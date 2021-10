Někde přidal, jinde ubral. T-Mobile opět experimentuje s akčním tarifem

T-Mobile představil novou podobu svého akčního tarifu, který v různých obměnách drží v nabídce od června 2017. Tehdejší výhodný tarif obsahoval 100 volných minut, 100 volných SMS a štědrých 10 GB dat. To vše jen za 499 korun, tedy za cenu, za níž tehdy běžný tarif Mobil Data nabídl pouze shodnou datovou porci (více viz T-Mobile vylepšil nový tarif s 10 GB dat. Akce je časově omezená). Totožnou časově omezenou nabídku operátor oprášil ještě v následujících třech letech, naposledy loni v květnu. V září poprvé představil jeho novou podobou. Bylo to zároveň poprvé, co na předchozí nabídku navázal v témže roce.

Této strategie se T-Mobile drží prakticky doposud. V nepravidelných vlnách svůj akční tarif obměňuje, důraz klade na výhodnější cenu oproti běžné tarifní nabídce. V aktuální podobě tarif nabízí čtyřikrát větší datový objem než v té předchozí, kterou si operátor připravil na letošní léto. Obsahuje tedy celkem 4 GB. Jenže to znamená, že jinde, aby byl tarif lákavý i výší měsíčního paušálu, musel operátor výrazně ubrat.

Zatímco v nyní již předposlední podobě tarif obsahoval neomezené hovory a neomezené SMS, aktuálně se zákazníci, kteří se pro současný akční tarif rozhodnou, musí smířit pouze se 150 volnými minutami a 150 volnými SMS.

Je tu však ještě cenová stránka. Ve dvou předchozích akčních nabídkách, tedy z letošního března a července, operátor cenu stlačil pod 350 korun. Zejména červencová nabídka neměla vzhledem k výši měsíčního paušálu (304 Kč) prakticky žádnou konkurenci. Levnější tarif měl už jen Vodafone, ale skladbou služeb na akční od T-Mobilu nedosahoval (více viz T-Mobile má akční tarif. Za cenu jako u konkurence nabídne více). Tentokrát však zájemci o speciální tarifní nabídku musí sáhnout hlouběji do kapsy.

Již zmíněné čtyřnásobné navýšení datového objemu se totiž promítlo do ceny. Současný akční tarif vyjde na 425 korun, což je výrazně více než u předchozí nabídky. Oproti ní má však ještě jednu výhodu: obsahuje totiž službu Pořád online. Po vyčerpání FUP tedy nedojde k přerušení datového připojení, ale rychlost se zpomalí na 256 kbit/s. Zákazník, který využije i současné akční nabídky, stále získá neomezená data na 30 dní zdarma.

I přes navýšení ceny je akční tarif výrazně levnější než z pohledu datového objemu srovnatelný běžný tarif z nabídky tohoto operátora (4 GB Plus). Ten totiž vyjde na 575 Kč, při ceně vyšší o 150 korun nicméně disponuje neomezenými hovory i SMS. Z pohledu ceny je pak současné akční nabídce platné do 31. října nejbližší základní běžný tarif, tedy Start. Ten při ceně o padesát korun vyšší sice obsahuje neomezené služby (hovory, SMS), na druhé straně však nabídne pouze 1 GB dat (navíc bez služby Pořád online).

V případě konkurence lze co do datového objemu srovnatelný tarif nalézt již pouze v nabídce Vodafonu. Nicméně Red Basic obsahující navíc neomezené hovory a SMS vyjde na 599 Kč.

Nicméně v nabídkách konkurenčních operátorů lze najít ještě levnější tarify než výše zmíněný akční T-Mobilu. Ve srovnání s ním však vzhledem k nižším cenám nabídnou výrazně méně služeb. Například základní tarify Vodafonu, tedy Start 130 a Start 250, při cenách 299 a 399 korun nabídnou 130 a 250 volných minut a k tomu již jen 1 GB dat. Základní tarif O2 (Free Mini) pak při ceně 349 Kč disponuje neomezenými hovory a SMS pouze do vlastní sítě, 60 volnými minutami do ostatních sítí a pouze 50 MB dat.