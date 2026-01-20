Který operátor má nejlepší pevný a který mobilní internet? To uhodnete

Lukáš Hron
  7:02
Česko, co se týče spolehlivosti 5G sítě i kvality přenosu hovorů přes ni, patří ke světové špičce. Vyplývá to z analýzy nezávislé měřící společnosti Opensignal za rok 2025. Analýza nPerf pak prozradila loňské lídry na poli tuzemského pevného a mobilního připojení. Každý tuzemský operátor nějakou kategorii vyhrál.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
6 fotografií

V analýze 5G Global Mobile Network Experience Awards 2025 byl za svou 5G síť oceněn český Vodafone. Na základě nejnovější mezinárodní analýzy zkušeností s mobilními sítěmi v jednotlivých zemích, podle které společnost Opensignal každoročně oceňuje nejlepší světové mobilní operátory, se v segmentu Small-land area umístil na 1. místě, a to hned ve dvou kategoriích: spolehlivost 5G sítě a kvalita přenosu hovorů přes 5G.

V první uvedené kategorii se český Vodafone na prvním místě umístil společně se slovinským operátorem A1, v druhé se pak stejného ocenění kromě dvou maďarských operátorů (Yettel, One) a jednoho slovenského (Orange) dočkal i tuzemský T-Mobile.

Čeští operátoři byli oceněni i jako globální lídři v 5G, a to konkrétně v kategoriích zážitek z mobilního hraní na 5G síti (Vodafone), spolehlivost 5G sítě (T-Mobile) a kvalita přenosu hovorů přes 5G (O2).

Kromě výše uvedených ocenění se Vodafone dočkal i jednoho lokálního prvenství. Podle nejnovějšího nezávislého Barometru pevného internetového připojení v ČR, které provádí společnost nPerf, totiž v roce 2025 poskytoval nejlepší zážitky s pevným internetem v Česku. Hodnocení nPerf je založeno na testech provedených na webových stránkách společnosti a partnerských webech od 1. ledna 2025 do 31. prosince 2025.

Vodafone dominoval v rychlosti stahování, latenci, kvalitě surfování po webu a kvalitě streamování. To mu vyneslo celkové skóre 118 909 nPerf bodů a zajistilo tak prvenství.

„Oba nezávislé výsledky dokazují náš důraz na zákaznický zážitek: na rychlé a spolehlivé pevné připojení doma a spolehlivé 5G kdekoliv na cestách. I nadále plánujeme investovat do kapacit, dalšího zlepšování pokrytí, a především do odolnosti naší sítě po celé České republice, abychom uspokojili rostoucí poptávku,“ zhodnotil výsledky obou testů viceprezident českého Vodafonu pro sítě Miroslav Bula.

Pouze v jediné oblasti Vodafone předstihla konkurence, a to v rychlosti nahrávání. V té měl s téměř 106 Mb/s výrazně navrch T-Mobile (Vodafone bral s 60,1 Mb/s druhé místo).

Kromě pevného internetu se nPerf zaobírá i mobilním připojením. V této kategorii, v níž se berou v úvahu pouze testy provedené na webu nPerf na zařízeních kompatibilních se 4G, se tuzemským premiantem za rok 2025 stal operátor O2 (96 608 nPerf bodů). Konkurenci předčil ve všech oblastech s výjimkou kvality surfování po webu, kde jej o pár desetin procentního bodu přeskočil T-Mobile.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

To je zase nesmysl. Tento mobil lidé dříve nechtěli, tak proč by měli teď?

Clicks Communicator

Jako přelomový nápad v době uniformních smartphonů s velkou obrazovkou působí novinka od malé firmy Clicks, která chce zájemcům nabídnout mobil s fyzickou qwerty klávesnicí. Údajně má jít o...

Když se na Prahu sesype sníh, je to úžasný pohled. Odtud ji neuvidíte

Výhledy od BTS společnosti Cetin na střeše hotelu Marriott

Nedávná sněhová nadílka byla pro centrum Prahy neobvyklá a my toho hbitě využili. Se zástupci společnosti Cetin a operátora O2 se podařilo operativně domluvit návštěvu vybrané pražské základnové...

Nový chytrý prsten je noční můrou e-shopů. Z druhé ruky ho nekupujte

Pebble Index 01

Firma Pebble při svém návratu na trh přišla kromě nových chytrých hodinek i s nečekaným nápadem. Vytvořila totiž jednoúčelový chytrý prsten, který slouží k nahrávání zvuku. Zajímavostí zařízení je,...

Ten telefon budete chtít kvůli baterce. A nezklame ani výbava, ani cena

Honor Magic 8 Lite

Novinka Honoru přináší několik praktických a upotřebitelných inovací a zároveň se drží zaběhnutých tradic. Což platí o tak trochu „fejkovém“ označení a také o designu, který není ani inovativní, ani...

