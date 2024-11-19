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Operátor O2 spustil ve své síti nejmodernější řešení 5G, které nabízí rychlejší odezvu i možnost využít některé specifické služby. Je k tomu však potřeba kompatibilní mobilní telefon. Naštěstí je takových dost, a to nejen mezi drahými přístroji. Podívejte se na jejich seznam.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Jednou ze značek telefonů s vcelku širokou podporou 5G+ sítě, jak jí O2 říká, je Vivo. Technologii podporuje třeba i starší model V40 SE 5G z roku 2024, stačí mít aktuální software (což platí pro všechny v článku zmiňované mobily). Použitý kousek dnes seženete asi za 2,5 tisíce korun.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Další značkou s vcelku širokou podporou stand-alone konfigurace 5G sítí je Honor. Funguje třeba na modelu z roku 2025 Magic 7 Lite. Ten stojí použitý asi 5,5 tisíce.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Vivo V40 je mobil z roku 2024, tehdy to byl klasický model střední třídy, stál 12 500 korun. Dnes použitý seženete za méně než polovinu této částky.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Podporu 5G+ má i o něco méně vybavené Vivo V40 Lite, rovněž model z roku 2024. Model stál v nabídne mezi modelem V40 a typem V40 SE, nový stál 9 000 korun.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
5G+ ovšem podporují i opravdu levné modely od Viva. Třeba typ Y29s, což je vcelku základní model z roku 2025. Operátor O2 ho tehdy nabízel za necelé tři tisíce korun.
Autor: Vivo
Samozřejmě špičkovou konfiguraci 5G sítí podporují i špičkové modely Vivo, jako třeba X300 Pro, loňská vlajková loď výrobce. Na něm máme funkčnost ověřenu, stejně jako na letošní dvojici X500 Pro a Pro Max, kterou ještě v O2 do seznamu kompatibilních přístrojů nezařadili. Ale my už máme otestováno, že vše funguje.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Techniku 5G sítí s vlastním jádrem podporují i smartphony značky Nothing. Třeba loňský model Nothing Phone (3a) Pro.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Z relativně aktuálních modelů vyšší střední třídy je mezi 5G+ kompatibilními přístroji třeba Vivo V70, které aktuálně stojí v oficiálních distribučních kanálech asi 11 500 korun.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Podporu mají ale i starší přístroje Nothing, třeba Nothing Phone (2) z roku 2023.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Vivo nabídne 5G+ u dostupného modelu Y31, který nový stál necelých šest tisíc korun.
Autor: Vivo
U Nothingu samozřejmě podporu najdeme i u letošních modelů, třeba líbivého Nothing Phone (4a).
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
I u Honoru mají 5G+ i modely střední třídy: například Honor 400 Smart z roku 2025 (pozor, tam existovala i pouze 4G verze, která se u nás ale snad neprodávala).
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
5G+ podporuje i několik mobilů Xiaomi. Třeba Redmi 17, tedy aktuální cenově dostupný model, který seženete asi za čtyři tisíce korun.
Autor: Xiaomi
Nebo tako vybavené Xiaomi 17T Pro, což je mobil s oficiální cenovkou 16 tisíc korun.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
V seznamu najdeme i jeden Samsung. Konkrétně jde o Galaxy S26 FE.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
U Honoru podporují 5G+ i aktuální modely vyšší střední třídy: třeba Honor 600, který stojí 15 000 korun
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Nebo vybavenější Honor 600 Pro, jehož cena je stanovena na 19 990 korun.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
To možná seženete levněji starší vlajkovou loď z roku 2024, i Honor Magic6 Pro má podporu 5G+.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Předloňská vlajková loď Magic 7 Pro v seznamu kompatibilních telefonů nemůže chybět.
Autor: Mobil.iDNES.cz
U Xiaomi podporuje novinku i Redmi Note 17 5G, smartphone za zhruba 7 tisíc korun.
Autor: Xiaomi