Nizozemsku, Rumunsku, ve Slovinsku a Finsku. Ve světě se povinnou registraci rozhodli nezavést například v USA či ve Velké Británii. Podle GSMA totiž některé vlády dospěly k závěru, že potenciální nedostatky a obtíže při zavádění povinné registrace převažují nad případnými přínosy.
Předplacenou SIM lze v Česku navíc zakoupit prakticky kdekoli. Seženete ji v supermarketu, ve večerce, na poště i čerpací stanici. Má to nespornou výhodu: jejím pořízením rychle a snadno vyřešíte situaci po případné ztrátě své SIM v místech, kde nemáte v dosahu pobočku svého operátora a potřebujete mít přitom spojení s rodinou či přáteli a zároveň zařídit i blokaci ztracené SIM. Vše ostatní tak vyřídíte v klidu až po návratu zpět do „civilizace“.
Jenže stejně tak – a to je to, co policii vadí – si takovou SIM může pořídit i někdo, kdo ji následně zneužije k nezákonným činnostem. Nejčastěji jde o výhrůžné telefonáty či šíření poplašných zpráv. Zneužívány jsou však i k phishingu, rozesílání podvodných SMS, finanční kriminalitě či vytváření falešných účtů i ke komunikaci uvnitř kriminálních skupin. Tím, že předplacenky nejsou svázány s konkrétním jménem, nemají vyšetřovatelé prakticky žádnou šanci spojit ji s pachatelem trestného činu.
Snahy o deanonymizaci SIM již byly
Deanonymizaci předplacených SIM se však doposud prosadit nepodařilo. A to ani přes opakované snahy. Už v roce 2016 povinnou registraci předplacenek coby prevenci kriminality zvažoval tehdejší místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda STAN Petr Gazdík. K přesvědčení o nutné změně legislativy jej přivedly výhrůžné telefonáty, kdy volající často zneužívá právě anonymity předplacených karet.
GSMA vyzývá vlády zvažující zavedení nebo úpravu povinné registrace SIM, aby před dokončením svých plánů podnikly následující kroky:
• Konzultovat, spolupracovat a komunikovat s mobilními operátory před zahájením, v průběhu i po dokončení procesu zavádění.
• Vyvážit požadavky na národní bezpečnost s ochranou práv občanů, zejména v případech, kdy vlády nařizují registraci SIM z bezpečnostních důvodů.
• Stanovit realistické časové rámce pro návrh, testování a zavádění registračních procesů.
• Zajistit před samotným zavedením jasnost a srozumitelnost požadavků na registraci.
• Umožnit a/nebo podporovat uchovávání elektronických záznamů a navrhnout registrační procesy tak, aby byly administrativně co nejméně náročné.
• Umožnit a/nebo podporovat přístup zákazníků s registrovanou SIM k dalším mobilním a digitálním službám s přidanou hodnotou.
• Podpořit mobilní operátory při zavádění programů registrace SIM, a to například příspěvkem na společné komunikační aktivity či na pokrytí provozních nákladů.
Tehdejší předseda Pirátů Ivan Bartoš však oponoval, že jde pouze o jeden z mnoha různých prostředků umožňujících páchání trestné činnosti. Podle něj by na případnou legislativní úpravu doplatili zejména běžní uživatelé. Oba předsedové se na vzájemné schůzce i přes vědomí závažnosti výhružných telefonátů následně shodli, že zvažovaná opatření by tuto problematiku nevyřešila.
O pět let později tehdejší poslanci ANO Monika Červíčková a Jiří Mašek předložili pozměňovací návrh k novele zákona o elektronických komunikacích, podle kterého měli být prodejci oprávněni při prodeji předplacené karty vyžadovat rodné číslo kupujícího. Operátoři na to však namítali, že existují efektivnější způsoby ověření totožnosti.
A právě operátoři se zrušení anonymních předplacených SIM vehementně brání. Odvolávají se na počet jejich uživatelů. Předplacenky totiž využívá zhruba polovina zákazníků a operátorům by nová pravidla přinesla komplikace. Argumentovali třeba tím, že dodatečná registrace milionů již používaných karet by byla velmi náročná. V případě, že by se povinnost registrace vztahovala až na nově prodané předplacenky, by takové opatření bylo naopak neúčinné.
GSMA navíc ve své příručce upozornila, že vlády by neměly registraci uživatelů předplacený SIM nařizovat, byť může mít pro občany cenné přínosy (např. služby vázané na totožnost uživatele, jako jsou mobilní peněžní služby, elektronické zdravotnictví či služby e-governmentu).
Vysvětlila to tím, že dosud neexistují žádné empirické důkazy o tom, že by povinná registrace SIM přímo vedla ke snížení kriminality. Problém spočívá také v tom, že i registrovanou SIM lze půjčit či prodat někomu jinému. Nebo ji registrovat na takzvaného bílého koně.
„Má-li politika registrace SIM karet přinášet spotřebitelům pozitiva, musí být zaváděna pragmaticky s ohledem na podmínky místního trhu – například na schopnost mobilních operátorů ověřovat totožnost zákazníků. Pokud jsou požadavky na registraci pro zákazníka příliš náročné, může povinná registrace vést k problémům při zavádění a k nečekaným důsledkům,“ uvedla GSMA s tím, že v takovém případě může neúmyslně vyloučit zranitelné či sociálně znevýhodněné osoby nebo uprchlíky, kteří nedisponují požadovanými doklady totožnosti.
„Rovněž může vzniknout ‚černý trh‘ s podvodně registrovanými nebo odcizenými SIM, živený snahou některých uživatelů – včetně zločinců – zůstat v anonymitě,“ dodala organizace.