Ukazují Applu, jak to má udělat. Jenže s tímto by ho zákazníci hnali

Koncept skládacího iPhonu Fold od značky Caviar

Od představení jejich první vize skládacího iPhonu brzy uplyne už sedm let. A jelikož Apple doposud žádný takový model do portfolia nezařadil, což by se tedy už letos mělo změnit, tak luxusní značka...

Který operátor má nejlepší pevný a který mobilní internet? To uhodnete

Ilustrační snímek

Česko, co se týče spolehlivosti 5G sítě i kvality přenosu hovorů přes ni, patří ke světové špičce. Vyplývá to z analýzy nezávislé měřící společnosti Opensignal za rok 2025. Analýza nPerf pak...

20. ledna 2026  7:02

S hodinkami pomohla finská značka. Výdrž bude dlouhá, cena nízká

Motorola Watch 2026

Motorola se snaží být aktivnější i na poli mobilního příslušenství. Takže zjednodušeně řečeno: V ruce pero, na ruce hodinky, na stole reprák a v kapse tag, ukazuje novou sestavu příslušenství. Silnou...

20. ledna 2026

Další výrobce mobilů si dává pauzu. Byl to průkopník slepých uliček

Asus Zenfone 11 Ultra

Tchajwanská značka Asus je silná na poli notebooků, ale uplynulých víc než dvacet let se věnovala také vývoji a výrobě smartphonů. V nich nikdy nepatřila ke kdovíjak velkým hráčům, ale dovedla...

19. ledna 2026  7:02

Ukazují Applu, jak to má udělat. Jenže s tímto by ho zákazníci hnali

Koncept skládacího iPhonu Fold od značky Caviar

Od představení jejich první vize skládacího iPhonu brzy uplyne už sedm let. A jelikož Apple doposud žádný takový model do portfolia nezařadil, což by se tedy už letos mělo změnit, tak luxusní značka...

19. ledna 2026

Design telefonu si zvolíte sami, stačí šroubovák. Test Realme GT8 Pro

Realme GT8 Pro

Nejnovější top model značky Realme má v rukávu hned několik triků. Vedle toho, že jde o skvěle vybavený smartphone, tak nabízí fotoaparáty vyladěné proslulou značkou Ricoh a má také nevídaný...

18. ledna 2026

Ve výprodejích, nebo hned? Chytří zákazníci si odnesou i krabici věcí zadarmo

Premium
ilustrační snímek

Donedávna platilo, že nejlepší ceny smartphonů jsou výhradně ve výprodejích, minimálně po půlroce na trhu. Dnes už to tak úplně neplatí a zajímavé nabídky lze získat i mnohem dřív. Jen bonus nebude v...

18. ledna 2026

Ten telefon budete chtít kvůli baterce. A nezklame ani výbava, ani cena

Honor Magic 8 Lite

Novinka Honoru přináší několik praktických a upotřebitelných inovací a zároveň se drží zaběhnutých tradic. Což platí o tak trochu „fejkovém“ označení a také o designu, který není ani inovativní, ani...

17. ledna 2026

Když se na Prahu sesype sníh, je to úžasný pohled. Odtud ji neuvidíte

Výhledy od BTS společnosti Cetin na střeše hotelu Marriott

Nedávná sněhová nadílka byla pro centrum Prahy neobvyklá a my toho hbitě využili. Se zástupci společnosti Cetin a operátora O2 se podařilo operativně domluvit návštěvu vybrané pražské základnové...

16. ledna 2026

Fritéza zdarma. Stačí si koupit nové Xiaomi a napsat na něj recenzi

Xiaomi Redmi Note 15 Pro+

Na trh brzy zamíří nový nejlépe vybavený model Xiaomi Redmi Note 15 Pro+. Společně s čtyřmi dalšími sourozenci bude tvořit hlavní nabídku dostupnějších modelů této značky pro letošní rok. Start...

15. ledna 2026,  aktualizováno  11:48

Překonal všechny, až na jednoho. Vivo má naprosto elitní fotomobil

Vivo X300 Pro

Spolupráce s firmou Zeiss vynesla čínskou značku Vivo už před lety mezi elitu fotomobilů. V hodnocení DxO Mark se její smartphony pohybují tradičně vysoko, ale zatím to nikdy nebylo na úplně předních...

15. ledna 2026

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

K nejlepšímu displeji přidali i dobrou výbavu. Evropa tentokrát neostrouhá

TCL Nxtpaper 70 Pro

Čínská značka TCL představila v USA na veletrhu CES svůj nový smartphone s parádním Nxtpaper displejem, který přináší skvělou čitelnost a komfort za všech podmínek. Nový model dostal solidní výbavu a...

14. ledna 2026  7:02

Nový chytrý prsten je noční můrou e-shopů. Z druhé ruky ho nekupujte

Pebble Index 01

Firma Pebble při svém návratu na trh přišla kromě nových chytrých hodinek i s nečekaným nápadem. Vytvořila totiž jednoúčelový chytrý prsten, který slouží k nahrávání zvuku. Zajímavostí zařízení je,...

14. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.