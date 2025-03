Vábničky operátorů klesly hluboko pod pětistovku. U jedné se musíte hlídat

Také v březnu bojují tuzemští operátoři o nové zákazníky, tedy vyjma O2. Postavili proti sobě své základní tarify, nicméně Vodafone to stejně jako loni v létě zkouší i s 10GB neomezeným tarifem za 497 korun. S cenou se tak dostal sice pod magickou hranici pěti set korun, i to však může být pro některé zájemce o mobilní tarif hodně. Pro takové tu jsou dvě cenově lákavější nabídky. Zájemci o ně se však musí smířit s nějakými ústupky.

Oba avizované tarify, které jsou jako obvykle určené pro nováčky v síti daného operátora (včetně předplacenkářů, kteří se rozhodnou pro přechod na paušální služby), jsou aktuálně k mání za méně než čtyři sta korun. Konkrétně za ně operátoři žádají 367 a 335 korun měsíčně. Z pohledu ceny tak mezi nimi není výrazný rozdíl, ovšem o dost výraznější panuje v případě služeb, které jsou v měsíčních paušálech obsažené.

Cenově výhodnější nabídku má operátor T-Mobile. Na svůj tarif Next Data 5 GB, jehož standardní cena činí 485 korun, dává už od ledna 31% slevu. Zákazník tak při využití této nabídky získá 150 volných minut, 150 volných SMS (obojí do všech sítí) a 5 GB dat o 150 korun výhodněji, tedy za již zmíněných 335 korun. Součástí tarifu je i služba Pořád online, díky níž může zákazník používat mobilní internet i po vyčerpání základních dat, ovšem s výrazně omezenou přenosovou rychlostí (maximálně 256 kbit/s).

Vodafone, druhý mobilní operátor zaměřující se aktuálně na srovnatelnou zákaznickou skupinu, takovou službu ke svým datově omezeným tarifům nenabízí – v tomto ohledu je tedy ve výhodě T-Mobile. To platí, jak již bylo výše naznačeno, i v případě výše měsíčního paušálu. Nejmladší tuzemský operátor dá nováčkům v síti svůj základní tarif Red Basic Lite sice s vyšší, 36% slevou, která tak při standardní ceně 567 korun činí 200 korun, jenže právě s ohledem na výši běžně účtované částky je jeho akviziční nabídka dražší. To však neznamená, že nestojí za zvážení. Právě naopak.

Ačkoli je akční tarif Vodafonu oproti tomu od T-Mobilu o 32 korun měsíčně dražší, tak s ním zákazník získá neomezené hovory i neomezené SMS. V tomto ohledu tak není omezován, zatímco zákazník T-Mobilu se musí držet na uzdě, pokud nechce platit víc než oněch 335 korun – po vyčerpání volných jednotek tarifu totiž zaplatí za každou minutu hovoru navíc 3,50 Kč a za každou odeslanou textovku 1,50 Kč. Ona cenová výhoda nabídky magentového operátora tak může být velmi rychle smazána. Jenže tarif Vodafonu kromě výše zmíněné absence surfování po vyčerpání FUP disponuje i o téměř polovinu menší datovou porcí. Oproti 5 GB T-Mobilu nabídne totiž jen 3 GB.

Je tu ovšem ještě jedna drobnost, která nabídce Vodafonu naopak hraje do karet. Zatímco T-Mobile poskytnutou slevu garantuje na dobu maximálně šedesáti měsíců, tedy pěti let, tak u Vodafonu není procentní sleva časově omezena. Je tedy trvalá. V obou případech nicméně platí, že při změně tarifu na jiný zákazník o tuto slevu přijde a nezíská ji zpět ani při opětovném přechodu na onen původně akviziční tarif – v takovém případě bude daný tarif používat již za standardních podmínek, operátor mu tedy bude účtovat obvyklou cenu.

Není pochyb, že oba operátoři výše zmíněnými nabídkami cílí na stejnou skupinu zákazníků. Je tak na zvážení zájemců o tyto levné akviziční tarify, zda upřednostní ten cenově výhodnější, v jehož případě se však budou muset držet trochu zkrátka, ovšem na druhou stranu získají větší datovou „svobodu“, nebo si připlatí nějaké drobné navíc, bude volat a textovat podle libosti, ale smíří se s tím, že nebudou moct tolik surfovat na internetu.

Cenově výhodný tarif od T-Mobilu lze pořídit až do konce dubna, v případě Vodafonu šlo původně o nabídku platnou do konce února, operátor ji však prodloužil i do března.