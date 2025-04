Na první pohled láká T-Mobile i v dubnu na stejný akviziční tarif, kterým k sobě vábí potenciální nováčky už od ledna. Tedy na Next Data 5 GB s 31% slevou. Nový zákazník včetně dosavadních předplacenkářů s Twistem tak nadále při využití této nabídky i tento měsíc získá 150 volných minut, 150 volných SMS (obojí do všech sítí) a 5 GB dat (včetně služby Pořád online) za pouhých 335 korun. Tedy o 150 levněji, než činí standardní cena tohoto tarifu (485 Kč). Aktuálně však tento operátor nováčkům nabízí něco víc.

Kromě pokračování akviziční nabídky si totiž přichystal i lákavou odměnu pro ty, kteří se rozhodnou k němu přenést své telefonní číslo od některého z konkurenčních operátorů. Odměna za tento krok je ze strany T-Mobilu štědrá, má totiž podobu 50% slevy z ceny daného tarifu.

Třeba tarif Next 5 GB, který obsahuje neomezené volání i SMS a 5 GB dat (opět včetně služby Pořád online), přičemž jeho standardní cena činí 595 korun, tak vyjde na pouhých 279,50 Kč. Jen o 75 korun dráže pak vyjde 12GB tarif (Next 12 GB), zákazník přenášející své číslo od konkurence jej získá za 372,50 Kč (standardní cena činí 745 Kč). Se stejně lákavou slevou lze získat i další tarify z nabídky T-Mobilu, cestu k některým však otevře až speciální kód.

Ten operátor zašle až na základě vámi vyplněného e-mailu. Následný postup je jednoduchý: vybrat si tarif z online nabídky, vložit jej do košíku s označením možnosti přenesení čísla od konkurence, zadat OKU kód a poté již onen na e-mail zaslaný speciální kód.

Tarif za polovic běžné ceny zní opravdu lákavě, ale nutno zmínit, že tato sleva není trvalého charakteru. Zatímco v případě standardního akvizičního tarifu garantuje T-Mobile jako vždy slevu na maximálně 60 měsíců, tedy pět let, tak u slevy za přenesení čísla od konkurence jsou to pouhé čtyři měsíce. Po uplynutí této lhůty si operátor začne účtovat běžnou cenu daného tarifu.

A co konkurence?

Ano, nabízí. Konkrétně Vodafone opět láká na slevu trvalého charakteru. Prakticky však nepřichází s ničím nový. Pouze v rámci odměny za přenesení čísla od jiného operátora dává slevu na vybrané tarify. A to konkrétně datově neomezené Basic+ a Super. První zmíněný tak lze získat za 599 korun namísto 747 Kč, druhý pak za 699 korun namísto 877 Kč. Méně náročným zákazníkům operátor nabízí ještě svůj základní tarif, tedy neomezený Red Basic Lite s 3 GB dat. Mohou jej získat za 349 korun, standardní cena činí 567 Kč.

Na akční nabídku láká i O2, netýká se však standardních tarifů. Už před koncem dubna totiž zlevnil vybrané hybridní tarify Datamanie. Zákazníci si za akční cenu mohou pořídit tarify Datamanie Neo a Datamanie 1 000 GB. První z nich až do konce dubna pořídí o 150 korun výhodněji, tedy za 699 korun namísto 849 Kč. Druhý, tedy roční tarif pak vyjde na 2 999 Kč. To je o 500 Kč výhodněji než standardně (3 499 Kč). Operátor upozorňuje, že SIM s tarifem Neo je nutné aktivovat do konce května, SIM s ročním tarifem pak do konce června. Jde o opatření proti překupníkům. S původní datově štědrou SIM Datamanie, která byla dostupná v omezených počtech, se totiž v minulosti ve velkém kšeftovalo. Za datově neuvěřitelně štědrou předplacenku překupníci požadovaly tučný obnos.