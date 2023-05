T-Mobile oprášil neomezený tarif s 3 GB. Dá ho se slevou

Mobilní uživatelé, kteří se rozhodnou uzavřít novou smlouvu s T-Mobilem, mohou mimo běžných tarifů využít i jeho nové akviziční nabídky. Díky ní mohou s příjemnou slevou neomezeně volat i posílat SMS a k tomu prodatovat 3 GB. Operátor tentokrát sáhl po tarifu, který již není součástí jeho běžné nabídky. A sice po tarifu 3 GB Plus. Ten v době, kdy jej T-Mobile standardně nabízel, vyšel na 560 korun. Takovou sumu ovšem nováčci v jeho síti nezaplatí.

Květnový akční tarif totiž neomezené hovory i SMS a 3 GB dat „umí“ za lákavých 392 korun, tedy o téměř 170 korun levněji. Oproti předchozí akviziční nabídce T-Mobilu, která platila do konce dubna, má ta aktuální o 107 korun nižší měsíční paušál. Dubnový akční tarif totiž vyšel na 499 korun, při této ceně přitom nenabídl neomezené služby, ale jen 150 minut volání a 150 SMS. Nicméně měl navrch po datové stránce, zákazníci, kteří si jej zřídili, mají nyní každý měsíc k dispozici štědrých 12 gigabajtů a k tomu, jak je u všech tarifů od T-Mobilu standardem, také službu Pořád online (po vyčerpání základních dat je datové připojení nadále dostupné, ale omezenou rychlostí).

I v případě aktuální nabídky nadále platí, že využít ji mohou pouze noví zákazníci, tedy nejen ti, kteří si vybírají svůj první tarif, ale i „přeběhlíci“, tedy mobilní uživatelé rozhodnutí k odchodu od stávajícího operátora k novému. Stejně tak je nabídka dostupná i zákazníkům s předplacenou kartou Twist, kteří chtějí přejít na paušální služby. Tarif lze zřídit stále pouze online, a to jen do 31. května. Slevu ve výši 30 % i v tomto případě operátor garantuje na 60 měsíců, tedy po dobu pěti let.

Tarif se shodnou skladbou služeb (vyjma pomalých dat po vyčerpání FUP), jako má květnový akviziční nabídka T-Mobilu, má ve své standardní nabídce jen operátor O2. Jeho Free+ Modrý však vyjde o téměř 160 Kč dráže, stojí totiž 549 korun. Cenou zvládne tarifu T-Mobilu konkurovat jen jediný tarif. A sice Start 130 od Vodafonu.

Vyjde totiž na pouhých 326 korun. Jenže lákavá je v tomto případě opravdu jen cena, skladba služeb nadchne málokoho – v měsíčním paušálu je obsaženo jen 130 volných minut a 1 GB dat. Vodafone nicméně nabízí i jeho upravenou variantu v podobě vlastního akvizičního tarifu. Za jen korunový příplatek oproti standardní nabídce (327 Kč) v jeho případě přidává 100 bezplatných SMS a dorovnává datovou porci s konkurencí (3 GB). Představuje tak levnější alternativu pro ty jedince, kteří nelpí na neomezených minutách a SMS a zároveň nelpí přímo na volbě T-Mobilu.