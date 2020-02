Všichni touží po 5G sítích, ale potřebujeme je už teď?

Toť otázka, na kterou bude pragmatická odpověď vypadat jinak v Česku a jinak v nějaké jiné zemi. Důvodem je rozdílná situace na trzích. Zde se musíme vrátit do dávné mobilní historie, aniž by bylo potřeba zacházet do technických detailů. V devadesátých letech minulého století svět ovládla technologie GSM, která umožnila zlevnit mobilní služby natolik, aby byly dostupné v podstatě pro každého v rozvinutých zemích.