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KVÍZ: Uhádnete aplikaci jen podle ikonky?
Používáte je každý den a spoustu z nich spouštíte nejspíš už automaticky. Ale co když umažeme názvy, pořád poznáte aplikaci i jen podle její ikonky? Otestujte se.
Toto je nejdivnější vyhlídková věž. Dá se v ní dokonce i bydlet
Operátoři při pokrývání Česka mobilním signálem často využívají již existující objekty. Nemusí jít ovšem vždy o obytnou budovu, jak dokazuje případ z Příbramska. Nezřídka antény umísťují třeba na...
Je to ještě vůbec tablet? Pohled na některé specifikace a vlastnosti překvapí
Pokud toužíte po tom nejlepším tabletu od Samsungu, tak se zaměřte na čerstvou novinku Tab S12 Ultra. dostanete prémiové zboží, které není levné. Ale výsledná cena vás dost možná šokuje, kolik...
Proč to vypadá skoro stejně jako iPhone Duo? Výhodou je nižší cena
Zdálky jsme se nechali nachytat, když jsme ho vzali do ruky, tak nám už bylo jasné, že toto není iPhone Duo. Ale ta podobnost je opravdu velká. Kdo od koho opisoval, je asi zjevné, pikantní však je,...
V devadesátkách zažívaly boom, teď jsou na ústupu. Češi mají už jiné preference
Oblíbenost internetové televize (IPTV) pro příjem televizního vysílání v Česku roste. Preferuje ji 55 % Čechů, v roce 2023 to bylo 42 %. Videoobsah či televizi sleduje přes internet již 89 % Čechů,...
Jeden z těchto smartphonů musíte mít, pokud chcete používat nejlepší síť
Operátor O2 spustil ve své síti nejmodernější řešení 5G, které nabízí rychlejší odezvu i možnost využít některé specifické služby. Je k tomu však potřeba kompatibilní mobilní telefon. Naštěstí je...
Vypněte si notifikace. Expertka radí, co dělat, aby nám mobily nezničily život
Každý desátý člověk ho nechává zapnutý vedle postele a odpovídá na zprávy, které ho probudí. Mobily si říkají o naši pozornost ve dne i v noci a někdy je dáváme svým dětem. „Obrazovky by nikdy neměly...
Skvělý výhled s adrenalinovým přídavkem. Ne každý na tuto věž vystoupá
Z tohoto místa máte Příbram a Brdskou vrchovinu jako na dlani. Nacházíte se sice jen necelých 40 metrů nad zemí, pod vámi je však přibližně 1,2 kilometru hluboká důlní jáma. Užijte si výhledy z...
Zvládnete to ještě s tlačítky? Vezměte do ruky historický mobil, jde to i virtuálně
Historický tlačítkový mobilní telefon můžete vzít do ruky i virtuálně. Stačí ve webovém prohlížeči otevřít simulátor, který vytvořil jeden nadšený sběratel mobilů. Díky jeho práci si můžete do...
Operátoři lákají na výrazné slevy. Překvapují velmi výhodné nabídky tarifů
Ačkoli Černý pátek (Black Friday) oficiálně připadá až na 27. listopadu, tak mnozí čeští prodejci lákají na zlevněné zboží i s výrazným předstihem. Stranou nestojí ani mobilní operátoři. U některých...
Proč to vypadá skoro stejně jako iPhone Duo? Výhodou je nižší cena
Zdálky jsme se nechali nachytat, když jsme ho vzali do ruky, tak nám už bylo jasné, že toto není iPhone Duo. Ale ta podobnost je opravdu velká. Kdo od koho opisoval, je asi zjevné, pikantní však je,...
Xiaomi chce být zase lepší než Apple. Má proti němu tajnou zbraň
Výrobce Xiaomi odhalil novou špičkovou řadu smartphonů s číslovkou 18. S jejím příchodem se zásadně mění nabídka, modely bojují s konkurencí od Applu nejen označením, ale třeba pár funkcemi, které...
KVÍZ: Uhádnete aplikaci jen podle ikonky?
Používáte je každý den a spoustu z nich spouštíte nejspíš už automaticky. Ale co když umažeme názvy, pořád poznáte aplikaci i jen podle její ikonky? Otestujte se.
O2 má novou síť pro vybraná zařízení. Podporuje jí vylepšená domácí krabička
V souvislosti s rychle přibývajícími chytrými zařízeními připojenými k domácí wi-fi síti a rostoucí potřebou jejich zabezpečení vylepšil operátor O2 svůj Smart Box. Nově nabídne třetí oddělenou síť...
Toto je nejdivnější vyhlídková věž. Dá se v ní dokonce i bydlet
Operátoři při pokrývání Česka mobilním signálem často využívají již existující objekty. Nemusí jít ovšem vždy o obytnou budovu, jak dokazuje případ z Příbramska. Nezřídka antény umísťují třeba na...
Je to ještě vůbec tablet? Pohled na některé specifikace a vlastnosti překvapí
Pokud toužíte po tom nejlepším tabletu od Samsungu, tak se zaměřte na čerstvou novinku Tab S12 Ultra. dostanete prémiové zboží, které není levné. Ale výsledná cena vás dost možná šokuje, kolik...
Apple se stává na Česku závislým. Už se zase vrátil do Vršovic
Apple zveřejnil svůj letošní vánoční klip. Jde o příběh malého snílka, kreativně nadaného chlapce, který se i přes různá úskalí nevzdává toho, co jej baví. Nový emotivní klip připomínající, jak...