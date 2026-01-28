I ten, komu stačí datové drobky, může ušetřit. Záleží kolik a jak dlouho

Lukáš Hron
  14:04
Rozjezd operátorských slev v novém roce je stejně jako současné počasí chladný. Nic překotného tuzemští operátoři aktuálně nenabízejí, nicméně napříč jejich tarifní nabídkou lze najít paralelu v případě základních datově omezených tarifů. Zákazník může vsadit na nízkou cenu, nebo naopak na trvalou slevu.

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Ačkoli operátoři staví do popředí datově neomezené tarify, tak ve svých nabídkách zachovávají i ty určené pro zákazníky, pro které nejsou mobilní data, a to třeba upřednostnění nízkých měsíčních nákladů za mobilní služby, tím hlavním parametrem. I pro takové mají na počátku nového roku připraveny slevy na vybrané tarify – do konce ledna lze u všech operátorů pořídit za akční cenu také základní mobilní tarif. Sázka na nejnižší cenu nemusí být ovšem tou nejlepší volbou.

Aktuálně nejlevněji lze základní tarif pořídit u T-Mobilu. Jde o tarif Next Data 5 GB, který nabízí především dobrý poměr datové porce a ceny. Znamená to tedy, že operátor musel jinde ubrat: oproti datově srovnatelnému, avšak dražšímu tarifu Next 5 GB ubral na volných jednotkách pro volání i SMS. A to razantně.

Namísto neomezených hovorů a neomezených textovek se zákazník musí smířit pouze se 150 jednotkami pro každou z uvedených služeb. Ovšem akční cena 335 korun měsíčně (sleva oproti běžné ceně činí 150 Kč), na níž tarif Next Data 5 GB aktuálně vyjde, je u síťových operátorů bezkonkurenční. Nutno ovšem připomenout, že tuto cenu T-Mobile garantuje pouze po dobu 60 měsíců, tedy pěti let.

Časově omezena je i sleva u O2, přičemž ve srovnání s T-Mobilem je její trvání výrazně kratší. Tarif Neo Modrý lze za 499 korun měsíčně (standardně 599 Kč), respektive v balíčku O2 Spolu (při sloučení více služeb pod jednu fakturu) za ještě lákavějších 399 Kč, využívat pouze po dobu prvních 12 měsíců od jeho aktivace. Po jejich uplynutí již operátor akční cenu negarantuje.

Tarif O2 bohužel oproti tomu od T-Mobilu trochu datově strádá, nabízí o jeden gigabajt méně (4 GB vs. 5 GB), ovšem v hovorech a textovkách se zákazník O2 nemusí nijak omezovat. Navíc onen chybějící gigabajt dat u O2 může částečně vynahradit fakt, že třikrát do měsíce může zákazník po dobu 24 hodin surfovat zcela neomezeně. Jenže nesmíme zapomenout, že T-Mobile dává díky své službě Pořád naopak jistotu, že zákazník v důležitých situacích zůstane ve spojení i po vyčerpání dat svého tarifu.

Vodafone, co se týče nějakého datového bonusu, se vydává stejnou cestou jako O2. Oproti konkurentovi je však o něco štědřejší: jeho zákazníci si mohou neomezená data aktivovat pětkrát za měsíc. Jenže pozor: Vodafone nejen u základního tarifu nabízí dvě varianty. Slevu, která je mimochodem trvalého charakteru, poskytuje ovšem až u té dražší, tedy té s přídomkem Extra. To však s sebou přináší i jisté výhody.

Jednou z nich je sleva na nové zařízení (ve výši 4 000 Kč), tou konkurenčně zásadnější je pak v našem případě o něco bohatší datová nadílka. U tarifu sLimitem S Extra je to 7 GB, tedy o až 3 GB více než u výše uvedených konkurenčních tarifů. Uvedený tarif, který obsahuje neomezené volání i SMS, lze až do konce ledna pořídit s trvale garantovanou 21% slevou. Vyjde tak jen na 474 korun měsíčně (standardní cena činí 599 Kč). To je méně než u O2.

Dá-li tedy zákazník přednost nejnižší ceně, bude muset počítat s pouze omezenými volnými minutami a SMS. Zato u T-Mobilu získá druhou nejdéle garantovanou slevu z běžné ceny tarifu. Rozhodne-li se naopak upřednostnit mobilní data, pak jich nejvíce získá u Vodafonu. To však s sebou přináší i vyšší měsíční náklady, na druhou stranu ovšem zákazník touto volbou získá (procentní) slevu napořád. Jako zlatá střední cesta se tak jeví nabídka O2, ovšem pouze v případě ceny podmíněné sloučením více služeb pod jednu fakturu (v případě služby O2 Spolu), kdy zákazník za pouze mírně vyšší částku ve srovnání s akční nabídkou T-Mobilu získá neomezené volání i SMS. Ovšem daň v podobě o píď menší porce dat a výrazně kratší platnosti slevy i tak u tarifu O2 zůstává.

28. ledna 2026  14:04

To nedává žádný smysl. Dvě značky prodávají téměř stejný mobil

Poco M8 5G a Redmi Note 15 5G

Xiaomi a Poco jsou sice sourozenecké značky, ale vzájemně si jdou dost po krku. V současnosti však došla situace do bodu, kdy obě nabízejí na trhu prakticky stejný mobil, v podání jedné je však...

22. ledna 2026

Dávejte si pozor, co kupujete. Stačí malá nepozornost a dostanete horší kus

Série Xiaomi Redmi Note 15 – zleva: Redmi Note 15, Redmi Note 15 5G, Redmi Note...

Xiaomi v úvodu letošního roku vypustilo na trh hned pětici novinek střední třídy. Nabídka začíná na modelech se skromnější výbavou a příznivou cenou a končí u solidních zástupců na hranici vyšší...

21. ledna 2026

