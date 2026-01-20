Který operátor má nejlepší pevný a který mobilní internet? To uhodnete

V analýze 5G Global Mobile Network Experience Awards 2025 byl za svou 5G síť oceněn český Vodafone. Na základě nejnovější mezinárodní analýzy zkušeností s mobilními sítěmi v jednotlivých zemích, podle které společnost Opensignal každoročně oceňuje nejlepší světové mobilní operátory, se v segmentu Small-land area umístil na 1. místě, a to hned ve dvou kategoriích: spolehlivost 5G sítě a kvalita přenosu hovorů přes 5G.
V první uvedené kategorii se český Vodafone na prvním místě umístil společně se slovinským operátorem A1, v druhé se pak stejného ocenění kromě dvou maďarských operátorů (Yettel, One) a jednoho slovenského (Orange) dočkal i tuzemský T-Mobile.
Čeští operátoři byli oceněni i jako globální lídři v 5G, a to konkrétně v kategoriích zážitek z mobilního hraní na 5G síti (Vodafone), spolehlivost 5G sítě (T-Mobile) a kvalita přenosu hovorů přes 5G (O2).
Kromě výše uvedených ocenění se Vodafone dočkal i jednoho lokálního prvenství. Podle nejnovějšího nezávislého Barometru pevného internetového připojení v ČR, které provádí společnost nPerf, totiž v roce 2025 poskytoval nejlepší zážitky s pevným internetem v Česku. Hodnocení nPerf je založeno na testech provedených na webových stránkách společnosti a partnerských webech od 1. ledna 2025 do 31. prosince 2025.
Vodafone dominoval v rychlosti stahování, latenci, kvalitě surfování po webu a kvalitě streamování. To mu vyneslo celkové skóre 118 909 nPerf bodů a zajistilo tak prvenství.
„Oba nezávislé výsledky dokazují náš důraz na zákaznický zážitek: na rychlé a spolehlivé pevné připojení doma a spolehlivé 5G kdekoliv na cestách. I nadále plánujeme investovat do kapacit, dalšího zlepšování pokrytí, a především do odolnosti naší sítě po celé České republice, abychom uspokojili rostoucí poptávku,“ zhodnotil výsledky obou testů viceprezident českého Vodafonu pro sítě Miroslav Bula.
Pouze v jediné oblasti Vodafone předstihla konkurence, a to v rychlosti nahrávání. V té měl s téměř 106 Mb/s výrazně navrch T-Mobile (Vodafone bral s 60,1 Mb/s druhé místo).
Kromě pevného internetu se nPerf zaobírá i mobilním připojením. V této kategorii, v níž se berou v úvahu pouze testy provedené na webu nPerf na zařízeních kompatibilních se 4G, se tuzemským premiantem za rok 2025 stal operátor O2 (96 608 nPerf bodů). Konkurenci předčil ve všech oblastech s výjimkou kvality surfování po webu, kde jej o pár desetin procentního bodu přeskočil T-Mobile.