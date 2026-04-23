„Na mě si nepřijdou. Obelhávají jen seniory nebo naivní lidi.“ To je podle O2 častá mýlka lidí v produktivním věku. A právě na to kyberšmejdi hřeší. Učí se, pilují své taktiky. A to s jediným cílem: obrat vás o vaše finance.
„Podvodníci mají manuály. Trénují se na konkrétní scénáře a vědí přesně, co říct, aby nedali své oběti čas přemýšlet,“ vysvětlil ředitel bezpečnosti O2 Radek Šichtanc s tím, že psychický nátlak na svou oběť vyvíjejí pod „maskou“ bankéře či policisty. Není však výjimkou, že se vydávají i za kurýry či technickou podporu.
„Mluví klidně, profesionálně a často mají k dispozici základní osobní údaje oběti,“ dodal.
Navzdory častým varováním však počet podvodů stoupá. Škody jsou do milionů korun. O2 proto „oprášilo“ svou Alenku, fiktivní postavu senilní babičky vytvořenou umělou inteligencí. Alenka, která „o podvodnících ví vše“, se po kampani z loňského roku, kdy kyberšmejdům ztrpčovala život, vrací v nové roli.
Namísto pouhého zdržování podvodníků na telefonu, díky čemuž tedy nemají prostor obtěžovat skutečné lidi, tentokrát pomáhá lidem pochopit, jak triky útočníků skutečně fungují. Prostřednictvím krátkých videí pomůže lidem rozpoznat varovné signály. Série videí obsahuje sedm nejzákeřnějších podvodných scénářů, s nimiž se mohou setkat. Mezi ty nejčastěji patří falešný policista či falešný bankéř.
Nejčastější scénáře kyberšmejdů:
„Na sociálních sítích i v dalších formátech babička Alenka krok za krokem předvede typické situace z podvodných telefonních hovorů a ukáže, podle čeho je včas rozpoznat,“ informoval operátor s tím, že cílem nové kampaně je „srozumitelně edukovat a dát lidem konkrétní návod, jak se proti kyberšmejdům bránit.“
Jen od začátku letošního roku operátor O2 díky antispoofingu, tedy ochraně mobilní sítě proti podvrženým číslům, zablokoval téměř jeden milion podvodných volání. Šlo o pokusy kyberšmejdů dovolat se zákazníkům s podvodným číslem, které na první pohled působí důvěryhodně.
„Síť průběžně kontroluje, jestli číslo, které se zobrazuje příjemci, skutečně odpovídá tomu, odkud je hovor technicky veden,“ vysvětlil operátor s tím, že v případě, že systém odhalí nesoulad (např. když se zahraniční hovor tváří jako české mobilní číslo), se hovor automaticky zablokuje. A to ještě předtím, než telefon zazvoní.
Jak poznáte, že vám volá kyberšmejd?
Po těchto třech krocích nejčastěji přichází žádost o přístupové údaje, hesla, kódy nebo PINy. Další varianta je prosba o vzdálený přístup k zařízení nebo rovnou převod peněz na stanovený účet.
Pět pravidel, která vás ochrání před podvodníky
1. Neklikejte na podezřelé odkazy – ať přijdou přes SMS, WhatsApp nebo e-mail.
2. Nesdělujte hesla, PIN ani přístupové kódy – žádná seriózní instituce je po telefonu nechce.
3. Ověřujte si telefonáty – zavěste a zavolejte zpět sami na oficiální číslo.
4. Nikdy nedávejte vzdálený přístup k zařízení – je to klasický trik podvodníků.
5. Nikdy neřešte nic ve spěchu – nátlak a naléhavost jsou vždy varovný signál.
Zdroj: O2